„Ha elmegyek Magyarországra, összeverek valakit, majd valaki felrak egy EP-listára, akkor oké?” – a szakértők is elismerték: politikai döntés született Ilaria Salis mentelmi jogáról

Schenk arra is rámutatott, hogy Salis nem örülhetett volna ennyire a szavazás eredményének, ha ártatlan lenne.
Halmai Katalin, a Népszava egykori tudósítója szerint az Európai Parlament ezzel nem Salis bűnösségéről döntött, csak a mentelmi jog felfüggesztéséről. Még a kormánykritikus Halmai is elismerte, hogy Salis még a képviselősége előtt követhette el a bűncselekményeket amivel gyanúsítják, a mentelmi jog viszont csak a mandátum ideje alatt történtekre vonatkozik.
A FEPS think tank főtitkára, Andor László szerint
a képviselők azért szavaztak így, mert nem bíznak a magyar igazságszolgáltatásban.
Szerinte mindhárom képviselő – Dobrev Klára, Magyar Péter és Ilaria Salis – ügyével kapcsolatban egyforma döntést kellett hozni arra vonatkozóan, hogy kiadják-e őket a magyar igazságszolgáltatásnak.