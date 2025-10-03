Ft
ndk Németország NSZK

Rosszkedvük ünnepe: 35 éves az egyesült Németország

2025. október 03. 08:14

Nemzeti ünnepet tart ma Németország: 1990-ben ezen a napon olvadt egybe hivatalosan a két német állam.

2025. október 03. 08:14
null

A nemzeti ünnepek egy ország büszkeségre és valódi ünneplésre okot adó eseményei szoktak lenni – gondoljunk a három magyarra, március 15-re, augusztus 20-ra és október 23-ra.

De nem így Németországban: egy friss felmérés szerint a németek többsége kifejezetten nem tartja fontos ünnepnapnak az október 3-ai újraegyesítési évfordulót.

A Civey kutatócég tavalyi felmérése szerint

 a németek a legnagyobb arányban, 31 százalékban a „nem, semmi esetre sem” választ adták az újraegyesítési nemzeti ünnep fontosságára;

további több mint 20 százalék pedig szintén „inkább nem”-et mondott a kérdésre.

A németek csak 23 százaléka ünnepli kitörő örömmel az egykori egyesülést, további 15 százalék is inkább pozitívan értékeli. Kilenc százaléknyi német pedig 35 év után sem tud döntést hozni a kérdésben – vagy egyszerűen mindegy neki.

Más felmérés is azt mutatja, hogy ennyi idő elteltével is megosztottak a németek a kérdésben.

A Forsa friss kutatása szerint a német válaszadók csak 35 százaléka mondja most azt, hogy az egykori két Németország ma már túlnyomórészt összenőtt. Ez annak tükrében különösen érdekes, hogy 2019-ben még 51 százalék vélte ezt így, 

tehát pár év alatt jelentősen zuhant az összetartozás érzése a nyugat- és keletnémetek között.

Kelet-Németországban a lakosság csak 23 százaléka gondolja, hogy a németek egy néppé váltak – ez 2017-ben még 43 százalékon állt. Nyugat-Németországban is csökkent és most 37 százalékon áll az „egy nép” vélemény támogatottsága.

Össznémet szinten a 30 alattiak közel fele gondolja egy népnek a németeket, míg a 60 fölöttiek körében csak 25 százalék ez az arány.

A mostani nemzeti ünnep alkalmából megszólalt Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök. Az egykori szociáldemokrata politikusból lett államfő sem volt nagyon hurráoptimista a beszédében.

Frank-Walter Steinmeier mind a keleti, mind a nyugati országrész lakóit a demokrácia védelmére szólította fel.

Az elnök aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a politikai centrumnak egyre kevesebb támogatója van nemcsak az ország keleti észén, azaz az egykor az NDK-hoz tartozó tartományokban, hanem a nyugati országrészben is. „Ne hagyjuk, hogy demokráciánk további károkat szenvedjen” – fogalmazott Steinmeier. Az elnök utalt arra, hogy míg 35 évvel ezelőtt az egyesülés túláradó hangulata jellemezte az országot, ma ma egyre többen aggódnak. Az évforduló alkalmából arra szólította fel a lakosságot, hogy az ünnepen az elmúlt 35 évben elért eredményekre emlékezzen. „Az egyesült Németország erős és megbecsült partner a világon” – hangsúlyozta az államfő.

 

Nyitóképen: Friedrich Merz német kancellár (RALF HIRSCHBERGER / AFP)

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. október 03. 08:44
Sok az újnémet!
Válasz erre
2
0
hakapeszim
2025. október 03. 08:41
Hihetetlen - jól számolom? - hogy a Fal építés óta már több idő telt el, mint ameddig állt. Én még utoljára láttam "élesben", kamaszként, '89 nyarán. Azóta is sokat járok Németországba, hát igen. Erről sokat lehetne írni. Minimum azt, hogy nem egészen így képzeltük, képzelték.
Válasz erre
1
0
Ergit
2025. október 03. 08:30
Ha nem k...rtátok volna el az elmúlt 10 évet, akkor boldogan ünnepelnétek!!! De a gyerekcsinálás helyett kellett nektek az illegális migráns horda! Aztán jött az ukrán háború, ... tele vagytok problémával, persze, hogy nincs kedvetek ünnepelni!
Válasz erre
1
0
auditorium
2025. október 03. 08:25
Eine ostdeutsche Frau in der heutigen ARD Tagesscahau: "Wir (Ossis und Wessis) müssen nicht übereinander sondern miteinander reden." FORD.: (Egy keletnémet nő (Ossi) mai ARD TV-hiradóban: "Mi kelet- és nyugatnémetek egymással kellene beszélnünk nem pedig egymásról."
Válasz erre
1
0
