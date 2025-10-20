Ft
olaj Ukrajna orenburgi Kazahsztánban dróntámadás orosz orosz-ukrán háború

Olyan gázüzemet talált el Ukrajna, amellyel újabb országot haragítottak magukra

2025. október 20. 18:39

Kijev az utóbbi hónapokban sorozatos csapásokat mér orosz finomítókra és energetikai létesítményekre, hogy megzavarja az orosz üzemanyag-ellátást.

2025. október 20. 18:39
null

Az oroszországi Orenburg gázfeldolgozó üzem elleni ukrán dróntámadás Kazahsztánban is éreztette hatását: a szomszédos ország kénytelen volt 25–30 százalékkal csökkenteni a termelést a karacsaganaki olaj- és gázkondenzátum-mezőn – közölték iparági források a Reuters hírügynökséggel.

A világ egyik legnagyobb gázüzemének számító Orenburg a támadás után felfüggesztette a kazah gáz átvételét, 

amit a kazah energiaügyi minisztérium is megerősített. Ukrajna szintén megerősítette, hogy dróntámadást hajtott végre az orenburgi régióban lévő létesítmény, valamint egy szamariai olajfinomító ellen.

A karacsaganaki mező termelése a szokásos napi 35 ezer tonnáról 25–28 ezer tonnára esett vissza, miután az orenburgi üzem leállt. A két ország energiarendszerei szorosan összefonódnak: az orenburgi feldolgozás nélkül a kazah olaj- és gázkitermelés is csak korlátozottan folytatható.

A Karacsaganak-mezőt egy nemzetközi konzorcium üzemelteti, amelyben a Chevron, a Shell, az Eni, a Lukoil és a KazMunayGaz is részt vesz. 2024-ben a mező napi 263 ezer hordó olajat termelt, amelyet főként orosz vezetékrendszereken keresztül exportálnak.

A támadás ismét rámutat arra, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti háború egyre nagyobb hatással van a régió energiarendszereire, és a konfliktus már nemcsak katonai, hanem gazdasági fronton is kiterjedt.

A nyitókép illusztráció: AFP

***

Mich99
2025. október 20. 19:13
Patkány Peti terrorista barátai...
faramuci
2025. október 20. 19:09
Amíg el nem sőprik a hoholnáci csürhét addig ez lesz napi-heti szinten....🙄
csulak
2025. október 20. 18:59
biztos a nyugati szatelitek vezerlik ezeket a nagy pontosagu tamadasokat, varom ,hogy az oroszok mikor egy szonyegbombazassal eltuntetik ukrajna energia letesitmenyeit
vi-ktt
2025. október 20. 18:57
Már eddig vagy két paksnyi energiaszolgáltatót lőttek szét az oroszok a Nudelman rezsim uralmát nyögő Ukrajnában. Kijevben, Odesszában nem lesz áram és távfűtés a télen, és Szumi valamint Harkov területén IS ugyanerre lehet számítani! Remélem világos, hogy a cionáci rendszer kik érdekében terrorizálja az ukrán népet...
