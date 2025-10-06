Hihetetlen visszaélés az osztrák genderpolitikával: átoperáltatta magát a bordélytulajdonos, hogy női börtönbe kerülhessen

Különösen örülök a közös zuhanyzásnak és a nőkkel való sétálásnak”.

A nemváltásnak nyugdíjügyi következménye is lett: a nyugdíjbiztosító automatikusan értesítette Waltraudot arról, hogy immár nőként négy évvel korábban – 61 évesen – jogosult nyugdíjba vonulni. „Ezzel nem számoltam, nem ez volt a célom. Csak egy kicsit meg akartam bosszantani az igazságszolgáltatást” – nyilatkozta a nemváltoztató.

Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki: jogászok szerint továbbra sincsenek világos törvényi kritériumok arra, hogy kit és mikor ismer el az állam nőként, ami egyre több jogi és társadalmi visszaélésnek nyit utat. A nyugdíjbiztosító közleményben jelezte: felülvizsgálja az esetet.

Waltraud ma már nőként él, de 24 éve házas egy nővel, akivel két gyermeket nevelnek. Saját bevallása szerint: „Leszbikus transznemű vagyok. A feleségem már sok mindent megszokott tőlem”.

Nyitókép: Patrick BAZ / AFP