Magyarország egyezmény Donald Trump Orbán Viktor

Rendkívüli bejelentés: Orbán Viktor és Donald Trump új gazdasági megállapodásra készül!

2025. október 18. 13:09

A kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezmény visszaállítása már a célegyenesben van.

2025. október 18. 13:09
Új szintre léphetnek a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok: Orbán Viktor és Donald Trump hamarosan dönthetnek a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény visszaállításáról, amely alapvetően változtathatja meg a két ország közötti gazdasági együttműködést – írja az Index

A tárgyalások már javában zajlanak, miután Lóga Máté gazdaságfejlesztésért felelős államtitkár Washingtonban egyeztetett Kenneth Kies-szel, az amerikai pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkárával.

A megbeszélés során a felek áttekintették a két ország gazdasági helyzetét és a kapcsolatépítés lehetséges irányait. Külön napirendi pont volt a 2022 júliusában felmondott adóegyezmény újbóli életbe léptetése, amelyet szakértői szinten már most előkészítenek. 

Az egyezmény hiánya az elmúlt másfél évben komoly nehézséget okozott a magyar vállalatoknak, hiszen a kettős adóztatás miatt a két ország közötti üzleti együttműködés jóval bonyolultabbá vált.

Lóga Máté a tárgyalás után hangsúlyozta: „Magyarország továbbra is stabil alapokon áll, és élvezi az amerikai befektetők bizalmát.” 

Az államtitkár szerint a második Trump-adminisztráció idején a magyar–amerikai kapcsolatok „minden korábbinál magasabb szintre” emelkedtek. Kiemelte, hogy 

2026 májusától újraindulhatnak a közvetlen légi járatok a két ország között, ami erősíti majd a gazdasági és turisztikai kapcsolatokat.

A washingtoni út egyértelműen előkészíti a november 8-ára tervezett Orbán–Trump-találkozót, amelyről a magyar miniszterelnök már korábban elárulta: a megbeszélés témáinak 80 százaléka már lezárult. 

A találkozó nemcsak diplomáciai, hanem komoly gazdasági tétet is hordoz, hiszen a 45 évvel ezelőtt kötött, majd felmondott adóegyezmény visszaállítása új lendületet adhat a befektetéseknek és az amerikai cégek magyarországi jelenlétének. 

Magyarország jelenleg is az USA egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, több mint 20 ezer magyar család megélhetése függ az amerikai vállalatok itteni működésétől.

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
backsplash
•••
2025. október 18. 15:44 Szerkesztve
Nem tudom, ez hogyan fut ki, de az biztos, hogy talán felkelti az eddig tűzzel-vassal irtott karakteres politikai vezetők iránti érdeklődést az európai politikai térben. Ezekkel a szürke bürokrata cickányokkal sokra nem mentünk. Sok éve, amikor Hollande megválasztása előtt a francia rokonaimmal beszélgettem, még azt mondták, hogy elnöknek charm-os karaktert szoktak választani, mert ebben is hiú a közfelfogás. A németeknél meg (már bocsánat), de az utolsó rendes kancellár, Kohl után már részint Schröder is, és különösen Merkel végbélkúpként olvadt el a médiaimperializmus seggében. Valamiért félnek nyilvánosságot, médiát építeni, inkább megfelelni igyekeznek a mainstream média elvárásainak. Érdekes, hogy milyen könnyen ki tudnak siklani a történelem vonatai. A média a negyedik hatalmi ág, mind közül a legbefolyásosabb. Ezek a szerencsétlenek naiv módon hagyták, hogy felzabálja őket a jól irányított média.
nogradi
2025. október 18. 15:42
Ki a fasz ez a malacarc?
backsplash
2025. október 18. 15:29
Valószínű, hogy az amerikai vállalatok exportjára, akarommondani: importjára vonatkoznak majd a kedvezmények. Az csúcs lenne, ha autóiparra is ki lehetne terjeszteni, de erre nulla esélyt látok. Hatalmas fricska ez így is a közepes alatti teljesítményt nyújtó EU bürokratáknak.
Takagi
2025. október 18. 15:27
Ez a fontos, nem a fostos óbégatása.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!