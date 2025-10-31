Katasztrófába is torkolhatott volna a halloween: terrortámadást akadályozott meg az FBI

Álmaidban Amerika: bérgyilkossal akarta meggyilkolni Trump igazságügyi miniszterét egy férfi
Mindenütt terjed a szélsőbaloldali erőszak a konzervatívokkal szemben.
A nyomozóiroda többeket letartóztatott Michiganban, akik a feltételezés szerint erőszakos támadást terveltek ki Halloween hétvégéjére.
Halloween napjára tervezett terrortámadás előkészületének gyanújával többeket letartóztattak Michigan államban – jelentette be Kash Patel, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója pénteken.
A hatóság vezetője a közösségi médiában közzétett közleményében azt írta, hogy
ezen a reggelen az FBI elhárított egy lehetséges terrortámadást, valamint letartóztatott több egyént Michiganban, akik a feltételezés szerint erőszakos támadást terveltek ki Halloween hétvégéjére”.
Kash Patel köszönetet mondott az FBI ügynökeinek az eset feltárásáért és munkájukért, az ügyről pedig későbbre ígért részleteket.
Az Egyesült Államokban Halloweenkor, amely Mindenszentek napjához kapcsolódik, széles körben tartanak baráti összejöveteleket, ami az ijesztgetésről szól, az emberek jelmezt viselnek, a gyerekek pedig édességeket kapnak.
