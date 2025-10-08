Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Strasbourg drón Európai Parlament Orbán Viktor

Őrület az EP-ben: „Orbán magyar drónokat küld Ukrajna légterébe”, ezért meg kell büntetni!

2025. október 08. 10:31

A már réges-rég cáfolt álhírt az egész testület előtt kiabálta Valérie Hayer balos képviselő, a Renew pedig minden erejével le is akarja papíroztatni.

2025. október 08. 10:31
null

A Renew Europe képviselőcsoport, amelynek tavalyi kiesése előtt a Momentum is tagja volt, szokatlanul élesen ment neki Magyarországnak az európai közös védelmi projekt vitáján az Európai Parlament strasbourgi ülésén, ahol elhagyta a fent idézett mondat Valérie Hayer francia képviselőjük száját. A vád hosszabban így hangzott:

„határozottnak kell lennünk azon a téren, hogy lelőjünk minden olyan drónt, amely közvetlen veszélyt jelent ránk nézve. Itt Orbán Viktor szankcionálásáról van szó, aki magyar drónokat küld az ukrán légtérbe, ami botrányos!”

A vita hivatalosan az EU légterébe történő orosz behatolások közelmúltbeli hulláma és az egységes uniós válasz szükségessége miatt zajlott, de még a feltételezett orosz eszközökről is úgy szólt a hivatalos kommunikáció (a tagállamok részéről is), hogy „azonosítatlan eredetű drónok”,  zavarokat okoztak dán és német polgári repülőtereken és katonai bázisokon, valamint azok környékén. Az ülés célja egy csütörtöki állásfoglalás megvitatása a helyzetről. 

Ehelyett került sor Hayer kirohanására, amelynek része volt persze az orosz és feltételezett orosz behatolások elleni tiltakozás, illetve olyan frázisok, mint hogy

  • „ha szabadok akarunk lenni, erősnek kell lennünk”,
  • „rekordmagasra kell növelni a védelmi költségvetést”,
  • „autonómnak kell lennünk a termelésben”, 

s hogy ez minden európai biztonságát érint akár Spanyolországig, és hasonlók. Itt jött be a drónok megfigyelési technológiájának kérdése is, és persze az a régi vágy, hogy mindezt az oroszok befagyasztott vagyonából finanszírozzák. S végül ekkor rontott neki a magyar kormánynak, mondván: Orbán (!) magyar drónokat küld az ukrán légtérbe.

vagyis tényként ismételte el az ukrajnai magyar drónokkal kapcsolatos vádakat, amelyekről még maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is csak feltételes módban beszélt, a Honvédelmi Minisztérium pedig szinte azonnal, dokumentumokkal alátámasztva cáfolt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképen Valérie Hayer. Forrás: képkivágás az EP tudósításából 

Összesen 105 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Janika50
2025. október 08. 12:26
Nem csoda, hogy a momentum nevű csődtömeg szánalmas tagjai jól érezték magukat ezek között. Az indulásukhoz is komoly francia támogatás társult. Ami a legtragikussabb, amikor felovasnak valami emeletes marhaságot, amit eléjük tettek, láthatóan komolyan gondolják. Mint amikor az egyik hazai komcsiivadék elmagyarázta, hogy elektromos rolimosás, egyebek között hogyan elytett füstgyertyát a randőrök felé, hisz röplabdázott. Mindennap ezt gondolom, talán végre elértük azt a szintet, ahonnan talán nincs lejjebb. Aztán a szomorú valóság magamhoz téritt. Ezeknél nincs határa a mocsoknak.
Válasz erre
0
0
vandras-2
2025. október 08. 12:21
Ezek a brüsszelita barmok tényleg ennyire kreténnek születtek ,vagy még képezték is magukat ?
Válasz erre
0
0
bandi0723-2
2025. október 08. 12:21
Az, azért "tetszik", hogy egy álhírt sikerül habosítani! Szerintem, nem ártana a NATO-nak megszólalni a témában!
Válasz erre
0
0
jamborz
2025. október 08. 12:15
Az I VH ellen egyedül Tisza István szólalt fel. A végén mégis az egészet a magyarok nyakába varrták és minket büntettek. Vigyázat, mert a történelem ismételheti önmagát!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!