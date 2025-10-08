Őrület az EP-ben: „Orbán magyar drónokat küld Ukrajna légterébe”, ezért meg kell büntetni!

A Renew Europe képviselőcsoport, amelynek tavalyi kiesése előtt a Momentum is tagja volt, szokatlanul élesen ment neki Magyarországnak az európai közös védelmi projekt vitáján az Európai Parlament strasbourgi ülésén, ahol elhagyta a fent idézett mondat Valérie Hayer francia képviselőjük száját. A vád hosszabban így hangzott:

„határozottnak kell lennünk azon a téren, hogy lelőjünk minden olyan drónt, amely közvetlen veszélyt jelent ránk nézve. Itt Orbán Viktor szankcionálásáról van szó, aki magyar drónokat küld az ukrán légtérbe, ami botrányos!”

A vita hivatalosan az EU légterébe történő orosz behatolások közelmúltbeli hulláma és az egységes uniós válasz szükségessége miatt zajlott, de még a feltételezett orosz eszközökről is úgy szólt a hivatalos kommunikáció (a tagállamok részéről is), hogy „azonosítatlan eredetű drónok”, zavarokat okoztak dán és német polgári repülőtereken és katonai bázisokon, valamint azok környékén. Az ülés célja egy csütörtöki állásfoglalás megvitatása a helyzetről.

Ehelyett került sor Hayer kirohanására, amelynek része volt persze az orosz és feltételezett orosz behatolások elleni tiltakozás, illetve olyan frázisok, mint hogy