Rosszkedvük ünnepe: 35 éves az egyesült Németország

Nemzeti ünnepet tart ma Németország: 1990-ben ezen a napon olvadt egybe hivatalosan a két német állam.
A nemzeti ünnepek egy ország büszkeségre és valódi ünneplésre okot adó eseményei szoktak lenni – gondoljunk a három magyarra, március 15-re, augusztus 20-ra és október 23-ra.
De nem így Németországban: egy friss felmérés szerint a németek többsége kifejezetten nem tartja fontos ünnepnapnak az október 3-ai újraegyesítési évfordulót.
A Civey kutatócég tavalyi felmérése szerint
a németek a legnagyobb arányban, 31 százalékban a „nem, semmi esetre sem” választ adták az újraegyesítési nemzeti ünnep fontosságára;
további több mint 20 százalék pedig szintén „inkább nem”-et mondott a kérdésre.
A németek csak 23 százaléka ünnepli kitörő örömmel az egykori egyesülést, további 15 százalék is inkább pozitívan értékeli. Kilenc százaléknyi német pedig 35 év után sem tud döntést hozni a kérdésben – vagy egyszerűen mindegy neki.
Más felmérés is azt mutatja, hogy ennyi idő elteltével is megosztottak a németek a kérdésben.
A Forsa friss kutatása szerint a német válaszadók csak 35 százaléka mondja most azt, hogy az egykori két Németország ma már túlnyomórészt összenőtt. Ez annak tükrében különösen érdekes, hogy 2019-ben még 51 százalék vélte ezt így,
tehát pár év alatt jelentősen zuhant az összetartozás érzése a nyugat- és keletnémetek között.
Kelet-Németországban a lakosság csak 23 százaléka gondolja, hogy a németek egy néppé váltak – ez 2017-ben még 43 százalékon állt. Nyugat-Németországban is csökkent és most 37 százalékon áll az „egy nép” vélemény támogatottsága.
Össznémet szinten a 30 alattiak közel fele gondolja egy népnek a németeket, míg a 60 fölöttiek körében csak 25 százalék ez az arány.
A mostani nemzeti ünnep alkalmából megszólalt Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök. Az egykori szociáldemokrata politikusból lett államfő sem volt nagyon hurráoptimista a beszédében.
Frank-Walter Steinmeier mind a keleti, mind a nyugati országrész lakóit a demokrácia védelmére szólította fel.
Az elnök aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a politikai centrumnak egyre kevesebb támogatója van nemcsak az ország keleti észén, azaz az egykor az NDK-hoz tartozó tartományokban, hanem a nyugati országrészben is. „Ne hagyjuk, hogy demokráciánk további károkat szenvedjen” – fogalmazott Steinmeier. Az elnök utalt arra, hogy míg 35 évvel ezelőtt az egyesülés túláradó hangulata jellemezte az országot, ma ma egyre többen aggódnak. Az évforduló alkalmából arra szólította fel a lakosságot, hogy az ünnepen az elmúlt 35 évben elért eredményekre emlékezzen. „Az egyesült Németország erős és megbecsült partner a világon” – hangsúlyozta az államfő.
