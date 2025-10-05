Ft
Németország Frankfurt iszlám

„Aki az iszlámról mer beszélni, azt elhallgattatják” – botrány Németországban

2025. október 05. 09:45

Németországban elnémítják a kritikus véleményeket, miközben az iszlamizáció egyre jobban terjed.

2025. október 05. 09:45
null

Németországban bezárják a frankfurti Globális Iszlámkutató Központot – írja a híradó.hu.

Az intézményt alapító Susanne Schröter etnológus a Die Weltnek elmondta, hogy a megszüntetés mögött tudatos ellehetetlenítés áll. 

Szerinte azok, akik kritikai gondolatokat fogalmaznak meg az iszlámmal kapcsolatban, komoly retorziókkal nézhetnek szembe a mai Németországban.

„Az iszlamizmus kritikai vizsgálata nem illik a mai akadémiai környezetbe. A posztkoloniális elmélet dominál, amely szerint az iszlamizmus legitim ellenállás a Nyugattal szemben. Aki mást mond, azt rasszizmussal vádolják” – nyilatkozta Schröter a Weltnek.

A professzor beszámolója szerint évek óta zaklató kampányok, nyílt levelek, hallgatói tiltakozások és könyvbetiltási kísérletek nehezítették munkáját. „A kritikai iszlámkutatás Németországban gyakorlatilag megszűnt. Senki nem meri felvállalni az olyan kényes témákat, mint a becsületgyilkosságok vagy az iszlamista szervezetek befolyása, mert azonnal véget ér a karrierjük” – mondta Schröter.

Az etnológus szerint az iszlamisták apró lépésekkel terjesztik hatásukat a német társadalomban: külön nemekre szóló rendezvények, gyermekeknek szánt, teljes testet fedő fátylak internetes értékesítése, valamint iskolai nyomásgyakorlás a lányok fejkendőviselésére és a ramadán betartására.

Schröter szerint az iszlamizmus áldozatairól – főként nőkről, gyermekekről és a hitüket elhagyókról – szinte senki nem beszél, mert a baloldali pártok az iszlamistákat is sérülékeny csoportként kezelik.

A professzor szerint a woke-ideológia mára minden társadalmi területre beférkőzött – az akadémiától az állami intézményeken át a civil szervezetekig. „Ez már nem pusztán tudományos vita, hanem egy új kulturális háború, amelyben a kritikus hangokat elnémítják” – foglalta össze. Schröter szerint a helyzet a jobboldali AfD politikai előnyére válhat, mivel ők egyedüliként tematizálják az iszlamizáció, a bevándorlás és a woke-ideológia káros hatásait.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: AFP PHOTO / DIETER NAGL DIETER NAGL / AFP

Hohokam
2025. október 05. 11:50
.... amikor nem népesség-, hanem fajváltás zajlik - németek helyett lemmingek....
zakar zoltán béla
2025. október 05. 11:35
Angela-Ursula butul az euka...
Vasalo
2025. október 05. 11:17
A németül tudoknak ezt az elöadást érdemes megnézni, több mint egy igazság és szomoru kaberécunami Németországrol egy német irotol, valamikori TV kommentátortól. https:// youtu.be/BHsc0n7MHqk?si=WM2IYiGxTRmnUap5
a straight cold player
•••
2025. október 05. 11:16 Szerkesztve
,,a baloldali pártok az iszlamistákat is sérülékeny csoportként kezelik" És valóban, nyilván az allahu akbar felkiáltással késelők, az allahu akbar felkiáltással robbantók, tömegbe hajtók, nőkön erőszakot elkövetők, nagyon sérülékenyek ezért nem szabad kritizálni, sőt védeni és támogatni kell őket, hisz nem könnyű megfelelni a vallásuk követelményeinek. Javaslom, hogy a megerőszakolt német nők hozzanak létre a saját lakókörnyezetükben kis muszlim segítő köröket, amelyben elmagyarázzák a német nőknek, hogy hogyan tudják a sérülékenyeket támogatni, hogy azok ne kényszerüljenek erőszakra, hanem kellemes légyott lehessen az integrációjuk.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.