Ft
Ft
18°C
11°C
Ft
Ft
18°C
11°C
10. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
FBI Michiganban Halloween

Katasztrófába is torkolhatott volna a halloween: terrortámadást akadályozott meg az FBI

2025. október 31. 15:48

A nyomozóiroda többeket letartóztatott Michiganban, akik a feltételezés szerint erőszakos támadást terveltek ki Halloween hétvégéjére.

2025. október 31. 15:48
null

Halloween napjára tervezett terrortámadás előkészületének gyanújával többeket letartóztattak Michigan államban – jelentette be Kash Patel, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója pénteken.

A hatóság vezetője a közösségi médiában közzétett közleményében azt írta, hogy 

ezen a reggelen az FBI elhárított egy lehetséges terrortámadást, valamint letartóztatott több egyént Michiganban, akik a feltételezés szerint erőszakos támadást terveltek ki Halloween hétvégéjére”.

Kash Patel köszönetet mondott az FBI ügynökeinek az eset feltárásáért és munkájukért, az ügyről pedig későbbre ígért részleteket.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Egyesült Államokban Halloweenkor, amely Mindenszentek napjához kapcsolódik, széles körben tartanak baráti összejöveteleket, ami az ijesztgetésről szól, az emberek jelmezt viselnek, a gyerekek pedig édességeket kapnak.

(MTI)

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
karcos-2
2025. október 31. 15:59
Halloween=Sátánizmus
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!