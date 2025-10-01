Nem győznek tapsikolni Brüsszelben: ukrán fegyveres kiképzőközpont nyílt Lengyelországban

Megnyitottak egy kiképzőközpontot szerdán a délkelet-lengyelországi Nowa Deba gyakorlótéren az ukrán fegyveres erők számára. A nemzetközi kezdeményezésre kialakított, Camp Jomsborg nevű létesítmény felavatásán a lengyel, a norvég és az észt védelmi miniszter is részt vett.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter hangsúlyozta: azért látogatott el az új létesítmény megnyitójára Tore O. Sandvik norvég és Hanno Pevkur észt védelmi miniszterrel, valamint Ukrajna és több balti ország küldöttségeivel együtt, hogy demonstrálják

az egységet, a hatékonyságot, az erőt, az ellenállóképességet és a felkészültséget”.

A központban egy időben az ukrán hadsereg 1200 katonája kaphat kiképzést a szövetséges országok katonáinak irányításával – mondta Kosiniak-Kamysz. Jelenleg 250 norvég katona van jelen a gyakorlótéren oktatóként, jövőre pedig öt rotációt terveznek 500-500 norvég oktató részvételével. Emellett Észtország és más NATO-államok katonái is bekapcsolódnak a projektbe.

Kosiniak-Kamysz aláhúzta: „nem egyirányú” az Ukrajnának nyújtott támogatás, ugyanis az ukránok is megosztják saját tudásukat, tapasztalatukat a nyugati kollégákkal. „Éppen itt mellettünk van egy drónindító hely, ahol el lehet sajátítani az ukrán hadsereg legjobb megoldásait” – mondta a lengyel politikus.