Leckézteti az IMF Ukrajnát: olyan dolgot kérnek a hitelért cserébe, ami megadná a kegyelemdöfést Zelenszkijéknek

Az IMF arra ösztönzi Ukrajnát, hogy értékelje le a hrivnyát, hogy újabb hitelt kaphasson – írta a Bloomberg pénteken, a tárgyalásokat ismerő forrásokra hivatkozva. Ukrajna költségvetésének mintegy 60 százalékát az Oroszországgal zajló háborúra fordítja, miközben a katonai kiadásoktól a nyugdíjakig mindenben a nyugati segélyekre támaszkodik. 2023-ban az ország 15,5 milliárd dolláros IMF-hitelt kapott, amelynek törlesztése 2027-ben esedékes.

Kijev most újabb, 8 milliárd dolláros hitelcsomagot kért, ám a valuta leértékelése körüli nézeteltérések miatt a tárgyalások megakadtak.

A 2023-as hitelt egyébként csak azután kapta meg Ukrajna, hogy a G7-országok garanciát vállaltak az IMF-hitel visszafizetésére, amennyiben Ukrajna nem tudná teljesíteni kötelezettségeit.

Az IMF álláspontja szerint a hrivnya ellenőrzött leértékelése növelhetné a költségvetési bevételeket, ezzel enyhítve Ukrajna pénzügyi terheit. Az Ukrán Nemzeti Bank azonban szkeptikus a javaslat előnyeivel kapcsolatban, mivel az ország nagymértékben függ a külföldi segélyektől, és a leértékelés inflációt, valamint társadalmi feszültségeket válthat ki.

A kérdést az IMF washingtoni ülésén vitatták meg, és további egyeztetések várhatók a következő hónapban. Sem az IMF, sem az ukrán jegybank nem kommentálta a híreket.