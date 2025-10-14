„Ha elmegyek Magyarországra, összeverek valakit, majd valaki felrak egy EP-listára, akkor oké?” – a szakértők is elismerték: politikai döntés született Ilaria Salis mentelmi jogáról

Az Euronews „Szeretünk Brüsszel?” című podcast műsorában a meghívott szakértők arról beszéltek, mi állhat annak hátterében, hogy az EP-képviselők megszavazták Salis mentelmi jogának megtartását.

Ha nem Magyarországon történt volna az eset, nemcsak mentelmi jogától fosztanák meg, de képviselő sem lehetett volna

A műsorvezető első kérdése a témában az volt, vajon ha egy másik tagállamban történt volna a támadás, Ilaria Salis lehetne-e most egyáltalán EP-képviselő, és megtarthatná-e a mentelmi jogát?

Schenk Richárd, az MCC Brussels elemzője azonnal felhívta a figyelmet, hogy a Bizottság erről szóló jelentésébe bele is írták, Salis védelme azért lehet terítéken, mert Magyarországról van szó. Ugyanakkor szerinte