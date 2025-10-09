Ft
Budapest Pride LMBTQ-Stratégia Brüsszel LMBT Magyarország pride Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió Hadja Lahbib

Leszámolásra készül az uniós biztos: bármikor készen áll bíróság elé vinni Magyarország ügyét

2025. október 09. 10:35

Olyan LMBTQ-stratégiában gondolkodik Hadja Lahbib, amit még mi sem tudunk követni.

2025. október 09. 10:35
null

Hadja Lahbib, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős biztosa bejelentette az LMBTQ-Stratégia 2026-2030-at, amely a konverziós terápiák betiltását és a közösség elleni gyűlöletkeltés visszaszorítását célozza – írta a Politico.

Kiemelte, hogy a magyar kormány, Orbán Viktor vezetésével, több LMBTQ-ellenes törvényt fogadott el és megpróbálta betiltani a Budapest Pride-ot;

emiatt tíz kötelezettségszegési eljárás zajlik Magyarország ellen, valamint 18 milliárd eurónyi uniós forrást fagyasztottak be.

Lahbib hangsúlyozta: ha szükséges, bírósághoz fordulnak Magyarországgal szemben is az alapvető jogok védelmében.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Dixtroy
2025. október 09. 13:12
" a konverziós terápiák betiltását és a közösség elleni gyűlöletkeltés visszaszorítását célozza" Szeretnék egy stratégiát, ami a a konverziós terápiák betiltását és a közösség elleni gyűlöletkeltés visszaszorítását célzó gyűlöletkeltés visszaszorítását célozza.
survivor
2025. október 09. 13:02
zrx8 A Foximaxizmusban sok igazság van: ne feledd , Hegel és Feuerbach és Hérakleitosz van benne.... A diagnózis jó, a terápia helytelen...
survivor
2025. október 09. 13:00
Felőlem mindenki azzal baszik, akivel akar. De ezért ne kapjanak TÖBBLET jogokat !
zrx8
•••
2025. október 09. 12:51 Szerkesztve
Ezek a picsák komolyan hisznek ebben az eLMeBeTeQ faszságban ? Vagy csak úgy, mint a szellemi elődeik a vasfüggöny innenső oldalán a '80-as évek végén a foximaxizmus-leninizmusban ? (azaz megélhetési alapon)
