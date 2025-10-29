Tömegesen dezertálnak az ukránok a hadseregből, a parancsnokság büntetőszázadokat kezdett fölállítani
Ukrajna megérkezett a jó öreg szovjet időkbe, erre Zsukov marsall is csettintene.
A törvényjavaslat szerint vagyonelkobzással és bankszámláik befagyasztásával sújtanák azokat, akik nem akarnak a fronton meghalni Ukrajnáért. Azt viszont továbbra sem pontosítják, mi legyen a szolgálati idő felső határa.
Ukrajnában vagyonelkobzással és bankszámláik befagyasztásával sújtanák a dezertőröket egy új törvényjavaslat szerint, amelyet jelenleg is vitatnak a parlamentben – közölte Ruszlan Horbenko kormánypárti képviselő.
A szigorításra szerinte azért van szükség, mert a háború kezdete óta 290 ezer katona hagyta el engedély nélkül az állomáshelyét, részben a szolgálati idő felső határát szabályozó törvény hiánya miatt.
A KárpátHír cikke emlékeztet: a magas esetszám miatt egy katonai jogász már amnesztiát javasolt.
Ezt is ajánljuk a témában
Ukrajna megérkezett a jó öreg szovjet időkbe, erre Zsukov marsall is csettintene.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat