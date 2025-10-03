Komolyra fordultak a dolgok: Vlagyimir Putyin Szocsiból üzent az Európai Uniónak, Orbán Viktor is szóba került

A biztonság oszthatatlan, amely csak kollektív útkeresés eredményeként születhet meg – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj nemzetközi vitaklub ülésén csütörtökön Szocsiban. Álláspontja szerint az ENSZ munkájával sok a probléma, de egyelőre nincs jobb megoldás

A blokkokra épülő viselkedés, amely eleve konfrontációra van programozva, ma már kétségtelenül anakronizmus, amelynek nincs értelme”

– fogalmazott az orosz államfő. Kifejtette, hogy a világban már kialakult a tényleges multipolaritás, ami szerinte a nyugati hegemónia megőrzésére irányuló kísérletek közvetlen következménye.

Putyin úgy vélte, a külpolitikai tér ma demokratikus, amelyben bármilyen döntés csak olyan megállapodások alapján lehetséges, amelyek mindenki vagy a többség számára elfogadhatók, ellenkező esetben életképtelenek. A magasdiplomácia művészetének visszatérését jósolta, egy olyan világban, amelyben az új szövetségek nem hierarchikus úton jönnek létre, és ahol a világ többségének kisebbségnek való alávetése helyébe a multilateralizmus lép.

Úgy vélte, a nyugati establishment megtéveszti polgárait, amivel feszültséget kelt, a nyugat-európai országokban növekszik az elégedetlenség a kormányzó elit iránt. Szerinte egyes országokban megpróbálják betiltani a megerősödött ellenzéket, de a demokratikus eljárásokat nem lehet vég nélkül komédiává alakítani. Megjegyezte, hogy Európa megpróbálja kijavítani az „épületén” keletkezett repedéseket, de a perifériára szorul és az ellenőrizetlen migráció „belülről rágja szét”.