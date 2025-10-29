Ft
10. 29.
szerda
Magyarország Giorgia Meloni vétójog Olaszország Orbán Viktor eu

Orbán és szövetségese utat mutattak az Európai Uniónak – máris megérkeztek az első reakciók

Bár Ukrajna EU-csatlakozása érdekében még a vétójogot is elvennék Magyarországtól, az olasz képviselőház alelnöke leszögezte, a döntések egyhangúsága elengedhetetlen a tagállami érdekek kiegyensúlyozásához.

Az Il Foglio élesen bírálja Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz kormányfő álláspontját, akik az EU-s vétójog megtartása mellett érvelnek.

A cikk kiemeli, hogy

Orbán Viktor három éve akadályozza az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokat, blokkolva például 6 milliárd eurónyi katonai segélyt és szankciókat Oroszország ellen.

A szerző szerint a vétójog fenntartása bénítja az EU-t, különösen a bővítés fényében. Fabio Rampelli, az olasz képviselőház alelnöke viszont hangsúlyozza: a döntések egyhangúsága elengedhetetlen a tagállami érdekek kiegyensúlyozásához, és bírálja azt a baloldali álláspontot, amely politikai alapon zárna ki országokat vagy régiókat támogatásokból.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

angie1
2025. október 29. 11:06
Kergetik a vágyálmukat nap, mint nap!
Realista 65
2025. október 29. 11:05
Az EU-ban "szuper módon" működik a jogállamiság.
mr-nem-semmi
2025. október 29. 10:51
Orbán blokkolja a szankciókat Oroszország ellen? Akkor az eddigi 19 mi volt? 19. csomag (2025. október 23.), 18. (2025. július 18.), 17. (2025. május 20.), 16. (2025. február 24), 15. (2024. december 16.), 14. (24 június 2024) ... 1. csomag (2022. február 23.) Szegény szerencsétlen nyomorult emberek, akik balos médiabuborékban élnek! :(
elégia
2025. október 29. 10:42
A vétójog megszüntetése az EU megszűnését okozná. Azonnal. Automatikusan.
