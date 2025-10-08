Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Marta Kos Magyarország Ukrajna Mette Frederiksen Volodimir Zelenszkij kisebbség Orbán Viktor Európai Unió Kárpátalja

Megkapta az első kijózanító pofont Zelenszkij: egyre kevesebb európai kér Ukrajnából

2025. október 08. 21:54

Ezzel nem számolhatott az ukrán elnök.

2025. október 08. 21:54
null

Az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos bővítési tárgyalásait Magyarország, Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével blokkolja, főként a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetére hivatkozva – emlékeztetett a Do Rzeczy.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök hangsúlyozta, hogy nem engedi egyetlen országnak – különösen nem Orbán Viktornak –, hogy meghatározza Európa jövőjét.

Marta Kos uniós bővítési biztos kiemelte: az ukrán jogállamiság megerősítése elengedhetetlen feltétel. Bár Brüsszel jelezte, hogy reformok esetén megkeresné a módját a magyar vétó megkerülésének is, hosszabb távon más tagállamok támogatása sem garantált. Az Eurobarometer legújabb felmérése szerint ugyanis az uniós állampolgárok mindössze 52 százaléka támogatja Ukrajna csatlakozását a feltételek teljesülése esetén.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2025. október 08. 22:07
De Ursula szerint már minden feltétel teljesült. Igaz, még faekével szántanak, de az legalább ződ technológia. 😂
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!