Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború kiképzőközpont Lengyelország Ukrajna orosz-ukrán háború

Nem győznek tapsikolni Brüsszelben: ukrán fegyveres kiképzőközpont nyílt Lengyelországban

2025. október 01. 13:47

A lengyel kormányfőhelyettes hangsúlyozta, „nem egyirányú” az Ukrajnának nyújtott támogatás, ugyanis az ukránok is megosztják saját tudásukat, tapasztalatukat a nyugati kollégákkal.

2025. október 01. 13:47
null

Megnyitottak egy kiképzőközpontot szerdán a délkelet-lengyelországi Nowa Deba gyakorlótéren az ukrán fegyveres erők számára. A nemzetközi kezdeményezésre kialakított, Camp Jomsborg nevű létesítmény felavatásán a lengyel, a norvég és az észt védelmi miniszter is részt vett.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter hangsúlyozta: azért látogatott el az új létesítmény megnyitójára Tore O. Sandvik norvég és Hanno Pevkur észt védelmi miniszterrel, valamint Ukrajna és több balti ország küldöttségeivel együtt, hogy demonstrálják 

az egységet, a hatékonyságot, az erőt, az ellenállóképességet és a felkészültséget”.

A központban egy időben az ukrán hadsereg 1200 katonája kaphat kiképzést a szövetséges országok katonáinak irányításával – mondta Kosiniak-Kamysz. Jelenleg 250 norvég katona van jelen a gyakorlótéren oktatóként, jövőre pedig öt rotációt terveznek 500-500 norvég oktató részvételével. Emellett Észtország és más NATO-államok katonái is bekapcsolódnak a projektbe.

Kosiniak-Kamysz aláhúzta: „nem egyirányú” az Ukrajnának nyújtott támogatás, ugyanis az ukránok is megosztják saját tudásukat, tapasztalatukat a nyugati kollégákkal. „Éppen itt mellettünk van egy drónindító hely, ahol el lehet sajátítani az ukrán hadsereg legjobb megoldásait” – mondta a lengyel politikus.

A lengyel nemzetvédelmi tárca közleménye szerint a norvég fegyveres erők által egy nemzetközi projekt keretében létesített lengyelországi kiképzőközpont egy újabb elemét képezi a szövetségesek által Ukrajnának nyújtott támogatásnak, és további együttműködést tesz lehetővé a védelmi kapacitás építése terén.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Klaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2025. október 01. 14:26
Istenem nincs még elég lengyel hősi halott-temető?? Tuskoljátok már ki a hazátokból a hóhéraitokat, polyák barátaink!!
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. október 01. 14:21
nazico-practico-tuskowo
Válasz erre
0
0
pemahe
2025. október 01. 13:55
ukrán fegyveres kiképzőközpont ------- ez mind szép, de milyen nemzet kiképzői hordják az ukrán fegyvert?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!