Leckézteti az IMF Ukrajnát: olyan dolgot kérnek a hitelért cserébe, ami megadná a kegyelemdöfést Zelenszkijéknek

Fekete lyuk lett Ukrajna költségvetési hiányából: 38 milliárd dollár hiányzik
A tartós harcok megterhelik Ukrajna pénzügyeit éppen akkor, amikor a külföldi politikusok és a nemzetközi intézmények segítőkészsége alábbhagy – írja az Economist.
A szervezet szerint Ukrajna finanszírozási hiánya folyamatosan nő, és további milliárdokra van szüksége a háború fenntartásához.
Az IMF arra ösztönzi Ukrajnát, hogy értékelje le a hrivnyát, hogy újabb hitelt kaphasson – írta a Bloomberg pénteken, a tárgyalásokat ismerő forrásokra hivatkozva. Ukrajna költségvetésének mintegy 60 százalékát az Oroszországgal zajló háborúra fordítja, miközben a katonai kiadásoktól a nyugdíjakig mindenben a nyugati segélyekre támaszkodik. 2023-ban az ország 15,5 milliárd dolláros IMF-hitelt kapott, amelynek törlesztése 2027-ben esedékes.
Kijev most újabb, 8 milliárd dolláros hitelcsomagot kért, ám a valuta leértékelése körüli nézeteltérések miatt a tárgyalások megakadtak.
A 2023-as hitelt egyébként csak azután kapta meg Ukrajna, hogy a G7-országok garanciát vállaltak az IMF-hitel visszafizetésére, amennyiben Ukrajna nem tudná teljesíteni kötelezettségeit.
Az IMF álláspontja szerint a hrivnya ellenőrzött leértékelése növelhetné a költségvetési bevételeket, ezzel enyhítve Ukrajna pénzügyi terheit. Az Ukrán Nemzeti Bank azonban szkeptikus a javaslat előnyeivel kapcsolatban, mivel az ország nagymértékben függ a külföldi segélyektől, és a leértékelés inflációt, valamint társadalmi feszültségeket válthat ki.
A kérdést az IMF washingtoni ülésén vitatták meg, és további egyeztetések várhatók a következő hónapban. Sem az IMF, sem az ukrán jegybank nem kommentálta a híreket.
Az IMF korábban jelezte, hogy Ukrajna finanszírozási hiánya folyamatosan nő, és további milliárdokra van szüksége a háború fenntartásához.
A Bloomberg szerint Kijev 65 milliárd dolláros támogatási igényt jelzett az EU felé, amely az ország egyik fő támogatója. Brüsszel az orosz Központi Bank befagyasztott vagyonából származó bevételekkel fedezné a hiányt. 2022-ben körülbelül 300 milliárd dollárnyi orosz vagyont fagyasztottak be, ebből 200 milliárd euró az EU-ban található.
A G7 országai korábban 50 milliárd dolláros hitelt garantáltak ezek kamataiból, és az EU most egy 140 milliárd eurós hitel lehetőségét mérlegeli, amelyet Moszkvától kapott „kártérítés” esetén kellene visszafizetni. A javaslat jogi és pénzügyi kockázatait a jövő heti EU-csúcson tárgyalják.
