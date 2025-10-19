Ft
Ft
15°C
8°C
Ft
Ft
15°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hrivnya Ukrajna hitel IMF

Leckézteti az IMF Ukrajnát: olyan dolgot kérnek a hitelért cserébe, ami megadná a kegyelemdöfést Zelenszkijéknek

2025. október 19. 06:51

A szervezet szerint Ukrajna finanszírozási hiánya folyamatosan nő, és további milliárdokra van szüksége a háború fenntartásához.

2025. október 19. 06:51
null

Az IMF arra ösztönzi Ukrajnát, hogy értékelje le a hrivnyát, hogy újabb hitelt kaphasson – írta a Bloomberg pénteken, a tárgyalásokat ismerő forrásokra hivatkozva. Ukrajna költségvetésének mintegy 60 százalékát az Oroszországgal zajló háborúra fordítja, miközben a katonai kiadásoktól a nyugdíjakig mindenben a nyugati segélyekre támaszkodik. 2023-ban az ország 15,5 milliárd dolláros IMF-hitelt kapott, amelynek törlesztése 2027-ben esedékes. 

Kijev most újabb, 8 milliárd dolláros hitelcsomagot kért, ám a valuta leértékelése körüli nézeteltérések miatt a tárgyalások megakadtak.

A 2023-as hitelt egyébként csak azután kapta meg Ukrajna, hogy a G7-országok garanciát vállaltak az IMF-hitel visszafizetésére, amennyiben Ukrajna nem tudná teljesíteni kötelezettségeit.

Az IMF álláspontja szerint a hrivnya ellenőrzött leértékelése növelhetné a költségvetési bevételeket, ezzel enyhítve Ukrajna pénzügyi terheit. Az Ukrán Nemzeti Bank azonban szkeptikus a javaslat előnyeivel kapcsolatban, mivel az ország nagymértékben függ a külföldi segélyektől, és a leértékelés inflációt, valamint társadalmi feszültségeket válthat ki.

A kérdést az IMF washingtoni ülésén vitatták meg, és további egyeztetések várhatók a következő hónapban. Sem az IMF, sem az ukrán jegybank nem kommentálta a híreket.

Az IMF korábban jelezte, hogy Ukrajna finanszírozási hiánya folyamatosan nő, és további milliárdokra van szüksége a háború fenntartásához.

A Bloomberg szerint Kijev 65 milliárd dolláros támogatási igényt jelzett az EU felé, amely az ország egyik fő támogatója. Brüsszel az orosz Központi Bank befagyasztott vagyonából származó bevételekkel fedezné a hiányt. 2022-ben körülbelül 300 milliárd dollárnyi orosz vagyont fagyasztottak be, ebből 200 milliárd euró az EU-ban található.

A G7 országai korábban 50 milliárd dolláros hitelt garantáltak ezek kamataiból, és az EU most egy 140 milliárd eurós hitel lehetőségét mérlegeli, amelyet Moszkvától kapott „kártérítés” esetén kellene visszafizetni. A javaslat jogi és pénzügyi kockázatait a jövő heti EU-csúcson tárgyalják.

Nyitókép forrása: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fifi123-2
2025. október 19. 10:32
Az egyik dobozomban van néhány millió millpengőm. Szívesen felajánlom az ukiknak hrivnya(vaja) helyett!!!!!!! :-) Jut eszembe: abszolút értékálló, az utóbbi nyolcvan évben semmit nem veszített az értékéből!
Válasz erre
0
0
scorpicores
2025. október 19. 09:51
Emlékszem, kb 3 éve a hazai ballibbantak nem románt, hanem az ukrán gazdaságot hozták fel követendő példaként Mo-nak...! Mármint, h a háborúban álló országban fele akkora az infláció, mint idehaza...
Válasz erre
7
0
xaby21
2025. október 19. 09:13
Nem baj, de a bohóc még mindig azzal van elfoglalva, hogy Oroszországnak gazdasági problémái vannak. Ezt hajtogatta ismét a fehér házban, mert az, hogy ők a világ legnagyobb koldusai mit sem számít. És a másik szokásos mantra részéről, Putyin nincs felkészülve a békére, Putyin nem akar békét, mi készen állunk csak adjatok nekünk Tomahawk rakétákat, hogy kombinált csapásokat mérjünk az oroszokra. A mi drónjaik + Tomahawk rakéta, ez a kombináció a mi békénk. Ez hozza el a békét, mert Oroszország nem akar békét. Gyakorlatilag ezzel hencegett ez a komplett idióta barom.
Válasz erre
15
0
csulak
2025. október 19. 08:29
nem erdekel ukrajna
Válasz erre
14
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!