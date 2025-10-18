Rendkívüli bejelentés: Orbán Viktor és Donald Trump új gazdasági megállapodásra készül!

Óriási gödörbe került Románia – innen pokolian nehéz lesz visszajönnie
Ilie Bolojan miniszterelnök szerint Románia fenntarthatatlan gazdasági pályán van.
A kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezmény visszaállítása már a célegyenesben van.
Új szintre léphetnek a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok: Orbán Viktor és Donald Trump hamarosan dönthetnek a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény visszaállításáról, amely alapvetően változtathatja meg a két ország közötti gazdasági együttműködést – írja az Index.
A tárgyalások már javában zajlanak, miután Lóga Máté gazdaságfejlesztésért felelős államtitkár Washingtonban egyeztetett Kenneth Kies-szel, az amerikai pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkárával.
A megbeszélés során a felek áttekintették a két ország gazdasági helyzetét és a kapcsolatépítés lehetséges irányait. Külön napirendi pont volt a 2022 júliusában felmondott adóegyezmény újbóli életbe léptetése, amelyet szakértői szinten már most előkészítenek.
Az egyezmény hiánya az elmúlt másfél évben komoly nehézséget okozott a magyar vállalatoknak, hiszen a kettős adóztatás miatt a két ország közötti üzleti együttműködés jóval bonyolultabbá vált.
Lóga Máté a tárgyalás után hangsúlyozta: „Magyarország továbbra is stabil alapokon áll, és élvezi az amerikai befektetők bizalmát.”
Az államtitkár szerint a második Trump-adminisztráció idején a magyar–amerikai kapcsolatok „minden korábbinál magasabb szintre” emelkedtek. Kiemelte, hogy
2026 májusától újraindulhatnak a közvetlen légi járatok a két ország között, ami erősíti majd a gazdasági és turisztikai kapcsolatokat.
A washingtoni út egyértelműen előkészíti a november 8-ára tervezett Orbán–Trump-találkozót, amelyről a magyar miniszterelnök már korábban elárulta: a megbeszélés témáinak 80 százaléka már lezárult.
A találkozó nemcsak diplomáciai, hanem komoly gazdasági tétet is hordoz, hiszen a 45 évvel ezelőtt kötött, majd felmondott adóegyezmény visszaállítása új lendületet adhat a befektetéseknek és az amerikai cégek magyarországi jelenlétének.
Magyarország jelenleg is az USA egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, több mint 20 ezer magyar család megélhetése függ az amerikai vállalatok itteni működésétől.
Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI