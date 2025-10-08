A Politico nem tér magához a grönlandi miniszterelnök „történelmi” Amerika-ellenes beszédétől

Jens-Frederik Nielsen, Grönland miniszterelnöke történelmi beszédet tartott az Európai Parlamentben, amelyben hangsúlyozta, hogy Grönland és az Európai Unió kölcsönösen függ egymástól – írja a Politico. Nielsen, az első grönlandi miniszterelnök, aki felszólalt az uniós testületben, kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök sarkvidéki terület annektálására vonatkozó fenyegetései miatt szorosabb együttműködésre van szükség az EU-val.

A dán haditengerészet P572 Lauge Koch (R) és P571 Ejnar Mikkelsen hajói 2025. március 11-én, Grönland törvényhozási választásának napján járőröznek a sziget fővárosának, Nuuk partjainál.

Forrás: Odd ANDERSEN / AFP

„Grönland számára ez egy sorsfordító év. A világ változik, méghozzá gyorsan” – fogalmazott Nielsen, anélkül, hogy közvetlenül megemlítette volna Trump nevét. Hozzátette:

Grönlandnak szüksége van az Európai Unióra, és az Európai Uniónak szüksége van Grönlandra.”

Az EU-t „állhatatos barátként” jellemezve kiemelte, hogy Grönland gazdag ritkaföldfém- és kritikus ásványkincs-készletekkel rendelkezik, amelyek „képesek megváltoztatni a globális biztonsági és gazdasági egyensúlyt”.