Leszámolásra készül az uniós biztos: bármikor készen áll bíróság elé vinni Magyarország ügyét

Hadja Lahbib, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős biztosa bejelentette az LMBTQ-Stratégia 2026-2030-at, amely a konverziós terápiák betiltását és a közösség elleni gyűlöletkeltés visszaszorítását célozza – írta a Politico.

Kiemelte, hogy a magyar kormány, Orbán Viktor vezetésével, több LMBTQ-ellenes törvényt fogadott el és megpróbálta betiltani a Budapest Pride-ot;

emiatt tíz kötelezettségszegési eljárás zajlik Magyarország ellen, valamint 18 milliárd eurónyi uniós forrást fagyasztottak be.

Lahbib hangsúlyozta: ha szükséges, bírósághoz fordulnak Magyarországgal szemben is az alapvető jogok védelmében.