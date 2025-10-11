Orbán Viktor mutatja az utat a depressziós Európának!

Kitért arra is, hogy az európai gazdaság fellendítésében nagy szerepet játszhatna a többi kontinenssel folytatott verseny, vagy épp az együttműködés.

„Vannak olyan interkontinentális koncepciók – például a kínaiak által kezdeményezett Új Selyemút –, amelyek az elmúlt negyven évben a világ történelmének legnagyobb gazdasági fellendülését jelentették a lakosság számára, és amiket most az európaiakkal közösen szeretnének még magasabb szintre emelni. Csalódott vagyok, hogy Európában mennyire alábecsülik ezek pozitív hatását” – hozta fel példának. Megjegyezte, méretéből adódóan természetes, hogy Kína dominálni akar, és vannak olyan aspektusok, amelyekben nem érdemes Európának megpróbálnia felvenni a versenyt.

„Teljesen fölösleges azon dolgozni, hogy a német hadsereg légierőt küldjön Tajvanba, nekünk nem ez a feladatunk” – részletezte, és elmondta, szerinte Európa mérete és gazdasági fejlettsége alapján sokkal inkább egy kontinentális „Svájc” szerepét vehetné fel, felerősítve azokat az értékeket, amiket ez a „kicsi szép” kontinens hordoz magában.

A háború kezelésében Orbán példáját kell követni

Saját hazájával kapcsolatban megjegyezte, a sok szempontból kritizálható német kormánynak vannak ígéretes intézkedései, amik azt mutatják, hogy van kiút az ország számára ebből az erősnek nem éppen nevezhető időszakból.