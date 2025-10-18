Rendkívüli bejelentés: Orbán Viktor és Donald Trump új gazdasági megállapodásra készül!

Új szintre léphetnek a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok: Orbán Viktor és Donald Trump hamarosan dönthetnek a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény visszaállításáról, amely alapvetően változtathatja meg a két ország közötti gazdasági együttműködést – írja az Index.

A tárgyalások már javában zajlanak, miután Lóga Máté gazdaságfejlesztésért felelős államtitkár Washingtonban egyeztetett Kenneth Kies-szel, az amerikai pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkárával.

A megbeszélés során a felek áttekintették a két ország gazdasági helyzetét és a kapcsolatépítés lehetséges irányait. Külön napirendi pont volt a 2022 júliusában felmondott adóegyezmény újbóli életbe léptetése, amelyet szakértői szinten már most előkészítenek.

Az egyezmény hiánya az elmúlt másfél évben komoly nehézséget okozott a magyar vállalatoknak, hiszen a kettős adóztatás miatt a két ország közötti üzleti együttműködés jóval bonyolultabbá vált.