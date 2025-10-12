Meglepő párosítás: Kanada vezetőjének csavarta el a fejét Katy Perry (FOTÓ)

Katy Perry énekesnőt és Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnököt együtt, csókolózás és ölelkezés közben fotózták le Perry 24 méteres, Caravelle nevű jachtján, a kaliforniai Santa Barbara partjainál – számolt be a Daily Mail, amely megszerezte a képeket.

A bulvársajtó hónapok óta találgatja, hogy a páros randizik-e, de eddig egyikük sem nyilatkozott a kapcsolatukról. Perry júliusban szakított Orlando Bloom színésszel, akivel csaknem tíz évig voltak együtt.

Trudeau, aki 2015 és 2025 márciusa között vezette Kanadát, 2023-ban vált el feleségétől.

A párost először július végén látták együtt egy montreali étteremben. A Daily Mail szerint a jacht mellett elhaladó bálnaleső hajó egyik utasa vette észre a jacht tetején csókolózó párt, akik nem zavartatták magukat a kíváncsi tekintetek miatt. Egy szemtanú a lapnak elmondta, hogy Trudeau jellegzetes, hollós tetoválásáról ismerte fel őt, amely a bal karján látható.