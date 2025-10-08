A Politico nem tér magához a grönlandi miniszterelnök „történelmi” Amerika-ellenes beszédétől

A Politico felidézte, hogy Trump az év elején kijelentette: az Egyesült Államok stratégiai érdekeire hivatkozva igényt tarthat a Dániához tartozó szigetre. Grönland külügyminisztere, Vivian Motzfeldt májusban a Politicónak nyilatkozva megerősítette, hogy a sziget érdekelt egy erősebb kereskedelmi partnerség kialakításában az EU-val, különösen az energia és a kritikus nyersanyagok területén – olyan erőforrások iránt, amelyekre Trump is szemet vetett.
A beszédet megelőző sajtótájékoztatón Nielsen hangsúlyozta, hogy Grönland nyitott az Egyesült Államokkal való további együttműködésre, de ennek „kölcsönös tiszteleten és a nemzetközi jog betartásán kell alapulnia”. Felszólította Washingtont, hogy „tiszteletteljes hangnemet” használjon.
A beszédet követő sajtótájékoztatón Nielsen egyértelművé tette, hogy
Grönland nem tervezi az EU-hoz való újracsatlakozást.
A sziget 1985-ben népszavazást követően kilépett az Európai Közösségekből, az EU elődjéből. Bár lakosai dán, így uniós útlevéllel rendelkeznek, Grönland az EU-n kívüli terület. „Világosan kijelentem: jelenleg nincs szándékunk arra, hogy az EU tagjai legyünk” – szögezte le.