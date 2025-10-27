Orbán szövetségese hatalmas győzelmet aratott

A La Libertad Avanza 95 százalékos feldolgozottságnál 40,8 százalékot szerzett és bár ez nem ad kongresszusi többséget, de az eredményt sok elemzőt is meglepett. A Guardian szerint az eredmény hátterében Donald Trump 40 milliárd dolláros argentin mentőcsomagjának bejelentése állhat.

Nyert „az elveszett világ királya”

Sokan a választást a politikus csaknem kétéves kormányzásáról szóló népszavazásként is értelmezték. A kormány lejjebb vitte a várakozásokat, 30 és 35 százalék közötti eredménnyel már elégedett lett volna, különösen azután hogy Milei szeptemberben súlyos vereséget szenvedett a Buenos Aires-i tartományi választásokon. Ezúttal azonban fordítani tudtak.

Az ellenzéki Fuerza Patria 31,6 százalékot kapott és megtartotta a kongresszusi többséget. Az elemzők azért is lepődtek meg Milei pártjának előretörésén, mert az elnök népszerűségét a nővérét érintő korrupciós vádak és a tartós gazdasági válság is gyengítette.