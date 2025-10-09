„Így röhög minden tisztességes ember képébe ez az undorító nő. Ez ma a szürreális brüsszeli realitás. Ez a nő egy szélsőbaloldali közönséges bűnöző: Illegális lakásfoglalás, szélsőséges baloldali tüntetések szervezése, garázdaság és betörés. Ez csak Olaszországban. 2023-ban pedig, mindenki emlékszik, antifa elvtársaival együtt ártatlan magyar embereket vertek félholtra Budapest utcáin. 306 EP képviselő ezt a bűnözőt fölmentette. Sőt nem csak fölmentette, de felállva ünnepelte. Tapsoltak, virágcsokrot adtak neki.

Ezt nem fogjuk elfelejteni soha! Ugyanezek az emberek szoktak hazánk ellen uszítani és eljárásokat indítani. Ők mernek jogállamiságból minket kioktatni! Uramisten, micsoda elképesztő mélységbe züllött Brüsszel.”

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP