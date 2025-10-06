Ft
10. 06.
hétfő
Hihetetlen visszaélés az osztrák genderpolitikával: átoperáltatta magát a bordélytulajdonos, hogy női börtönbe kerülhessen

2025. október 06. 11:24

„Különösen örülök a közös zuhanyzásnak és a nőkkel való sétálásnak” – jelentette ki az elítélt.

2025. október 06. 11:24
null

Ausztriában valósággá vált az, amit eddig csak karikatúrákon láttunk: egy elítélt férfi, aki nemváltással női börtönbe került, és a „véletlen” mellékhatásaként négy évvel korábban mehet nyugdíjba – írta meg a Junge Freiheit.

A történet főszereplője a 60 éves Walter P., egykori bécsi bordélytulajdonos, valamint csalásért elítélt vállalkozó, aki börtönbe vonulása előtt úgy döntött: inkább nőként szeretné letölteni büntetését.

„Azt gondoltam: ha már így alakult, akkor bemegyek a női börtönbe” – nyilatkozta az elitélt.

A nemváltáshoz szükséges orvosi szakvéleményt gyorsan elkészítették, az átírást Németországban végezték, és egy héten belül hivatalosan is Waltrauddá vált Újdonsült önazonosságával kapcsolatban elmondta: 

Különösen örülök a közös zuhanyzásnak és a nőkkel való sétálásnak”.

A nemváltásnak nyugdíjügyi következménye is lett: a nyugdíjbiztosító automatikusan értesítette Waltraudot arról, hogy immár nőként négy évvel korábban – 61 évesen – jogosult nyugdíjba vonulni. „Ezzel nem számoltam, nem ez volt a célom. Csak egy kicsit meg akartam bosszantani az igazságszolgáltatást” – nyilatkozta a nemváltoztató.

Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki: jogászok szerint továbbra sincsenek világos törvényi kritériumok arra, hogy kit és mikor ismer el az állam nőként, ami egyre több jogi és társadalmi visszaélésnek nyit utat. A nyugdíjbiztosító közleményben jelezte: felülvizsgálja az esetet.

Waltraud ma már nőként él, de 24 éve házas egy nővel, akivel két gyermeket nevelnek. Saját bevallása szerint: „Leszbikus transznemű vagyok. A feleségem már sok mindent megszokott tőlem”.

Nyitókép: Patrick BAZ / AFP 

***

esvany-0
2025. október 06. 12:59
"átoperáltatta magát a bordélytulajdonos" Dehogy operáltatta! Csak átíratta...
egonsamu-2
2025. október 06. 12:51
Itt valami nem stimmel! Germanisztánban sem orvosi szakvélemény sem operáció nem kell ahhoz, hogy beírják az igazolványodba hogy "nö". Elég ha annak érzed magad és az anyakönyvi hivatalban bejelented. Egyébként a nyugdíjkorhatárra és a sittre a születési nem a mérvadó.
Csomorkany
2025. október 06. 12:35 Szerkesztve
Vicces volna, de a női raboknak inkább méltánytalan szarság. Másrészt viszont vannak azért kemény nők egy női börtönben, simán lecsavarják a micsodája maradékát.
sagirdilsiz-2
2025. október 06. 12:05
Ausztriában a nők önkéntesen szolgálhatnak a fegyveres erőknél. Egy 2021-es parlamenti kérdés szerint azok a transz férfiak, akik nemüket férfira változtatják, katonai szolgálatra is behívhatók, amint alkalmasnak találják őket. Előre menekült a "madam".
