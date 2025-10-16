Itt a bizottság, amely átveheti Gáza felett a vezetést

Egyiptom külügyminisztere bejelentette, hogy a Gáza irányítását végző bizottság 15 palesztin technokrata közreműködésével kezdi meg a munkáját – írja a Times of Israel.

Badr Abdelatty, egyiptomi külügyminiszter örömteli bejelentést tett a gázai békéről

Forrás: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Badr Abdelatty az Associated Press-nek nyilatkozva közölte: a tagok névsorát Izrael már jóváhagyta, és az összes palesztin frakció, köztük a Hamász is beleegyezett a testület felállításába.

Ők fogják intézni a gázai lakosság mindennapi ügyeit, a Béketanács pedig felügyeli a pénzügyi folyamatokat és a segélyek elosztását”

– mondta Abdelatty, utalva arra, hogy a tanács elnöke Donald Trump amerikai elnök lesz.