Orbán Viktor mutatja az utat a depressziós Európának!

Forrnak a háborús indulatok Európában: Merz és Macron ráfekszenek a közös fegyverkezésre
Spanyolország is csatlakozott a Eurofighter harci gépek gyártásához.
Az egykori képviselő a keleti nyitás, a mihamarabbi béke és az európai politika megreformálásnak szükségességéről beszélt lapunknak. Peter Gauweiler szerint jó lenne, ha a német kancellár is követné Orbán Viktor politikáját a háború kérdésében.
Peter Gauweiler, a CSU egykori politikusa október 3-án a Habsburg Ottó Alapítvány és a Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének Franz Josef Strauß száztizedik születésnapja alkalmából rendezett konferenciájára érkezett Budapestre. A rendezvény után interjút adott lapunknak és Orbán Viktorról is beszélt.
Peter Gauweiler szerint Európa jelenleg háború és béke között áll, és a kontinens vezetőinek komoly döntéseket kell meghozniuk, hogy melyik utat választják.
„Az a kérdés, hogy gazdaságilag visszafogjuk-e magunkat, vagy új erőfeszítéseket teszünk a növekedés érdekében” – értékelte a helyzetet, és hangsúlyozta, Európa szerinte még mindig egy siker utáni depresszióban szenved, miközben a világ többi országa sorban húz el mellette.
Aláhúzta, a háború vagy béke kérdésére egyértelmű a válasz:
„a háború már nem lehet a politika eszköze”,
ezért az Európai Uniónak mindent meg kell tenni a béke érdekében, és „felvenni a béketárgyalások fonalát”. Hozzátette:
a bűnbakkeresés és az újjal mutogatás nem visz előrébb ebben a helyzetben.
Az egykori képviselő szerint az unió eddig nem élt azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a Trump és Putyin közötti alaszkai béketárgyalások kínáltak, de nemcsak a háború kérdésében, hanem gazdaságilag is születtek nagyon rossz döntések az elmúlt években.
„Annak idején azért csatlakoztunk az Európai Unióhoz, hogy fellendítsük Európa gazdaságát, nem pedig azért, hogy egy újabb kötöttséget húzzunk magunkra”
– idézte fel a német politikus, aki szerint sajnos az utóbbi időben egyre inkább ez a kötöttség dominál.
„Pedig rengeteg példa van rá, hogy lehetne ezt jól csinálni, ott van például a Franz Josef Strauß által létrehozott Airbus-program. Brüsszelnek most mindent meg kell tennie, hogy gazdaságilag ne egy visszahúzó erő legyen a tagállamok számára” – vélekedett.
Kitért arra is, hogy az európai gazdaság fellendítésében nagy szerepet játszhatna a többi kontinenssel folytatott verseny, vagy épp az együttműködés.
„Vannak olyan interkontinentális koncepciók – például a kínaiak által kezdeményezett Új Selyemút –, amelyek az elmúlt negyven évben a világ történelmének legnagyobb gazdasági fellendülését jelentették a lakosság számára, és amiket most az európaiakkal közösen szeretnének még magasabb szintre emelni. Csalódott vagyok, hogy Európában mennyire alábecsülik ezek pozitív hatását” – hozta fel példának. Megjegyezte, méretéből adódóan természetes, hogy Kína dominálni akar, és vannak olyan aspektusok, amelyekben nem érdemes Európának megpróbálnia felvenni a versenyt.
„Teljesen fölösleges azon dolgozni, hogy a német hadsereg légierőt küldjön Tajvanba, nekünk nem ez a feladatunk” – részletezte, és elmondta, szerinte Európa mérete és gazdasági fejlettsége alapján sokkal inkább egy kontinentális „Svájc” szerepét vehetné fel, felerősítve azokat az értékeket, amiket ez a „kicsi szép” kontinens hordoz magában.
Saját hazájával kapcsolatban megjegyezte, a sok szempontból kritizálható német kormánynak vannak ígéretes intézkedései, amik azt mutatják, hogy van kiút az ország számára ebből az erősnek nem éppen nevezhető időszakból.
„Az új német kormány is sok ésszerű és jó ötletet vonultatott fel. Például az energia- és környezetpolitikát nem egymással szembe kell állítani, hanem közös nevezőre kell hozni. Támogatni kell az új telephelyek létrejöttét Németországban, nem akadályozni őket.
De mindenekelőtt újra el kell kezdeni nyitni Kelet felé”
– figyelmeztetett, és hozzátette, a fegyverszállítás Ukrajnába semmiképp sem jó megoldás.
A háború kérdésével kapcsolatban dicsérte Orbán Viktor miniszterelnököt,
aki szerinte „olyasmit tett, amit Európában utoljára a hatvanas években csak De Gaulle tett meg, és emiatt egyedülálló volt”, vagyis kimondta, hogy a NATO-nak nem kell minden konfliktusba beavatkoznia. De Gaulle idejében a vietnámi háború osztotta meg a politikusokat, ami „magas erkölcsi elvárásokkal indult, de katasztrofális eredménnyel végződött”.
Felidézte, hogy amikor 2024-ben Magyarország átvette az Európai Tanács soros elnökségét, Orbán Viktor tárgyalási lépéseket tett a háborúban érintett összes fél felé, és ezt a politikát kell újra felvenni.
„Azt is szeretném, ha a német kancellár követné ezt a példát”
– mondta, ugyanakkor védelmébe is vette Friedrich Merzet, aki kormányprogramjában határozottan kimondta: Németország nem háborús fél.
„Tudja, hogy a lakosság ezt várja el tőle” – hangsúlyozta, de hozzátette, a német hadsereget teljesen meg kell reformálni és megerősíteni, amivel most intenzíven foglalkozik is a kormány.
„De ismétlem: vissza kell térnünk a tárgyalásokhoz. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt az óriási kontinenst, amely közvetlenül mellettünk fekszik, és amelynek gazdasági ereje nagyobb, mint az új Amerikáé. A keleti kérdést nem kezelhetjük pusztán katonai feladatként”
– ismételte meg.
A bevándorlási vita kapcsán azt mondta,
„A régi, bonni Német Szövetségi Köztársaság sikere éppen abban rejlett, hogy a jobboldalt a centrumhoz kötötték, és konstruktív módon vettek részt az államépítésben” – magyarázta fel, majd elmondta, jelenleg az a probléma, hogy a tűzfal-politikával nem a centrumhoz közeli jobboldal előnyeit próbálják megmutatni, hanem megpróbálják elhallgattatni a radikálisabb jobboldali hangokat.
„A jobboldali pártoknak ugyanúgy megvan a morális joguk a politikai részvételre, mint a baloldaliaknak. A politikai tér nem lehet egyoldalú”
– ítélte el az AfD ellenes politikai közhangulatot. Ugyanakkor hangsúlyozta, a CDU-nak és a CSU-nak vissza kell térnie régi feladatához, és „megpróbálni a jobboldali, demokratikus, szabadságszerető erőket újra a középhez kötni Németországban. Meg kell mutatnunk egy középről irányított koncepció előnyeit.”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala
