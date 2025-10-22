Mitől retteg Németország ennyire? – Pánikszerűen fegyverkezik a Merz-kormány, gigaösszegért rendeltek rakétákat Izraeltől

Minden idők második legnagyobb izraeli fegyverüzletét kötötte meg Németország (az legnagyobbat tavaly kötötte az Arrow–3 légvédelmi rendszer több mint 3 és fél milliárd eurós megrendelésével) – írja az Euronews. A német haderő az izraeli Rafael Systems vállalattal több ezer Spike páncéltörő rakéta és indítórendszer mielőbbi beszerzésére kötött csillagászati értékű szerződést.

A katonai szaksajtó az üzlet nyélbe ütése után arról írt, hogy a Merkelhez képest már a Scholz-kormány is jelentősen felgyorsította a haderő modernizálását, Friedrich Merz kancellár pedig maximális sebességre kapcsolt ezen a téren, és mostanra mellékes szemponttá vált az is, hogy honnan érkeznek a fegyverek – holott korábban mindenekelőtt a NATO-országoktól vásároltak.

Germany buys Israeli Spike missiles in 2 Billion Euro Deal

Legutóbb a Mandineren arról írtunk a végletekig fokozott német fegyverkezéssel kapcsolatban, hogy Merz már a kötelező sorkatonaságot is bevezetné.