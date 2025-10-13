Ft
SNP Egyesült Királyság Európai Unió Skócia

Nagy-Britannia óriási bajban: Skócia az Egyesült Királyság helyett az Európai Uniót választaná

2025. október 13. 20:35

A skót kormányfő szerint a függetlenség nemcsak politikai újrakezdést, hanem a brit atomfegyverek végleges távozását is jelentené Skóciából.

2025. október 13. 20:35
null

A skót miniszterelnök szerint eljött az ideje Skócia függetlenné válásának. John Swinney a Skóciában kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) éves kongresszusának hétfői zárónapján felszólalva közölte azt is, hogy ha Skócia függetlenné válik, eltávolítja területéről a brit nukleáris fegyvereket.

Swinney, aki skót kormányfőként a függetlenségre törekvő SNP vezetői tisztségét is betölti, az északkelet-skóciai Aberdeen városában rendezett kongresszus küldöttei előtt elmondott beszédében kijelentette: a függetlenség az újrakezdés esélyét nyújtja Skóciának.

A skót miniszterelnök szerint Skóciának két választási lehetősége van: a hanyatlás, a sorvadás, a londoni kormányzás táplálta kétségbeesés vagy a skót önrendelkezés kínálta remény, derűlátás és ambíció.

„Ez az a pillanat, amikor fel kell ismernünk, hogy nemzetünk előtt milyen lehetőségek állnak, most van itt az ideje annak, hogy Skócia függetlenné váljon” – fogalmazott kongresszusi beszédében az SNP vezetője.

John Swinney a küldöttek óriási ovációja közepette kijelentette azt is, hogy ha Skócia függetlenné válik, területén nem lesz helye tömegpusztító fegyvereknek.

Ez azt jelenti, hogy a skót függetlenség esetén Nagy-Britanniának el kellene távolítania önálló nukleáris csapásmérő kapacitását Skóciából.

A nukleáris töltetekkel felszerelt brit Trident rakétákat a Vanguard osztályú tengeralattjáró-flotta hordozza, amely Skócia nyugati partjainál állomásozik.

A tengeralattjárók egyenként 16 rakétát hordozhatnak; ezek mindegyike nyolc robbanófejjel szerelhető fel.

Az SNP egyik fő politikai célkitűzése ugyanakkor a függetlenné válás mellett a nukleáris fegyverek eltávolítása Skóciából.

Hétfői beszédében a skót miniszterelnök kijelentette: ha a Skót Nemzeti Párt a jövő májusban esedékes skóciai parlamenti választásokon többséget szerez az edinburghi törvényhozásban, azzal felhatalmazást nyer az újabb függetlenségi népszavazás kiírására is.

Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök azonban már többször is egyértelművé tette, hogy nem kívánja engedélyezni az újabb skóciai függetlenségi referendum megtartását.

A skót függetlenségről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55,3 százalékos többséggel.

A skóciai népszavazás újbóli kiírása azonban a brit EU-tagságról 2016-ban tartott referendum óta ismét folyamatosan napirenden van, miután országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt.

Az SNP azóta rendszeresen hangoztatja, hogy elengedhetetlenné vált az újabb függetlenségi népszavazás, mivel Skóciát egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London „kiszakította” az Európai Unióból.

A párt politikai célkitűzései között szerepel az is, hogy függetlenségének elnyerése után Skócia önálló országként ismét belép az Európai Unióba.

(MTI)

Nyitókép: ANDY BUCHANAN / AFP

Bitrex®
2025. október 13. 21:18
#freescotland
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 13. 20:51
"Skócia az Egyesült Királyság helyett az Európai Uniót választaná" A szerencsétlen! Amelyik ország ennyire ... az meg is érdemeli az EU tagságot. "akár egészen addig, míg közülünk mindössze csak százan is maradnak életben; akkor sem, soha, semmilyen körülmények között nem vagyunk hajlandók az angolok uralma alá hajtani fejünket. Sem dicsőségért, sem gazdagságért, sem rangért nem harcolunk, csak az egyetlen dologért, egyedül a szabadságért, melyet egyetlen igaz ember sem adhat fel, csak élete árán.” / A világ első függetlenségi nyilatkozata 1320. /
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2025. október 13. 20:50
Nem mondta nekik Ork ban, hogy a nyugat halott ?
Válasz erre
0
6
Gubbio
•••
2025. október 13. 20:43 Szerkesztve
Ajánlom a skótoknak emlékzetetőül ISMÉT megnézni a "Braveheart" c. Mel Gibson filmet, hogyan lettek Anglia gyarmatává. Ideje lenne levakarni magukról gyarmattartóikat. Hajrá, Skócia! Az operettkirályságot a kalapos királlyal meg tartsa meg magának Anglia.
Válasz erre
6
0
