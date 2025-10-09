Leszámolásra készül az uniós biztos: bármikor készen áll bíróság elé vinni Magyarország ügyét

Drámai vallomás: egy hazaköltözött magyar megmutatta, mennyivel jobb már itt az élet, mint Németországban
„Mindenkinek javaslom, menjen ki nyugatra, utána meg fogja becsülni azt, ami itthon van” – fogalmazott a férfi.
Olyan LMBTQ-stratégiában gondolkodik Hadja Lahbib, amit még mi sem tudunk követni.
Hadja Lahbib, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős biztosa bejelentette az LMBTQ-Stratégia 2026-2030-at, amely a konverziós terápiák betiltását és a közösség elleni gyűlöletkeltés visszaszorítását célozza – írta a Politico.
Kiemelte, hogy a magyar kormány, Orbán Viktor vezetésével, több LMBTQ-ellenes törvényt fogadott el és megpróbálta betiltani a Budapest Pride-ot;
emiatt tíz kötelezettségszegési eljárás zajlik Magyarország ellen, valamint 18 milliárd eurónyi uniós forrást fagyasztottak be.
Lahbib hangsúlyozta: ha szükséges, bírósághoz fordulnak Magyarországgal szemben is az alapvető jogok védelmében.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP