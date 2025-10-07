Katasztrófa Romániában: sorra zárnak be az iskolák

Szerdán négy romániai megyében, és a fővárosban, Bukarestben is be fogják zárni az iskolákat a várható heves esőzések miatt – írta meg a MASZOL. Az oktatásügyi minisztérium közlése szerint a bezárások a Konstanca, Ialomița, Călărași és Giurgiu megyei iskolákat érintik. Később a tanfelügyelőség javaslatára Bukarestre is kiterjesztették a tanítás felfüggesztését. Az így elmaradó tanórák pótlásáról az iskolák igazgatótanácsai saját hatáskörükben dönthetnek.

Kedd estétől Bukarestben és öt megyében harmadfokú riasztás lesz érvényben a jelentős esőzések miatt.

A romániai Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedd este 9 szerda délután 3 óra között négyzetméterenként 80-100 liter csapadék eshet le, ami helyenként meghaladhatja a 140 litert is.

Nyitókép: DANIEL MIHAILESCU / AFP