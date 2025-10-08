Izzott a levegő az Európai Parlamentben: most aztán mindenkit leteszteltek

Brüsszel tapsviharral ünnepelte az elítélt antifa politikust – egyetlen szavazaton múlott Ilaria Salis sorsa
Az Európai Parlament ismét bebizonyította, hogy a politikai hovatartozás fontosabb a jogállamiságnál.
Az Euractiv összefoglalója kiemelte, hogy az Európai Parlament kedden szavazott Ilaria Salis és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről.
Magyar Pétert Orbán Viktor fő politikai riválisaként említik.
A lap szerint a döntés teszteli a Parlament jogállamiság iránti elkötelezettségét.
A baloldal szerint nem lehet automatikusan eleget tenni magyar kérelmeknek, míg a jobbközép EPP támogatja Budapest igazságszolgáltatási szuverenitását. Az eredmény bizonytalan, különösen Salis esetében. A cikk rámutatott, hogy
Emmanuel Macron gyengülése mellett Orbán Viktor stabil konzervatív vezetőként jelenik meg az EU-ban, ami egy jobboldali fordulatot vetíthet előre Brüsszelben.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilaria Salis mentelmi jogát nem függesztette fel az EP. Egyetlen szavazat: ennyin múlt, hogy az Európai Parlament megvédte Ilaria Salist, az olasz szélsőbaloldali aktivistát, aki Magyarországon bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó támadások miatt állt volna bíróság elé. A brüsszeli testület titkos szavazáson 306 igen és 305 nem mellett, 17 tartózkodással úgy döntött: fenntartja a képviselő mentelmi jogát.
