Meglepő párosítás: Kanada vezetőjének csavarta el a fejét Katy Perry (FOTÓ)

2025. október 12. 18:07

Úgy tűnik, jól telnek Justin Trudeau „nyugdíjas” évei.

2025. október 12. 18:07
Katy Perry énekesnőt és Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnököt együtt, csókolózás és ölelkezés közben fotózták le Perry 24 méteres, Caravelle nevű jachtján, a kaliforniai Santa Barbara partjainál – számolt be a Daily Mail, amely megszerezte a képeket.

A bulvársajtó hónapok óta találgatja, hogy a páros randizik-e, de eddig egyikük sem nyilatkozott a kapcsolatukról. Perry júliusban szakított Orlando Bloom színésszel, akivel csaknem tíz évig voltak együtt. 

Trudeau, aki 2015 és 2025 márciusa között vezette Kanadát, 2023-ban vált el feleségétől.

A párost először július végén látták együtt egy montreali étteremben. A Daily Mail szerint a jacht mellett elhaladó bálnaleső hajó egyik utasa vette észre a jacht tetején csókolózó párt, akik nem zavartatták magukat a kíváncsi tekintetek miatt. Egy szemtanú a lapnak elmondta, hogy Trudeau jellegzetes, hollós tetoválásáról ismerte fel őt, amely a bal karján látható.

Nyitókép forrása: Eric THOMAS / AFP

canadian-deplorable
2025. október 12. 19:39
Ezután majd együtt éneklik Katy Perry számát: "I kissed a girl, and I liked it" (Megcsókoltam egy lányt, és tetszett). Mindkettőre igaz.
canadian-deplorable
2025. október 12. 19:31
Jól összeillenek. Mind a kettő totális woke elmebeteg.
bikfic-0
2025. október 12. 19:08
Nem kérünk több bulvárfost.
Neduddgi
2025. október 12. 19:01
Ezek meg kik ezek ?
