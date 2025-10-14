Ft
Ilaria Salis Magyarország mentelmi jog Magyar Péter Dobrev Klára

„Ha elmegyek Magyarországra, összeverek valakit, majd valaki felrak egy EP-listára, akkor oké?” – a szakértők is elismerték: politikai döntés született Ilaria Salis mentelmi jogáról

2025. október 14. 09:15

Hiába „nyert” a baloldal, teljesen elveszítette hitelességét a szavazók előtt. Ilaria Salis mentelmi jogának megvédésével az erőszakos bűnözőket támogatták.

2025. október 14. 09:15
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, az Európai Parlamentben október elején szavaztak Dobrev Klára, Magyar Péter és Ilara Salis mentelmi jogának felfüggesztésével kapcsolatban. Végül mindhárom képviselő megtarthatta mentelmi jogát, az olasz politikus védelme csupán egy szavazaton múlott.

mentelmi jog
Ilaria Salis mentelmi joga politikai üzenet a magyar kormánynak
Forrás: Kovács András Facebook-oldala

 

Kapcsolódó vélemény

Kiss Gábor

Transzparens Újságírásért Alapítvány

Idézőjel

Sajtókörkép: Ilaria Salis mentelmi jog

Az áttekintés a Telex, a 444, a HVG, a Mandiner, a PestiSrácok és a Magyar Nemzet cikkeire támaszkodik.

Mint ismert, Salis tizenöt hónapot töltött előzetes letartóztatásban Magyarországon, miután antifasiszta aktivista társaival több embert is megvertek Budapest utcáin. Az egyik ilyen támadásról készült felvételen egyértelműen látható Salis, aki tagadja a vádakat. 

Az Euronews „Szeretünk Brüsszel?” című podcast műsorában a meghívott szakértők arról beszéltek, mi állhat annak hátterében, hogy az EP-képviselők megszavazták Salis mentelmi jogának megtartását.

Ha nem Magyarországon történt volna az eset, nemcsak mentelmi jogától fosztanák meg, de képviselő sem lehetett volna

A műsorvezető első kérdése a témában az volt, vajon ha egy másik tagállamban történt volna a támadás, Ilaria Salis lehetne-e most egyáltalán EP-képviselő, és megtarthatná-e a mentelmi jogát?

Schenk Richárd, az MCC Brussels elemzője azonnal felhívta a figyelmet, hogy a Bizottság erről szóló jelentésébe bele is írták, Salis védelme azért lehet terítéken, mert Magyarországról van szó. Ugyanakkor szerinte

a baloldal hiába „nyert”, teljesen elveszítette a hitelességét, hiszen a szavazók nagy része elítéli az erőszakos aktivistákat. 

Schenk arra is rámutatott, hogy Salis nem örülhetett volna ennyire a szavazás eredményének, ha ártatlan lenne.

Halmai Katalin, a Népszava egykori tudósítója szerint az Európai Parlament ezzel nem Salis bűnösségéről döntött, csak a mentelmi jog felfüggesztéséről. Még a kormánykritikus Halmai is elismerte, hogy Salis még a képviselősége előtt követhette el a bűncselekményeket amivel gyanúsítják, a mentelmi jog viszont csak a mandátum ideje alatt történtekre vonatkozik.

A FEPS think tank főtitkára, Andor László szerint 

a képviselők azért szavaztak így, mert nem bíznak a magyar igazságszolgáltatásban.

Szerinte mindhárom képviselő – Dobrev Klára, Magyar Péter és Ilaria Salis – ügyével kapcsolatban egyforma döntést kellett hozni arra vonatkozóan, hogy kiadják-e őket a magyar igazságszolgáltatásnak.

„Valószínűleg a parlamentnek most általánosságban kellett állást foglalnia arról, hogy megbízik-e a magyar igazságszolgáltatásban vagy nem. Egy olyan időszak után, amikor nagyon sok ellentmondásos ügy volt: tavaly kegyelmi ügy miatt miatt a köztársasági elnök kényszerült távozásra és egy korábbi igazságügyi miniszter lépett ki a közéletből” – vélekedett Andor László.

Schenk Richárd a végén azt a kérdést tette fel a beszélgetés résztvevőinek: 

Mi az az üzenet, amit Magyarország felé küld az Európai Unió. Ha elmegyek Magyarországra és összeverek valakit viperával, kalapáccsal, és utána valaki egy EP-listára felrak, akkor ez így oké?”

– kérdezte.

Ilaria Salis a bűncselekményeket, amelyekkel gyanúsítják még azelőtt követte el, hogy EP-képviselő lett, vagyis, ahogy a szakértők is elmondták, a mentelmi jog ezekben az ügyekben hivatalosan nem védheti meg őt. Ráadásul a 2024-es választásokon éppen azért indították el, hogy a képviselői mandátummal együtt megszerzett mentelmi jog segítségével el tudjon menekülni a magyar igazságszolgáltatás elől.

Nyitókép: Euronews / képernyőkép

