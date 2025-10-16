Ft
Itt a bizottság, amely átveheti Gáza felett a vezetést

2025. október 16. 10:59

Izrael és a Hamász is jóváhagyta a testületről szóló döntést.

2025. október 16. 10:59
null

Egyiptom külügyminisztere bejelentette, hogy a Gáza irányítását végző bizottság 15 palesztin technokrata közreműködésével kezdi meg a munkáját – írja a Times of Israel.

Badr Abdelatty, egyiptomi külügyminiszter örömteli bejelentést tett a gázai békéről
Badr Abdelatty, egyiptomi külügyminiszter örömteli bejelentést tett a gázai békéről
Forrás: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Badr Abdelatty az Associated Press-nek nyilatkozva közölte: a tagok névsorát Izrael már jóváhagyta, és az összes palesztin frakció, köztük a Hamász is beleegyezett a testület felállításába.

Ők fogják intézni a gázai lakosság mindennapi ügyeit, a Béketanács pedig felügyeli a pénzügyi folyamatokat és a segélyek elosztását”

– mondta Abdelatty, utalva arra, hogy a tanács elnöke Donald Trump amerikai elnök lesz.

A miniszter hangsúlyozta:

a Hamász nem vesz részt a kormányzásban, de elfogadta, hogy a bizottság az átmeneti időszakban irányítsa Gázát.

Izraelnek ezzel párhuzamosan ki kell vonnia csapatait a területről, lehetővé téve a humanitárius segélyek és a kormánybizottság működését, míg a Hamásznak is „be kell tartania vállalásait” – fogalmazott Abdelatty.

Több ország már ígért támogatást a gázai újjáépítéshez

Az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) tisztviselője, Jaco Cilliers kedden bejelentette: európai és arab országok, valamint Kanada és az Egyesült Államok is készek finanszírozni a mintegy 70 milliárd dolláros rekonstrukciós programot.

A háború – amely a Hamász 2023. október 7-ei terrortámadásával kezdődött – legalább 55 millió tonna romot hagyott maga után Gázában. Az UNDP eddig 81 ezer tonna törmeléket távolított el, de a teljes helyreállítás „évtizedekig is eltarthat” – mondta Cilliers.

A fegyverszünet életbe lépése óta tömegek térnek vissza a romos lakónegyedekbe, miközben a nemzetközi közösség a „Béke és újjáépítés” koncepciója mentén próbálja koordinálni a segítségnyújtást.

Erdoğan: a pénz gyorsan megérkezhet

A sarm es-sejki csúcstalálkozó után Recep Tayyip Erdoğan török elnök azt mondta:

  • az Öböl-államok,
  • az Egyesült Államok és
  • Európa

támogatását kívánja elnyerni a gázai újjáépítéshez.

Hiszem, hogy a pénzügyi segítség gyorsan megérkezik”

– nyilatkozta a török államfő, hozzátéve, hogy a projektekben az Iszlám Együttműködés Szervezete és az Arab Liga is részt vesz. Ugyanakkor figyelmeztetett:

a nemzetközi közösségnek szigorúan felügyelnie kell Izrael tűzszüneti ígéreteit.

A futball is a béke részévé válhat

A csúcson részt vett Gianni Infantino, a FIFA elnöke is, aki bejelentette, hogy a szervezet részt vesz Gáza sportéletének újjáépítésében.

A futball feladata az, hogy reményt adjon és összekössön”

– mondta Infantino, hozzátéve, hogy a FIFA új mini-pályákat és ifjúsági programokat finanszíroz a palesztin területeken, ezzel is hozzájárulva a „béke megszilárdításához”.

***

Fotó: AFP

asszaur
2025. október 16. 12:37
Mivel a hozzászólásokból úgy látom szükség van rá. összefoglalom, hogy mit lehet biztosan tudni a gázai konfliktusról. 1967-ben Izrael elfoglalta a gázai övezete Egyiptomtól és 2 millió palesztint beszorított oda. Később 8 m magas beton fallal vették körül, amin érzékelők voltak. Így egy egér sem tudott ezen észrevétlenül átjutni. Ugyanilyen hermetikus zár volt a tenger felől. Ez lett a világ legnagyobb koncentrációs tábora. Az október 7-i kitörés csak izraeli titkosszolgálati akció lehetett, mert kb. 50 ezer rakéta bejuttatása a titkosszolgálat "segítsége" nélkül elképzelhetetlen. Ugyanígy a fal áttörésére sem lehetett a Hamas önerőből képes. Meg volt az építve... Az akció célja az volt, hogy kiirtsák a 2 millió palesztint, és így uralmuk alá vonják. Gáza partja előtt nagy gázkészlet van a tenger alatt. Hogy a nyugati közvéleménnyel elfogadtassák a palesztinok kiirtását, 2015-ben mohamedán inváziók küldtek Európára. Hát úgy tűnik, hogy a terv nem lett sikeres.
Hobby024
2025. október 16. 12:03
A fent közölt kép mindent elárul! Bibi, Trump ti vagytok a béke emberei!
karcos-2
2025. október 16. 11:21
Ez a háború bizony izraeli kudarc. Nem sikerült deportálni a palesztinokat így amit a nemzetközi segélyekből ismét talpra állnak újra neki mennek a zsidóknak.
patikus-3
•••
2025. október 16. 11:10 Szerkesztve
Mi ez a Békatanács? Annak garanciája, hogy nem lesz Palesztin Állam? Akkor Trump papa akar föl is dughatja a béketervet oda ahova egyébként való.
