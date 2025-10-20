Olyan gázüzemet talált el Ukrajna, amellyel újabb országot haragítottak magukra

Az oroszországi Orenburg gázfeldolgozó üzem elleni ukrán dróntámadás Kazahsztánban is éreztette hatását: a szomszédos ország kénytelen volt 25–30 százalékkal csökkenteni a termelést a karacsaganaki olaj- és gázkondenzátum-mezőn – közölték iparági források a Reuters hírügynökséggel.

A világ egyik legnagyobb gázüzemének számító Orenburg a támadás után felfüggesztette a kazah gáz átvételét,

amit a kazah energiaügyi minisztérium is megerősített. Ukrajna szintén megerősítette, hogy dróntámadást hajtott végre az orenburgi régióban lévő létesítmény, valamint egy szamariai olajfinomító ellen.

A karacsaganaki mező termelése a szokásos napi 35 ezer tonnáról 25–28 ezer tonnára esett vissza, miután az orenburgi üzem leállt. A két ország energiarendszerei szorosan összefonódnak: az orenburgi feldolgozás nélkül a kazah olaj- és gázkitermelés is csak korlátozottan folytatható.

A Karacsaganak-mezőt egy nemzetközi konzorcium üzemelteti, amelyben a Chevron, a Shell, az Eni, a Lukoil és a KazMunayGaz is részt vesz. 2024-ben a mező napi 263 ezer hordó olajat termelt, amelyet főként orosz vezetékrendszereken keresztül exportálnak.