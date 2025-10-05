„Aki az iszlámról mer beszélni, azt elhallgattatják” – botrány Németországban

Angela Merkel: Nem veszik el a magyar kultúra attól, ha Magyarország befogad néhány menekültet
Németországban elnémítják a kritikus véleményeket, miközben az iszlamizáció egyre jobban terjed.
Németországban bezárják a frankfurti Globális Iszlámkutató Központot – írja a híradó.hu.
Az intézményt alapító Susanne Schröter etnológus a Die Weltnek elmondta, hogy a megszüntetés mögött tudatos ellehetetlenítés áll.
Szerinte azok, akik kritikai gondolatokat fogalmaznak meg az iszlámmal kapcsolatban, komoly retorziókkal nézhetnek szembe a mai Németországban.
„Az iszlamizmus kritikai vizsgálata nem illik a mai akadémiai környezetbe. A posztkoloniális elmélet dominál, amely szerint az iszlamizmus legitim ellenállás a Nyugattal szemben. Aki mást mond, azt rasszizmussal vádolják” – nyilatkozta Schröter a Weltnek.
A professzor beszámolója szerint évek óta zaklató kampányok, nyílt levelek, hallgatói tiltakozások és könyvbetiltási kísérletek nehezítették munkáját. „A kritikai iszlámkutatás Németországban gyakorlatilag megszűnt. Senki nem meri felvállalni az olyan kényes témákat, mint a becsületgyilkosságok vagy az iszlamista szervezetek befolyása, mert azonnal véget ér a karrierjük” – mondta Schröter.
Az etnológus szerint az iszlamisták apró lépésekkel terjesztik hatásukat a német társadalomban: külön nemekre szóló rendezvények, gyermekeknek szánt, teljes testet fedő fátylak internetes értékesítése, valamint iskolai nyomásgyakorlás a lányok fejkendőviselésére és a ramadán betartására.
Schröter szerint az iszlamizmus áldozatairól – főként nőkről, gyermekekről és a hitüket elhagyókról – szinte senki nem beszél, mert a baloldali pártok az iszlamistákat is sérülékeny csoportként kezelik.
A professzor szerint a woke-ideológia mára minden társadalmi területre beférkőzött – az akadémiától az állami intézményeken át a civil szervezetekig. „Ez már nem pusztán tudományos vita, hanem egy új kulturális háború, amelyben a kritikus hangokat elnémítják” – foglalta össze. Schröter szerint a helyzet a jobboldali AfD politikai előnyére válhat, mivel ők egyedüliként tematizálják az iszlamizáció, a bevándorlás és a woke-ideológia káros hatásait.
