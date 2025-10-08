Megkapta az első kijózanító pofont Zelenszkij: egyre kevesebb európai kér Ukrajnából

Az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos bővítési tárgyalásait Magyarország, Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével blokkolja, főként a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetére hivatkozva – emlékeztetett a Do Rzeczy.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök hangsúlyozta, hogy nem engedi egyetlen országnak – különösen nem Orbán Viktornak –, hogy meghatározza Európa jövőjét.

Marta Kos uniós bővítési biztos kiemelte: az ukrán jogállamiság megerősítése elengedhetetlen feltétel. Bár Brüsszel jelezte, hogy reformok esetén megkeresné a módját a magyar vétó megkerülésének is, hosszabb távon más tagállamok támogatása sem garantált. Az Eurobarometer legújabb felmérése szerint ugyanis az uniós állampolgárok mindössze 52 százaléka támogatja Ukrajna csatlakozását a feltételek teljesülése esetén.