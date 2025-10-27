Orbán szövetségese hatalmas győzelmet aratott

Bármikor kirobbanhat az új háború: közelednek az USA hajói, Trump ellenségei a legrosszabbra készülnek
Az argentin jobboldal, Milei pártja megnyerte a félidős választásokat. Az eredmény hátterében Donald Trump 40 milliárd dolláros mentőcsomagja is állhat.
A La Libertad Avanza 95 százalékos feldolgozottságnál 40,8 százalékot szerzett és bár ez nem ad kongresszusi többséget, de az eredményt sok elemzőt is meglepett. A Guardian szerint az eredmény hátterében Donald Trump 40 milliárd dolláros argentin mentőcsomagjának bejelentése állhat.
A La Libertad Avanza a szavazatok 40,8 százalékát érte el 95 százalékos feldolgozottságnál.
Sokan a választást a politikus csaknem kétéves kormányzásáról szóló népszavazásként is értelmezték. A kormány lejjebb vitte a várakozásokat, 30 és 35 százalék közötti eredménnyel már elégedett lett volna, különösen azután hogy Milei szeptemberben súlyos vereséget szenvedett a Buenos Aires-i tartományi választásokon. Ezúttal azonban fordítani tudtak.
Az ellenzéki Fuerza Patria 31,6 százalékot kapott és megtartotta a kongresszusi többséget. Az elemzők azért is lepődtek meg Milei pártjának előretörésén, mert az elnök népszerűségét a nővérét érintő korrupciós vádak és a tartós gazdasági válság is gyengítette.
Én vagyok az elveszett világ királya”
– énekelte a győzelmi mámorban úszó Milei a szimpatizánsai előtt egy Buenos Aires-i szállodában.
Milei győzelmi beszédében kijelentette, hogy fordulóponthoz értek, és megkezdődik „a nagy Argentína” építése. Elemzők szerint a Trump által nyújtott mentőcsomag nemcsak Argentínában, hanem a világtörténelemben is példátlan.
Milei hangsúlyozta, hogy most a reformok végrehajtására koncentrálnak. Trump gratulált, és „földcsuszamlásszerű győzelemnek” nevezte Milei pártjának sikerét.
az argentin nép igazolta, hogy helyesen bíztunk benne.”
