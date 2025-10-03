Ft
Európa Magyarország migráció Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Putyin kimondta, mi történne Magyarországgal, ha nem Orbán marad a miniszterelnök

2025. október 03. 10:10

Vlagyimir Putyin szerint az ellenőrizetlen migráció Európa hanyatlásának egyik oka, és úgy véli, ha a magyarok nem akarnak magyarok maradni, akkor Ursula von der Leyent támogathatják.

2025. október 03. 10:10
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy a magyar lakosság jelentős része azért támogatja Orbán Viktor miniszterelnököt, mert meg akarja őrizni nemzeti identitását – írja az RT.

Putyin szerint

az ellenőrizetlen migráció Európa hanyatlásának egyik oka, és úgy véli, ha a magyarok nem akarnak magyarok maradni, akkor Ursula von der Leyent támogathatják.

Az orosz elnök hozzátette, alapvetően nem követi szorosan Magyarország belpolitikai eseményeit.

Nyitókép: AFP/Mikhail Metzel

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

blackorion
2025. október 03. 11:14
Ki faszt érdekel, mit mond a kispöcsű Putyin? Eleve minek pofázik bele?
Válasz erre
0
0
etosha11
2025. október 03. 10:44
Nyugat-Európa hanyatlásának okai: 1, Az elmúlt ötven évben beengedtek annyi muszlim és fekete-afrikai migránst, hogy számuk - a már Európában születettekkel - eléri a 40 milliót! 2, Az elhibázott zöld politika, a túltolt állatvédelem és környezetvédelem, a mezőgazdaság és az ipar versenyképességének a drámai esését hozta. 3, A tudatos szakítás az orosz energiaforrásokkal energiaár-robbanást okozott, ami szintén negatívan hatott az általános versenyképességre. 4, Az aktív részvétel az ukrán-orosz háborúban közel 200 milliárd Euro elégetésével járt plusz beláthatatlan háborús következményekkel. Lesz ez még rosszabb is ha nem szabadulunk meg a globalista vezetéstől.
Válasz erre
2
0
gyozoporgorugasa
2025. október 03. 10:29
Putyin kimondta, ha nem Orbán marad a miniszterelnök" És most viktor fogd be a füled,hidd el jobb lesz neked.😂😂🤣✌
Válasz erre
0
5
