Mitől retteg Németország ennyire? – Pánikszerűen fegyverkezik a Merz-kormány, gigaösszegért rendeltek rakétákat Izraeltől

Ma dönt a Bundestag: lesz-e kötelező német sorkatonaság?
Nyikorog a koalíció: Friedrich Merz és pártja ragaszkodik az elképzeléshez, az SPD önkéntes rendszert akar.
Már az se számít, honnan, csak minél több fegyver legyen minél gyorsabban.
Minden idők második legnagyobb izraeli fegyverüzletét kötötte meg Németország (az legnagyobbat tavaly kötötte az Arrow–3 légvédelmi rendszer több mint 3 és fél milliárd eurós megrendelésével) – írja az Euronews. A német haderő az izraeli Rafael Systems vállalattal több ezer Spike páncéltörő rakéta és indítórendszer mielőbbi beszerzésére kötött csillagászati értékű szerződést.
A katonai szaksajtó az üzlet nyélbe ütése után arról írt, hogy a Merkelhez képest már a Scholz-kormány is jelentősen felgyorsította a haderő modernizálását, Friedrich Merz kancellár pedig maximális sebességre kapcsolt ezen a téren, és mostanra mellékes szemponttá vált az is, hogy honnan érkeznek a fegyverek – holott korábban mindenekelőtt a NATO-országoktól vásároltak.
Legutóbb a Mandineren arról írtunk a végletekig fokozott német fegyverkezéssel kapcsolatban, hogy Merz már a kötelező sorkatonaságot is bevezetné.
