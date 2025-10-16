Itt a bizottság, amely átveheti Gáza felett a vezetést

Aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást: itt vannak a részletek!
Izrael és a Hamász is jóváhagyta a testületről szóló döntést.
Egyiptom külügyminisztere bejelentette, hogy a Gáza irányítását végző bizottság 15 palesztin technokrata közreműködésével kezdi meg a munkáját – írja a Times of Israel.
Badr Abdelatty az Associated Press-nek nyilatkozva közölte: a tagok névsorát Izrael már jóváhagyta, és az összes palesztin frakció, köztük a Hamász is beleegyezett a testület felállításába.
Ők fogják intézni a gázai lakosság mindennapi ügyeit, a Béketanács pedig felügyeli a pénzügyi folyamatokat és a segélyek elosztását”
– mondta Abdelatty, utalva arra, hogy a tanács elnöke Donald Trump amerikai elnök lesz.
A miniszter hangsúlyozta:
a Hamász nem vesz részt a kormányzásban, de elfogadta, hogy a bizottság az átmeneti időszakban irányítsa Gázát.
Izraelnek ezzel párhuzamosan ki kell vonnia csapatait a területről, lehetővé téve a humanitárius segélyek és a kormánybizottság működését, míg a Hamásznak is „be kell tartania vállalásait” – fogalmazott Abdelatty.
Az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) tisztviselője, Jaco Cilliers kedden bejelentette: európai és arab országok, valamint Kanada és az Egyesült Államok is készek finanszírozni a mintegy 70 milliárd dolláros rekonstrukciós programot.
A háború – amely a Hamász 2023. október 7-ei terrortámadásával kezdődött – legalább 55 millió tonna romot hagyott maga után Gázában. Az UNDP eddig 81 ezer tonna törmeléket távolított el, de a teljes helyreállítás „évtizedekig is eltarthat” – mondta Cilliers.
A fegyverszünet életbe lépése óta tömegek térnek vissza a romos lakónegyedekbe, miközben a nemzetközi közösség a „Béke és újjáépítés” koncepciója mentén próbálja koordinálni a segítségnyújtást.
A sarm es-sejki csúcstalálkozó után Recep Tayyip Erdoğan török elnök azt mondta:
támogatását kívánja elnyerni a gázai újjáépítéshez.
Hiszem, hogy a pénzügyi segítség gyorsan megérkezik”
– nyilatkozta a török államfő, hozzátéve, hogy a projektekben az Iszlám Együttműködés Szervezete és az Arab Liga is részt vesz. Ugyanakkor figyelmeztetett:
a nemzetközi közösségnek szigorúan felügyelnie kell Izrael tűzszüneti ígéreteit.
A csúcson részt vett Gianni Infantino, a FIFA elnöke is, aki bejelentette, hogy a szervezet részt vesz Gáza sportéletének újjáépítésében.
A futball feladata az, hogy reményt adjon és összekössön”
– mondta Infantino, hozzátéve, hogy a FIFA új mini-pályákat és ifjúsági programokat finanszíroz a palesztin területeken, ezzel is hozzájárulva a „béke megszilárdításához”.
Fotó: AFP