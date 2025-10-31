Katasztrófába is torkolhatott volna a halloween: terrortámadást akadályozott meg az FBI

Miért kerülik a magyarok a szűrővizsgálatokat? - Vizit Kőnig dokival

A Vizit új epizódjában Szalai Laura és Dr. Kőnig Róbert a szűrővizsgálatok jelentőségéről, a megelőzés fontosságáról és az egészségértés hiányáról beszélgetnek. Kutatások szerint ugyanis, a magyar lakosság kis hányada vesz részt rákmegelőző szűréseken. A szakértők arra is rámutatnak, hogy az időben felfedezett betegségek döntő többsége gyógyítható.