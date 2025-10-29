Ft
10. 29.
szerda
háború dezertőr orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij katona Kárpátalja

Rettegett törvényt hozhatnak Ukrajnában – ez a kárpátaljai magyarokat is fájdalmasan érintheti

2025. október 29. 12:45

A törvényjavaslat szerint vagyonelkobzással és bankszámláik befagyasztásával sújtanák azokat, akik nem akarnak a fronton meghalni Ukrajnáért. Azt viszont továbbra sem pontosítják, mi legyen a szolgálati idő felső határa.

2025. október 29. 12:45
null

Ukrajnában vagyonelkobzással és bankszámláik befagyasztásával sújtanák a dezertőröket egy új törvényjavaslat szerint, amelyet jelenleg is vitatnak a parlamentben – közölte Ruszlan Horbenko kormánypárti képviselő.

A szigorításra szerinte azért van szükség, mert a háború kezdete óta 290 ezer katona hagyta el engedély nélkül az állomáshelyét, részben a szolgálati idő felső határát szabályozó törvény hiánya miatt.

A KárpátHír cikke emlékeztet: a magas esetszám miatt egy katonai jogász már amnesztiát javasolt.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Összesen 8 komment

kbexxx
2025. október 29. 14:02
Ha jól tudom már van egy ilyen határozat érvénybe am meg külföldre is szól!Lehet.hogy csak most jutott törvényhozási szakaszba végtére is egyeztetni kell.1 eu.várományosnak, a jog.harmonizáció miatt is..! Vagy most éheztek ki csak igazán a mások.anyagi javaira
Válasz erre
1
0
Tippmann-M4-223
2025. október 29. 14:01
Mindíg van lejjebb
Válasz erre
4
0
radagast
2025. október 29. 13:57
Én arra lennék kíváncsi,hogy a zöld koboldot mikor fogják szétszedni apró darabokra Kijev főterén!
Válasz erre
4
0
oberennsinnen49
•••
2025. október 29. 13:51 Szerkesztve
Az európai mainstream-antifa-zöld-szocdem-újeurópa és hasonló gyökértelen ballib a leghazuigabb módon elítél minden faji megkülönböztetést, az egykori rabszolgakereskedelmet pl. a legkeményebben. Az ukrajnai emberbefogások a rabszolgakereskedők módszereinél aljasabbak. A rabszolgákat dologra, munkára fogták be, rabolták el őrizetbe vételre, az ukrajnai fehér keresztény férfiakat ha nem is gyilkolási céllal, de bizonyítottan nagy részüket azonnal a halálba küldve az orosz frontra. Ezt támogatja, pénzeli az Európa Unió, amely önmagát a jogállamiság, a szabadság, az emberi jogok élharcosának meri csúfolni, ami a legelképesztőbb aljasság.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!