Újabb neves professzort igazolt az MCC: Doug Stokes a szólásszabadság hiánya miatt jött el az Exeteri Egyetemről

A brit professzor az interjúnk után a parlamentbe ment, ahol egy fontos megbeszélésen vett részt az oktatás helyzetével, és fejlesztésével kapcsolatban. Míg az MCC-hez köthető oktatási intézmények működését dicsérte, a brit egyetemeken már koránt sem ilyen jó a helyzet. Stokes a szólásszabadság folyamatos visszaszorulását nehezményezte odahaza, és elismerte, többek között ezért is döntött úgy, hogy a bécsi egyetemen folytatja oktatói munkáját.

„A brit egyetemeken a szólásszabadság válságát éljük” – kezdett bele. – „Van egyfajta domináns közhangulat, amely igyekszik elfojtani az alapvető véleményütköztetést a hallgatók és az oktatók érzelmi biztonságára hivatkozva”, ami jelentős hatással van a tudományos életre is.

„Sokan – konzervatívok, a gender-ideológiával szemben kritikus feminista irányzat képviselői, kiábrándult liberálisok és még sorolhatnám –

úgy érzik, hogy nem fejezhetik ki magukat szabadon, mert akkor a diákok, de akár más egyetemi oktatók is ellenük fordulnának”

– írta le a helyzetet, és hangsúlyozta, egyre többen tartoznak már az „elnyomottak” csoportjába.