Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
palesztin tüntető béke szakszervezetek

Hiába a tűzszünet, Nyugat-Európában Gázáért sztrájkolnak

2025. október 15. 16:17

A sztrájkot és a tüntetéseket még a tűzszünet előtt hirdették meg, és annak ellenére megtartják, hogy befejeződtek a harcok.

2025. október 15. 16:17
null

A Comisiones Obreras (CC OO) és az Unión General de Trabajadores (UGT) szakszervezetek október 15-én, szerdán három időpontban kétórás részleges sztrájkot hirdettek Spanyolországban, hogy minden munkavállaló gyakorolhassa jogát a tiltakozásra „az izraeli ultrakonzervatív kormány által a palesztin nép ellen elkövetett népirtás és illegális megszállás” ellen – számolt be a SUR.

A sztrájkhoz több mint 500 munkahelyi szakszervezeti tagszervezet, valamint körülbelül 50 társadalmi és munkavállalói szervezet csatlakozott hozzá.

A sztrájkfelhívás a múlt hétvégén aláírt tűzszüneti megállapodás ellenére is érvényben maradt. 

Egyetlen terv sem tekinthető tartós békének, ha kizárja a palesztin népet, ha fenntartja a megszállást, vagy ha figyelmen kívül hagyja az ENSZ határozatait. Soha nem volt még ennyire szükséges, hogy október 15-én mozgósítsuk a munkahelyeket” 

– állítják a szakszervezetk. 

A szerdai rendezvényeken felolvasandó közös nyilatkozatban a szervező szakszervezetek elítélik a gázai és ciszjordániai palesztin területek szerintük illegális megszállását és a palesztin tulajdonok bitorlását, és követelik, hogy békét teremtsenek egy „életképes, szuverén és nemzetközileg elismert palesztin államban”. Azt egy szóval sem említik a palesztin ügyért aggódó szervezetek, hogy a tűzszünet kezdete óta a Hamász elkezdte nyilvánosan kivégezni az ellenzőit. 

Nyitókép: Thomas COEX / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. október 15. 17:50
“Minden mindenki ellen, Mindegy, csak dolgozni ne kelljen.“
Válasz erre
0
0
Squalline
2025. október 15. 17:27
A muszlim palesztin terroristák az új proletárok. Lecserélik muszlimokra a buzikat. Grandiózus ötlet. Végtére is, meseország mindenkié.
Válasz erre
0
0
luisbathhelena
2025. október 15. 17:17
Gázanak 15 éve volt -EUs, arab , iráni stb pénzekkel- hogy egy élhető világot hozzanak létre. Népessége annyi mint Szlovéniáé!!!! DE ehelyett a terrorizmust választották, és infrastruktúra helyett házi rakétát, alagutat csináltak. A végeredmény ismert. A spanyol szakszervezet meg küldjön segélyt.
Válasz erre
3
0
Héja
2025. október 15. 17:15
A szaGszervezetek már rég elvesztették létjogosultságokat. Vezetői jól megélnek belőlük, a tagok szeretnek okkal-ok nélkül sztrájkolni. Könnyebb, mint esztergálni, tanítani vagy repülőgépet navigálni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!