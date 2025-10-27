Ft
Milei La Libertad Avan elnök jobboldal eredmények

Orbán szövetségese hatalmas győzelmet aratott

2025. október 27. 08:04

Az argentin jobboldal, Milei pártja megnyerte a félidős választásokat. Az eredmény hátterében Donald Trump 40 milliárd dolláros mentőcsomagja is állhat.

2025. október 27. 08:04
null

A La Libertad Avanza 95 százalékos feldolgozottságnál 40,8 százalékot szerzett és bár ez nem ad kongresszusi többséget, de az eredményt sok elemzőt is meglepett. A Guardian szerint az eredmény hátterében Donald Trump 40 milliárd dolláros argentin mentőcsomagjának bejelentése állhat.

A La Libertad Avanza a szavazatok 40,8 százalékát érte el 95 százalékos feldolgozottságnál.

Nyert „az elveszett világ királya”

Sokan a választást a politikus csaknem kétéves kormányzásáról szóló népszavazásként is értelmezték. A kormány lejjebb vitte a várakozásokat, 30 és 35 százalék közötti eredménnyel már elégedett lett volna, különösen azután hogy Milei szeptemberben súlyos vereséget szenvedett a Buenos Aires-i tartományi választásokon. Ezúttal azonban fordítani tudtak.

Az ellenzéki Fuerza Patria 31,6 százalékot kapott és megtartotta a kongresszusi többséget. Az elemzők azért is lepődtek meg Milei pártjának előretörésén, mert az elnök népszerűségét a nővérét érintő korrupciós vádak és a tartós gazdasági válság is gyengítette.

Én vagyok az elveszett világ királya”

– énekelte a győzelmi mámorban úszó Milei a szimpatizánsai előtt egy Buenos Aires-i szállodában.

Milei győzelmi beszédében kijelentette, hogy fordulóponthoz értek, és megkezdődik „a nagy Argentína” építése. Elemzők szerint a Trump által nyújtott mentőcsomag nemcsak Argentínában, hanem a világtörténelemben is példátlan.

Milei hangsúlyozta, hogy most a reformok végrehajtására koncentrálnak. Trump gratulált, és „földcsuszamlásszerű győzelemnek” nevezte Milei pártjának sikerét.

az argentin nép igazolta, hogy helyesen bíztunk benne.”

Nyitókép: Luis ROBAYO / AFP

 

 

bunko-jobbos
2025. október 27. 09:02
Bár hülye a címadás és ez az elnök is elég libsi, mégsem ez az érdekes a történetben, hanem az, hogy a szociális/kommunista ideológia hogyan tud egy szuper országot szétbaszni. Évtizedekre, de inkább örökre. SOSEM SZABAD KIKAPCSOLNI a versenyt az életből, mert azon alapul. Aki jószívből támogatja a szegényeket, elesetteket a verseny rovására, az így jár. Persze lehet támogatni VALAMENNYIRE, de kényelmes jó életet nem szabad berendezni a gyengébb képességűeknek, mert ez lesz.
kiazazsoltibacsi
2025. október 27. 08:58
Orbán szövetségese? Mitől? Egyformán degeneráltak.
kimirszen
2025. október 27. 08:56
Orbán szövetségese hatalmas győzelmet aratott Orbán szövetségese? Mitől?
kiazazsoltibacsi
2025. október 27. 08:48
Buknak a lipcsik és a baloldal Európában. Kivétel Írország, Nagy-Britannia, Németország, Belgium, Franciaország... :)
