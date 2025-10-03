Putyin kimondta, mi történne Magyarországgal, ha nem Orbán marad a miniszterelnök

Komolyra fordultak a dolgok: Vlagyimir Putyin Szocsiból üzent az Európai Uniónak, Orbán Viktor is szóba került
Nem mindennapi kérdést kapott az orosz elnök a Valdaj Klub idei ülésén.
Vlagyimir Putyin szerint az ellenőrizetlen migráció Európa hanyatlásának egyik oka, és úgy véli, ha a magyarok nem akarnak magyarok maradni, akkor Ursula von der Leyent támogathatják.
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy a magyar lakosság jelentős része azért támogatja Orbán Viktor miniszterelnököt, mert meg akarja őrizni nemzeti identitását – írja az RT.
Putyin szerint
az ellenőrizetlen migráció Európa hanyatlásának egyik oka, és úgy véli, ha a magyarok nem akarnak magyarok maradni, akkor Ursula von der Leyent támogathatják.
Az orosz elnök hozzátette, alapvetően nem követi szorosan Magyarország belpolitikai eseményeit.
Nyitókép: AFP/Mikhail Metzel
