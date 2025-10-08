Őrület az EP-ben: „Orbán magyar drónokat küld Ukrajna légterébe”, ezért meg kell büntetni!

Drónügy: megjött a Honvédelmi Minisztérium válasza Zelenszkij vádjaira
A már réges-rég cáfolt álhírt az egész testület előtt kiabálta Valérie Hayer balos képviselő, a Renew pedig minden erejével le is akarja papíroztatni.
A Renew Europe képviselőcsoport, amelynek tavalyi kiesése előtt a Momentum is tagja volt, szokatlanul élesen ment neki Magyarországnak az európai közös védelmi projekt vitáján az Európai Parlament strasbourgi ülésén, ahol elhagyta a fent idézett mondat Valérie Hayer francia képviselőjük száját. A vád hosszabban így hangzott:
„határozottnak kell lennünk azon a téren, hogy lelőjünk minden olyan drónt, amely közvetlen veszélyt jelent ránk nézve. Itt Orbán Viktor szankcionálásáról van szó, aki magyar drónokat küld az ukrán légtérbe, ami botrányos!”
A vita hivatalosan az EU légterébe történő orosz behatolások közelmúltbeli hulláma és az egységes uniós válasz szükségessége miatt zajlott, de még a feltételezett orosz eszközökről is úgy szólt a hivatalos kommunikáció (a tagállamok részéről is), hogy „azonosítatlan eredetű drónok”, zavarokat okoztak dán és német polgári repülőtereken és katonai bázisokon, valamint azok környékén. Az ülés célja egy csütörtöki állásfoglalás megvitatása a helyzetről.
Ehelyett került sor Hayer kirohanására, amelynek része volt persze az orosz és feltételezett orosz behatolások elleni tiltakozás, illetve olyan frázisok, mint hogy
s hogy ez minden európai biztonságát érint akár Spanyolországig, és hasonlók. Itt jött be a drónok megfigyelési technológiájának kérdése is, és persze az a régi vágy, hogy mindezt az oroszok befagyasztott vagyonából finanszírozzák. S végül ekkor rontott neki a magyar kormánynak, mondván: Orbán (!) magyar drónokat küld az ukrán légtérbe.
vagyis tényként ismételte el az ukrajnai magyar drónokkal kapcsolatos vádakat, amelyekről még maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is csak feltételes módban beszélt, a Honvédelmi Minisztérium pedig szinte azonnal, dokumentumokkal alátámasztva cáfolt.
A tárca folyamatos kapcsolatban áll az ukrán féllel, de tőlük sem érkezett erre vonatkozó tájékoztatás.
