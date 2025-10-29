Orbán és szövetségese utat mutattak az Európai Uniónak – máris megérkeztek az első reakciók

Az Il Foglio élesen bírálja Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz kormányfő álláspontját, akik az EU-s vétójog megtartása mellett érvelnek.

A cikk kiemeli, hogy

Orbán Viktor három éve akadályozza az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokat, blokkolva például 6 milliárd eurónyi katonai segélyt és szankciókat Oroszország ellen.

A szerző szerint a vétójog fenntartása bénítja az EU-t, különösen a bővítés fényében. Fabio Rampelli, az olasz képviselőház alelnöke viszont hangsúlyozza: a döntések egyhangúsága elengedhetetlen a tagállami érdekek kiegyensúlyozásához, és bírálja azt a baloldali álláspontot, amely politikai alapon zárna ki országokat vagy régiókat támogatásokból.