Donald Trump impeachment Volodimir Zelenszkij Joe Biden

Jöhet az évszázad visszavágása: Trump vizsgálatot követel az ellene folytatott impeachment ügyében

2025. október 13. 07:08

Szorul a hurok a demokratáknál, akik nagyszabású lejáratóhadjáratot indítottak Trump ellen 2019-ben.

2025. október 13. 07:08
null

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a saját közösségi oldalán, a Truth Social platformon felszólította az illetékes hatóságokat, hogy indítsanak vizsgálatot a 2019-es „ukrajnai impeachment” ügyében. A bejelentést Trump azután tette, hogy egymás után kétszer is tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Az ellenem folytatott ukrajnai impeachment törvénytelenebb csalás volt még a Watergate-botránynál is. Őszintén remélem, hogy az illetékes szervek, köztük a kongresszus alaposan kivizsgálják ezt!”

Adam Schiff rendkívül tisztességtelen és korrupt módon járt el. 

Számos törvényt és eljárást megszegtek, sőt semmibe vettek!” 

– írja a közösségi oldalán Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke.

Az előzményekről: az Egyesült Államokban a demokraták 2019 őszén kezdeményezték az „impeachment-eljárást” Donald Trump ellen, és megvádolták, hogy a volt elnök telefonon kérte Volodimir Zelenszkijt, hozzon nyilvánosságra terhelő információkat  Joe Biden családjáról és ukrajnai érdekeltségeiről.

Az eljárás nem vezetett a hivatalából való eltávolításához, mivel a demokraták nem rendelkeztek bizonyítékokkal.

Ahogy korábban megírtuk, Trump korszakváltó küzdelme állhatott az impeachment mögött. Az amerikai elnökkel szemben indított impeachment egy jogi köntösbe bújtatott, valójában szubjektív, politikai jellegű eljárás. Történelmi tapasztalat, hogy a felszín alatt korszakváltó politikai küzdelmek húzódnak meg - szögeztük le korábban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung

 

Dixtroy
2025. október 13. 09:06
" megvádolták, hogy a volt elnök telefonon kérte Volodimir Zelenszkijt, hozzon nyilvánosságra terhelő információkat Joe Biden családjáról és ukrajnai érdekeltségeiről" Kicsoda Doni bácsi jellegű alaptalan buzizás.
Válasz erre
1
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 13. 08:02
Csubszikiazazsoltibacsi 2025. október 13. 08:01 Nem, kis tudatlan takony! A CIA többszáz agitátora tört be, azaz nyitva is volt az útjuk! minden megrendezett volt és most ki fog derülni! Te is bekaptad a madzagot! nedudgikiazazsoltibacsi 2025. október 13. 07:50 De arra is egyre több bizonyíték van, hogy fedett ügynökök irányították az ostromot. Tehát nem egyszerűen ott voltak megfigyelni, hanem aktívan a csoport viselkedésének a dinamikáját irányították felbújtóként. Hölgyeim és uraim, íme két hasznos idióta.
Válasz erre
0
5
Csubszi
2025. október 13. 07:59
Hajrá Trump, így kell ezt csinálni! Felkészülnek a brüsszelita diktátorok!
Válasz erre
2
1
kiazazsoltibacsi
2025. október 13. 07:42
Adócsalás, hatalommal való visszaélés. Mindenki tudja, hogy Trump-párti szélsőjobbos republikánusok rohamozták meg a Capitoliumot. Nem egy hülye közülük élőben streamelt. Úgysem mossa le.
Válasz erre
0
5
