Izzott a levegő az Európai Parlamentben: most aztán mindenkit leteszteltek

A Mandiner is beszámolt róla, hogy sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilaria Salis mentelmi jogát nem függesztette fel az EP. Egyetlen szavazat: ennyin múlt, hogy az Európai Parlament megvédte Ilaria Salist, az olasz szélsőbaloldali aktivistát, aki Magyarországon bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó támadások miatt állt volna bíróság elé. A brüsszeli testület titkos szavazáson 306 igen és 305 nem mellett, 17 tartózkodással úgy döntött: fenntartja a képviselő mentelmi jogát.