Orbán és szövetségese utat mutattak az Európai Uniónak – máris megérkeztek az első reakciók

Magyarország fellélegezhet: az Európai Unió egyik legerősebb tagja állt ki mellette Ukrajna ügyében
Maradhat a vétó.
Bár Ukrajna EU-csatlakozása érdekében még a vétójogot is elvennék Magyarországtól, az olasz képviselőház alelnöke leszögezte, a döntések egyhangúsága elengedhetetlen a tagállami érdekek kiegyensúlyozásához.
Az Il Foglio élesen bírálja Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz kormányfő álláspontját, akik az EU-s vétójog megtartása mellett érvelnek.
A cikk kiemeli, hogy
Orbán Viktor három éve akadályozza az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokat, blokkolva például 6 milliárd eurónyi katonai segélyt és szankciókat Oroszország ellen.
A szerző szerint a vétójog fenntartása bénítja az EU-t, különösen a bővítés fényében. Fabio Rampelli, az olasz képviselőház alelnöke viszont hangsúlyozza: a döntések egyhangúsága elengedhetetlen a tagállami érdekek kiegyensúlyozásához, és bírálja azt a baloldali álláspontot, amely politikai alapon zárna ki országokat vagy régiókat támogatásokból.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
