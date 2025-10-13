Az előzményekről: az Egyesült Államokban a demokraták 2019 őszén kezdeményezték az „impeachment-eljárást” Donald Trump ellen, és megvádolták, hogy a volt elnök telefonon kérte Volodimir Zelenszkijt, hozzon nyilvánosságra terhelő információkat Joe Biden családjáról és ukrajnai érdekeltségeiről.

Az eljárás nem vezetett a hivatalából való eltávolításához, mivel a demokraták nem rendelkeztek bizonyítékokkal.

Ahogy korábban megírtuk, Trump korszakváltó küzdelme állhatott az impeachment mögött. Az amerikai elnökkel szemben indított impeachment egy jogi köntösbe bújtatott, valójában szubjektív, politikai jellegű eljárás. Történelmi tapasztalat, hogy a felszín alatt korszakváltó politikai küzdelmek húzódnak meg - szögeztük le korábban.