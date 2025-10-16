Ft
Tommy Robinson Magyarország Nagy-Britannia migráció bevándorló migráns Anglia jobboldal ellenforradalom bevándorlás

Mindent elsöpörhet a népharag Európában: Angliában már egyenesen ellenforradalomról beszélnek

2025. október 16. 14:28

Egyre többen kezdik el követni Orbán politikáját.

2025. október 16. 14:28
null

Tommy Robinson, az English Defence League volt vezetője szerint a szeptemberi londoni „Unite the Kingdom” menet egy „ellenforradalom” kezdete a brit kormány migrációs politikájával szemben – írja a Hungarian Conservative.

A több mint 150 ezres tüntetés Orbán Viktor nemzeti-konzervatív mozgalmához hasonló tömegmobilizációt mutatott, és hangsúlyos keresztény üzeneteket közvetített

– jegyezte meg a lap.

George Simion román elnökjelölt beszédében pozitívan említette Magyarországot, kiemelve a hit, család és haza fontosságát. A cikk rámutat: az ilyen mozgalmak európai összefogása erősödik, miközben a brit pártok nehezen tudják követni a közvélemény változásait a migráció ügyében.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

