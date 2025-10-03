Rosszkedvük ünnepe: 35 éves az egyesült Németország

A nemzeti ünnepek egy ország büszkeségre és valódi ünneplésre okot adó eseményei szoktak lenni – gondoljunk a három magyarra, március 15-re, augusztus 20-ra és október 23-ra.

De nem így Németországban: egy friss felmérés szerint a németek többsége kifejezetten nem tartja fontos ünnepnapnak az október 3-ai újraegyesítési évfordulót.

A Civey kutatócég tavalyi felmérése szerint

a németek a legnagyobb arányban, 31 százalékban a „nem, semmi esetre sem” választ adták az újraegyesítési nemzeti ünnep fontosságára;

további több mint 20 százalék pedig szintén „inkább nem”-et mondott a kérdésre.