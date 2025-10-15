Hiába a tűzszünet, Nyugat-Európában Gázáért sztrájkolnak

Kiszabadultak, de kőkemény mentális problémákkal nézhetnek szembe az izraeli túszok
Izrael utolsó 20 élő túszának egész életen át tartó egészségügyi és lelki problémákkal kell szembenéznie – figyelmeztettek szakértők.
A sztrájkot és a tüntetéseket még a tűzszünet előtt hirdették meg, és annak ellenére megtartják, hogy befejeződtek a harcok.
A Comisiones Obreras (CC OO) és az Unión General de Trabajadores (UGT) szakszervezetek október 15-én, szerdán három időpontban kétórás részleges sztrájkot hirdettek Spanyolországban, hogy minden munkavállaló gyakorolhassa jogát a tiltakozásra „az izraeli ultrakonzervatív kormány által a palesztin nép ellen elkövetett népirtás és illegális megszállás” ellen – számolt be a SUR.
A sztrájkhoz több mint 500 munkahelyi szakszervezeti tagszervezet, valamint körülbelül 50 társadalmi és munkavállalói szervezet csatlakozott hozzá.
A sztrájkfelhívás a múlt hétvégén aláírt tűzszüneti megállapodás ellenére is érvényben maradt.
Egyetlen terv sem tekinthető tartós békének, ha kizárja a palesztin népet, ha fenntartja a megszállást, vagy ha figyelmen kívül hagyja az ENSZ határozatait. Soha nem volt még ennyire szükséges, hogy október 15-én mozgósítsuk a munkahelyeket”
– állítják a szakszervezetk.
A szerdai rendezvényeken felolvasandó közös nyilatkozatban a szervező szakszervezetek elítélik a gázai és ciszjordániai palesztin területek szerintük illegális megszállását és a palesztin tulajdonok bitorlását, és követelik, hogy békét teremtsenek egy „életképes, szuverén és nemzetközileg elismert palesztin államban”. Azt egy szóval sem említik a palesztin ügyért aggódó szervezetek, hogy a tűzszünet kezdete óta a Hamász elkezdte nyilvánosan kivégezni az ellenzőit.
