Ráborult a valóság Zelenszkijre – kendőzetlen ítéletet kapott az ukránoktól

Az ukrán elnök pártja, a Nép Szolgája hátráltatja Ukrajna fejlődését egy friss kutatás szerint. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) friss közvélemény-kutatásából kiderült, hogy az ukránok 25 százaléka szerint a párt munkája inkább hasznos az állam számára, míg 23 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni.

A felmérés adatai szerint a kormánypárt megítélése javult 2025 februárjához képest. Akkor a válaszadók 61 százaléka ítélte meg negatívan a párt tevékenységét, és csupán 19 százalékuk gondolta ennek ellenkezőjét – írja az eredményt közlő KárpátHír.

A negatív megítélésű pártok rangsorában a második helyen a Haza (Batykivscsina) párt áll: a válaszadók 48 százaléka szerint tevékenységük hátráltatja Ukrajna fejlődését, míg 25 százalékuk szerint éppen ellenkezőleg. Az Európai Szolidaritás párt tevékenységét a megkérdezettek 38 százaléka tartja hasznosnak, és 36 százalékuk gondolja azt, hogy az árt az országnak.

A legkevesebb pozitív értékelést a Platform az Életért és Békéért (a betiltott OPZZS utódpártja) kapta, mindössze 15 százalékot. Ezzel szemben 43 százalék véli úgy, hogy a párt munkája káros Ukrajna számára.

A közvélemény-kutatás szeptember 19. és 28. között készült telefonos interjúk módszerével, 1029 felnőtt korú válaszadó részvételével, Ukrajna kormány által ellenőrzött területein. A kutatás statisztikai hibahatára nem haladja meg a 4,1 százalékot – közölte a hromadske.ua.