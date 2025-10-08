Ft
10. 08.
szerda
Ilaria Salis Magyarország Magyar Péter Európai Parlament Orbán Viktor EU Európai Unió

Izzott a levegő az Európai Parlamentben: most aztán mindenkit leteszteltek

2025. október 08. 10:26

A többit már ismerjük.

2025. október 08. 10:26
null

Az Euractiv összefoglalója kiemelte, hogy az Európai Parlament kedden szavazott Ilaria Salis és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Magyar Pétert Orbán Viktor fő politikai riválisaként említik.

A lap szerint a döntés teszteli a Parlament jogállamiság iránti elkötelezettségét.

A baloldal szerint nem lehet automatikusan eleget tenni magyar kérelmeknek, míg a jobbközép EPP támogatja Budapest igazságszolgáltatási szuverenitását. Az eredmény bizonytalan, különösen Salis esetében. A cikk rámutatott, hogy

Emmanuel Macron gyengülése mellett Orbán Viktor stabil konzervatív vezetőként jelenik meg az EU-ban, ami egy jobboldali fordulatot vetíthet előre Brüsszelben.

Az eredményről

A Mandiner is beszámolt róla, hogy sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilaria Salis mentelmi jogát nem függesztette fel az EP. Egyetlen szavazat: ennyin múlt, hogy az Európai Parlament megvédte Ilaria Salist, az olasz szélsőbaloldali aktivistát, aki Magyarországon bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó támadások miatt állt volna bíróság elé. A brüsszeli testület titkos szavazáson 306 igen és 305 nem mellett, 17 tartózkodással úgy döntött: fenntartja a képviselő mentelmi jogát.

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ilaria Salis Facebook-oldala

patronasz
2025. október 08. 12:24
Az áldozat vére a Salis mellett voksolókon van mostantól.
patronasz
2025. október 08. 12:19
Ez már a vég. Ki foglalkozik az áldozat igazságával?
patronasz
2025. október 08. 12:19
Mit lehet erre mondani már? Erre képes már a "ejropai" Unió Parlamentje? Ennyi az igazság és a jog? Ennyire védi az ártatlanul bántalmazott EU állampolgárt egy terrorista ellen? Ez már szerintem a vég vagy a vég kezdete az EU számára. Olyan erkölcsi lezüllésbe süllyedt, hogy ma már az EU jog és a Parlament egy terroristát véd, többre értékeli egy terrorista jogát egy ártatlanul bántalmazott ember jogaival szemben politikai okokból csak mert az az orbáni Magyarországon él. Most az erkölcsi és jogi igazság számít vagy a politika? Ezzel a döntéssel elvesztette az EU parlament, vagy legalábbis a Salis mellett voksoló képviselők, az erkölcsi alapjukat. Nincs alapjuk tovább erkölcsi és jogi alapon bírálni bárkit is. Ez a "nő" ideológiai alapon csoportosan bántalmazott egy ártatlan férfit csak a kinézete miatt. Ez terrorizmus. Ezt az egyént 30 év fegyházra kellene ítélni csoportosan elkövetett gyáva terrorakció miatt. Ehhez képest az EU Parlamentben megdicsőítik.
Mich99
2025. október 08. 11:28
Patkány Párt = terroristák védelmezője.
