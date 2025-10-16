Mindent elsöpörhet a népharag Európában: Angliában már egyenesen ellenforradalomról beszélnek

Tommy Robinson, az English Defence League volt vezetője szerint a szeptemberi londoni „Unite the Kingdom” menet egy „ellenforradalom” kezdete a brit kormány migrációs politikájával szemben – írja a Hungarian Conservative.

A több mint 150 ezres tüntetés Orbán Viktor nemzeti-konzervatív mozgalmához hasonló tömegmobilizációt mutatott, és hangsúlyos keresztény üzeneteket közvetített

– jegyezte meg a lap.

George Simion román elnökjelölt beszédében pozitívan említette Magyarországot, kiemelve a hit, család és haza fontosságát. A cikk rámutat: az ilyen mozgalmak európai összefogása erősödik, miközben a brit pártok nehezen tudják követni a közvélemény változásait a migráció ügyében.