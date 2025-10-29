Rettegett törvényt hozhatnak Ukrajnában – ez a kárpátaljai magyarokat is fájdalmasan érintheti

Ukrajnában vagyonelkobzással és bankszámláik befagyasztásával sújtanák a dezertőröket egy új törvényjavaslat szerint, amelyet jelenleg is vitatnak a parlamentben – közölte Ruszlan Horbenko kormánypárti képviselő.

A szigorításra szerinte azért van szükség, mert a háború kezdete óta 290 ezer katona hagyta el engedély nélkül az állomáshelyét, részben a szolgálati idő felső határát szabályozó törvény hiánya miatt.

A KárpátHír cikke emlékeztet: a magas esetszám miatt egy katonai jogász már amnesztiát javasolt.