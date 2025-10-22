Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország fegyverkezés Friedrich Merz Izrael

Mitől retteg Németország ennyire? – Pánikszerűen fegyverkezik a Merz-kormány, gigaösszegért rendeltek rakétákat Izraeltől

2025. október 22. 09:59

Már az se számít, honnan, csak minél több fegyver legyen minél gyorsabban.

2025. október 22. 09:59
null

Minden idők második legnagyobb izraeli fegyverüzletét kötötte meg Németország (az legnagyobbat tavaly kötötte az Arrow–3 légvédelmi rendszer több mint 3 és fél milliárd eurós megrendelésével) – írja az Euronews. A német haderő az izraeli Rafael Systems vállalattal több ezer Spike páncéltörő rakéta és indítórendszer mielőbbi beszerzésére kötött csillagászati értékű szerződést.

A katonai szaksajtó az üzlet nyélbe ütése után arról írt, hogy a Merkelhez képest már a Scholz-kormány is jelentősen felgyorsította a haderő modernizálását, Friedrich Merz kancellár pedig maximális sebességre kapcsolt ezen a téren, és mostanra mellékes szemponttá vált az is, hogy honnan érkeznek a fegyverek – holott korábban mindenekelőtt a NATO-országoktól vásároltak.

Legutóbb a Mandineren arról írtunk a végletekig fokozott német fegyverkezéssel kapcsolatban, hogy Merz már a kötelező sorkatonaságot is bevezetné.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salmonella
2025. október 22. 11:54
Az oroszoknak küldeni kellene néhány kilyukasztott német sisakot valamelyik múzeumból mementóul.
Válasz erre
0
0
Antifleto
2025. október 22. 11:30
A vörös pajzsosok ukrajnai befektetéseit mindenáron meg kell védeni, ezt kapták feladatul. Ha világháború az ára akkor is.
Válasz erre
0
0
citromosParizer
2025. október 22. 11:21
a migráns buli már nem adja ki, az autó ipart megfektették, az zöld átállás befuccsolt, mert amcsi energiahordozót kell venni, szóval a fegyver ipar az, amivel nagy pénzt lehet lehúzni a röfikről és gazdagítani a globalista elitet. aztán majd ha ez is meg lesz, jöhet megint egy covid, utána meg a klíma-zöldítés megint. vagy majd az Eritrea-Szudán közötti háborúban kell állást foglalni, mint az Orosz-Ukrán háborúban, mert morálisan nem megengedhető, hogy ne küldjenek oda euro száz milliárdokat olyanoknak, akikhez semmi közük sincs... tök egyszerű a recept :)
Válasz erre
0
0
csulak
2025. október 22. 11:20
kuldik ukrajnaba a fegyvereket
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!