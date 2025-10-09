Ft
Batykivscsina Ukrajnának Ukrajna Nép Szolgája

Ráborult a valóság Zelenszkijre – kendőzetlen ítéletet kapott az ukránoktól

2025. október 09. 08:29

Úgy látják, nem tesz jót Ukrajnának az, amit az elnök pártja tesz.

2025. október 09. 08:29
null

Az ukrán elnök pártja, a Nép Szolgája hátráltatja Ukrajna fejlődését egy friss kutatás szerint. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) friss közvélemény-kutatásából kiderült, hogy az ukránok 25 százaléka szerint a párt munkája inkább hasznos az állam számára, míg 23 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni.

A felmérés adatai szerint a kormánypárt megítélése javult 2025 februárjához képest. Akkor a válaszadók 61 százaléka ítélte meg negatívan a párt tevékenységét, és csupán 19 százalékuk gondolta ennek ellenkezőjét – írja az eredményt közlő KárpátHír

A negatív megítélésű pártok rangsorában a második helyen a Haza (Batykivscsina) párt áll: a válaszadók 48 százaléka szerint tevékenységük hátráltatja Ukrajna fejlődését, míg 25 százalékuk szerint éppen ellenkezőleg. Az Európai Szolidaritás párt tevékenységét a megkérdezettek 38 százaléka tartja hasznosnak, és 36 százalékuk gondolja azt, hogy az árt az országnak.

A legkevesebb pozitív értékelést a Platform az Életért és Békéért (a betiltott OPZZS utódpártja) kapta, mindössze 15 százalékot. Ezzel szemben 43 százalék véli úgy, hogy a párt munkája káros Ukrajna számára.

A közvélemény-kutatás szeptember 19. és 28. között készült telefonos interjúk módszerével, 1029 felnőtt korú válaszadó részvételével, Ukrajna kormány által ellenőrzött területein. A kutatás statisztikai hibahatára nem haladja meg a 4,1 százalékot – közölte a hromadske.ua.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

letsgobrandon-2
2025. október 09. 09:43
"míg 23 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni.".... fosnak a rezsimtől... pedig nyilván van véleményük
1
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. október 09. 09:35
vajon melyik deepstates zsidó zabigyereke lehet ez az antikrisztus -- hogy irtódna ki a világból ez a rothschild fattyú
3
0
langyostiszasok
2025. október 09. 09:19
Az utolsó ukrán zsidóig !
0
0
gyzoltan-2
2025. október 09. 08:50
"Ráborult a valóság Zelenszkijre – kendőzetlen ítéletet kapott az ukránoktól" Bár sajnálatos, és sokat szenvednek az ukránok, de esélyük sincs, hogy megállítsák a zsidó maffiát, a háborút tovább kell folytatniuk..! Tetézi a bajt, hogy a hadi-helyzet kritikus alakulása, kényszerűen magával hozza a további, teljesen önkéntes NATO erők kivezénylését, bevetését, mely még a megváltó összeomlás reményét is elveszi az ukránoktól... Részvétem Ukrajnának: még a lázadás esélyével sem rendelkeznek... -ebben a kérdésben végképp megértést tanúsítok..!
2
0
