10. 07.
kedd
Katasztrófa Romániában: sorra zárnak be az iskolák

2025. október 07. 20:30

Nem a tudásszomj hiánya, hanem egészen más miatt csukják be kapuikat négy óromániai megyében is.

2025. október 07. 20:30
null

Szerdán négy romániai megyében, és a fővárosban, Bukarestben is be fogják zárni az iskolákat a várható heves esőzések miatt – írta meg a MASZOL. Az oktatásügyi minisztérium közlése szerint a bezárások a Konstanca, Ialomița, Călărași és Giurgiu megyei iskolákat érintik. Később a tanfelügyelőség javaslatára Bukarestre is kiterjesztették a tanítás felfüggesztését. Az így elmaradó tanórák pótlásáról az iskolák igazgatótanácsai saját hatáskörükben dönthetnek.

Kedd estétől Bukarestben és öt megyében harmadfokú riasztás lesz érvényben a jelentős esőzések miatt.

 A romániai Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedd este 9 szerda délután 3 óra között négyzetméterenként 80-100 liter csapadék eshet le, ami helyenként meghaladhatja a 140 litert is.

Nyitókép: DANIEL MIHAILESCU / AFP

 


 

 

 

Gubbio
2025. október 07. 22:38
Ezt az országot jól összemaszatolták. Trianon óta. Kezd kiesni a sajt a csőrükből.
uszoda
2025. október 07. 22:15
Miért talán nálunk nem? Az utóbbi öt évból én magam hatról tudok...Legutóbb pl. a Czabán cigány iskola olvadt be rgy másikba. (Jajgatnak is a cigányok, hogy nincs többet ingyen nyolc az írástudatlan jogsivágyóknak)
neszteklipschik
2025. október 07. 21:22
Orbán a hibás. Egyszemélyben. Meg Putyin.
kbexxx
2025. október 07. 20:46
Ez a vicc kategóriája is lehetne de ne feledjük hogy a monszun típusú esők megtöltené a potyantos .Wc-ket.ami.arra felé általános elterjedésü még mindig ! Így függhet össze az sok eső és a kiönteni készülö WC miatti határozat.!
