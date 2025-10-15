Hiába a tűzszünet, Nyugat-Európában Gázáért sztrájkolnak

A Comisiones Obreras (CC OO) és az Unión General de Trabajadores (UGT) szakszervezetek október 15-én, szerdán három időpontban kétórás részleges sztrájkot hirdettek Spanyolországban, hogy minden munkavállaló gyakorolhassa jogát a tiltakozásra „az izraeli ultrakonzervatív kormány által a palesztin nép ellen elkövetett népirtás és illegális megszállás” ellen – számolt be a SUR.

A sztrájkhoz több mint 500 munkahelyi szakszervezeti tagszervezet, valamint körülbelül 50 társadalmi és munkavállalói szervezet csatlakozott hozzá.

A sztrájkfelhívás a múlt hétvégén aláírt tűzszüneti megállapodás ellenére is érvényben maradt.

Egyetlen terv sem tekinthető tartós békének, ha kizárja a palesztin népet, ha fenntartja a megszállást, vagy ha figyelmen kívül hagyja az ENSZ határozatait. Soha nem volt még ennyire szükséges, hogy október 15-én mozgósítsuk a munkahelyeket”

– állítják a szakszervezetk.