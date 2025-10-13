Jöhet az évszázad visszavágása: Trump vizsgálatot követel az ellene folytatott impeachment ügyében

Szorul a hurok a demokratáknál, akik nagyszabású lejáratóhadjáratot indítottak Trump ellen 2019-ben.
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a saját közösségi oldalán, a Truth Social platformon felszólította az illetékes hatóságokat, hogy indítsanak vizsgálatot a 2019-es „ukrajnai impeachment” ügyében. A bejelentést Trump azután tette, hogy egymás után kétszer is tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Az ellenem folytatott ukrajnai impeachment törvénytelenebb csalás volt még a Watergate-botránynál is. Őszintén remélem, hogy az illetékes szervek, köztük a kongresszus alaposan kivizsgálják ezt!”
Adam Schiff rendkívül tisztességtelen és korrupt módon járt el.
Számos törvényt és eljárást megszegtek, sőt semmibe vettek!”
– írja a közösségi oldalán Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke.
Az előzményekről: az Egyesült Államokban a demokraták 2019 őszén kezdeményezték az „impeachment-eljárást” Donald Trump ellen, és megvádolták, hogy a volt elnök telefonon kérte Volodimir Zelenszkijt, hozzon nyilvánosságra terhelő információkat Joe Biden családjáról és ukrajnai érdekeltségeiről.
Az eljárás nem vezetett a hivatalából való eltávolításához, mivel a demokraták nem rendelkeztek bizonyítékokkal.
Ahogy korábban megírtuk, Trump korszakváltó küzdelme állhatott az impeachment mögött. Az amerikai elnökkel szemben indított impeachment egy jogi köntösbe bújtatott, valójában szubjektív, politikai jellegű eljárás. Történelmi tapasztalat, hogy a felszín alatt korszakváltó politikai küzdelmek húzódnak meg - szögeztük le korábban.
