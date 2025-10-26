Minden téves, amit a jobb és bal agyféltekéről gondoltál! – világhírű idegtudós és pszichiáter a Mandinernek

Az első dolog, amit el kell mondanom, hogy mindazt, amit az emberek a jobb és bal agyfélteke közötti különbségekről tudni vélnek azt ki kell verniük a fejükből és el kell felejteniük, mert tévesek!

Néhány rendkívül érdekes tény: az, hogy az agy fel van osztva, ez önmagában rendkívüli. Másrészt, az agy alján található egy rostokból álló sáv, amely összeköti a két agyféltekét, és amelyet corpus callosumnak (kérgestestnek) neveznek. Ez a sáv csak az emlősök evolúciója során jelent meg. A hüllőkben, kétéltűekben és madarakban is megosztott az agy. Mindegyiküknek megosztott agya van, de egyáltalán nincs corpus callosumuk, és ez a corpus callosum az evolúció során egyre kisebbé válik. Szóval miről van szó? A corpus callosumon átmenő forgalom főként gátló hatással bír. Máshogy megfogalmazva: azt mondja a másik agyféltekének, hogy ne avatkozzon bele, mert majd ő foglalkozik vele.

A különbség a két féltek között a következő: a jobb agyfélteke sokkal többet lát.

A bal agyfélteke a 360 fokos figyelem közül három fokot lát, míg a jobb agyfélteke figyelmi íve a teljes 360 fok. Látja, hogy a világ egészen más, hogy a dolgok soha nem teljesen rögzítettek és biztosak, hanem mindig egy fejlődési folyamatban vannak, hogy áramlanak, hogy egymással összekapcsolódnak, hogy a kapcsolatok valójában fontosabbak, mint a háló pontjai, hogy a burkolt rendkívül fontos valamely dolog megértéséhez. Minden, amit igazán értékelünk, lényegében burkolt. Ha kinyitjuk megváltozik a természete. Például egy vicc már nem vicces, ha elmagyarázzák. A vers már nem megható, ha elemzik. A szex rutinszerűvé és gépiessé válik, ha explicitté teszik. A szeretetünket valaki iránt nem lehet szavakba önteni. Nem lehet megmagyarázni, mit jelent a zene, a költészet, az építészet, a művészet, a hit, a mítoszok és a rituálék számunkra. Bár mindezek hatalmas jelentést hordoznak, de nem implicitek, és a bal agyfélteke nem érti őket.