Nagy-Britannia óriási bajban: Skócia az Egyesült Királyság helyett az Európai Uniót választaná

A skót miniszterelnök szerint eljött az ideje Skócia függetlenné válásának. John Swinney a Skóciában kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) éves kongresszusának hétfői zárónapján felszólalva közölte azt is, hogy ha Skócia függetlenné válik, eltávolítja területéről a brit nukleáris fegyvereket.

Swinney, aki skót kormányfőként a függetlenségre törekvő SNP vezetői tisztségét is betölti, az északkelet-skóciai Aberdeen városában rendezett kongresszus küldöttei előtt elmondott beszédében kijelentette: a függetlenség az újrakezdés esélyét nyújtja Skóciának.

A skót miniszterelnök szerint Skóciának két választási lehetősége van: a hanyatlás, a sorvadás, a londoni kormányzás táplálta kétségbeesés vagy a skót önrendelkezés kínálta remény, derűlátás és ambíció.

„Ez az a pillanat, amikor fel kell ismernünk, hogy nemzetünk előtt milyen lehetőségek állnak, most van itt az ideje annak, hogy Skócia függetlenné váljon” – fogalmazott kongresszusi beszédében az SNP vezetője.

John Swinney a küldöttek óriási ovációja közepette kijelentette azt is, hogy ha Skócia függetlenné válik, területén nem lesz helye tömegpusztító fegyvereknek.