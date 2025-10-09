Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
brüsszeli EP antifa

Így röhög minden tisztességes ember képébe ez az undorító nő

2025. október 09. 05:47

Ugyanezek az emberek szoktak hazánk ellen uszítani és eljárásokat indítani.

2025. október 09. 05:47
null
Hidvéghi Balázs
Hidvéghi Balázs
Facebook

„Így röhög minden tisztességes ember képébe ez az undorító nő. Ez ma a szürreális brüsszeli realitás. Ez a nő egy szélsőbaloldali közönséges bűnöző: Illegális lakásfoglalás, szélsőséges baloldali tüntetések szervezése, garázdaság és betörés. Ez csak Olaszországban. 2023-ban pedig, mindenki emlékszik, antifa elvtársaival együtt ártatlan magyar embereket vertek félholtra Budapest utcáin. 306 EP képviselő ezt a bűnözőt fölmentette. Sőt nem csak fölmentette, de felállva ünnepelte. Tapsoltak, virágcsokrot adtak neki.

Ezt nem fogjuk elfelejteni soha! Ugyanezek az emberek szoktak hazánk ellen uszítani és eljárásokat indítani. Ők mernek jogállamiságból minket kioktatni! Uramisten, micsoda elképesztő mélységbe züllött Brüsszel.”

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!