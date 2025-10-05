„Aki az iszlámról mer beszélni, azt elhallgattatják” – botrány Németországban

Németországban bezárják a frankfurti Globális Iszlámkutató Központot – írja a híradó.hu.

Az intézményt alapító Susanne Schröter etnológus a Die Weltnek elmondta, hogy a megszüntetés mögött tudatos ellehetetlenítés áll.

Szerinte azok, akik kritikai gondolatokat fogalmaznak meg az iszlámmal kapcsolatban, komoly retorziókkal nézhetnek szembe a mai Németországban.

„Az iszlamizmus kritikai vizsgálata nem illik a mai akadémiai környezetbe. A posztkoloniális elmélet dominál, amely szerint az iszlamizmus legitim ellenállás a Nyugattal szemben. Aki mást mond, azt rasszizmussal vádolják” – nyilatkozta Schröter a Weltnek.

A professzor beszámolója szerint évek óta zaklató kampányok, nyílt levelek, hallgatói tiltakozások és könyvbetiltási kísérletek nehezítették munkáját. „A kritikai iszlámkutatás Németországban gyakorlatilag megszűnt. Senki nem meri felvállalni az olyan kényes témákat, mint a becsületgyilkosságok vagy az iszlamista szervezetek befolyása, mert azonnal véget ér a karrierjük” – mondta Schröter.