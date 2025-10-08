Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Grönland Donald Trump Mette Frederiksen Európai Parlament Egyesült Államok

A Politico nem tér magához a grönlandi miniszterelnök „történelmi” Amerika-ellenes beszédétől

2025. október 08. 16:20

Jens-Frederik Nielsen szerint a szigetnek szüksége van az Európai Unóra, és a uniónak is a szigetre. De azért Grönland nem akar uniós tag lenni.

2025. október 08. 16:20
null

Jens-Frederik Nielsen, Grönland miniszterelnöke történelmi beszédet tartott az Európai Parlamentben, amelyben hangsúlyozta, hogy Grönland és az Európai Unió kölcsönösen függ egymástól – írja a Politico. Nielsen, az első grönlandi miniszterelnök, aki felszólalt az uniós testületben, kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök sarkvidéki terület annektálására vonatkozó fenyegetései miatt szorosabb együttműködésre van szükség az EU-val.

grönland
A dán haditengerészet P572 Lauge Koch (R) és P571 Ejnar Mikkelsen hajói 2025. március 11-én, Grönland törvényhozási választásának napján járőröznek a sziget fővárosának, Nuuk partjainál. 
Forrás: Odd ANDERSEN / AFP

„Grönland számára ez egy sorsfordító év. A világ változik, méghozzá gyorsan” – fogalmazott Nielsen, anélkül, hogy közvetlenül megemlítette volna Trump nevét. Hozzátette:

Grönlandnak szüksége van az Európai Unióra, és az Európai Uniónak szüksége van Grönlandra.”

Az EU-t „állhatatos barátként” jellemezve kiemelte, hogy Grönland gazdag ritkaföldfém- és kritikus ásványkincs-készletekkel rendelkezik, amelyek „képesek megváltoztatni a globális biztonsági és gazdasági egyensúlyt”.

Ezt is ajánljuk a témában

Az EU-s pénz kell Grönlandnak az uniós tagság nem

Ezek a nyersanyagok szerinte kiváló befektetési lehetőséget kínálnak. „Grönland kész az EU-val gyorsabb tempóban együttműködni” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy

a sziget az Európai Beruházási Banktól vár támogatást infrastrukturális és nyersanyag-kitermelési projektekhez.

Beszédét az EP-képviselők álló ovációval fogadták.

A Politico felidézte, hogy Trump az év elején kijelentette: az Egyesült Államok stratégiai érdekeire hivatkozva igényt tarthat a Dániához tartozó szigetre. Grönland külügyminisztere, Vivian Motzfeldt májusban a Politicónak nyilatkozva megerősítette, hogy a sziget érdekelt egy erősebb kereskedelmi partnerség kialakításában az EU-val, különösen az energia és a kritikus nyersanyagok területén – olyan erőforrások iránt, amelyekre Trump is szemet vetett.

A beszédet megelőző sajtótájékoztatón Nielsen hangsúlyozta, hogy Grönland nyitott az Egyesült Államokkal való további együttműködésre, de ennek „kölcsönös tiszteleten és a nemzetközi jog betartásán kell alapulnia”. Felszólította Washingtont, hogy „tiszteletteljes hangnemet” használjon.

A beszédet követő sajtótájékoztatón Nielsen egyértelművé tette, hogy

Grönland nem tervezi az EU-hoz való újracsatlakozást.

A sziget 1985-ben népszavazást követően kilépett az Európai Közösségekből, az EU elődjéből. Bár lakosai dán, így uniós útlevéllel rendelkeznek, Grönland az EU-n kívüli terület. „Világosan kijelentem: jelenleg nincs szándékunk arra, hogy az EU tagjai legyünk” – szögezte le.

Bár Trump az elmúlt hónapokban kevesebb figyelmet fordított Grönlandra, Mette Frederiksen dán miniszterelnök folyamatosan figyelmeztetett arra, hogy az amerikai elnök bármikor visszatérhet a szigetre vonatkozó terveihez, ami aggodalmat keltett mind a sziget lakosai, mind az EU körében.

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kybon
2025. október 08. 17:46
Ki lehet találni, hogy a grönlandi lakosság mit tenne 5-6000 usa tengerészgyalogos 'túrista megjelenése esetén. Szerintem lenne kedvük visszalépni ...Amerikába.
Válasz erre
1
0
Ente
2025. október 08. 17:40
Ezek mind a dán/vikind elnyomók, gyarmatosítók, akik titokban fogamzásgátlókat raknak az őslakos eszkimó nőkbe. Stílusos ejrópaji, nordikus náci fasizmus! Remélem majd leszigonyozzák őket a kajakjaikból az őslakosok. Az ejús mélyállamnak kell Grönland, meg az őket képviselő náci fajtiszta viking gyarmattartóknak.
Válasz erre
0
0
Dr Bubo
2025. október 08. 17:39
Nézzünk a térképre: Grönland É-Amerika része. Szerintem 5 éven belül usa annektálja.
Válasz erre
2
0
Dr Bubo
2025. október 08. 17:34
Grönland dugni is akar az unióval. de szűz is akar maradni...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!