Riadóztattak a NATO-tagállamban: azonosítatlan drónok sértették meg a légterüket, nagy erőkkel nyomoznak
A drón az ország létfontosságú repülőtere környékén bukkant fel.
A nemzetközi konfliktusok főszereplői egyazon félelmeket táplálják egymás iránt.
„A fegyveres szembenállás befejezését rendszerint ugyanazok a körülmények nehezítik meg, az alább felsorolt körülményeket Michael Collins, Szlobodan Milosevics, az izraeli kormány vagy éppen a mai ukrán vagy orosz vezetés nyilvánvalóan egyaránt átélte, megtapasztalta.
Mindenekelőtt a már elszenvedett veszteségek, bajtársaik, honfitársaik áldozata rettenti vissza őket a megállapodástól, úgy érzik, nem köthetnek békét rossz feltételekkel, mert akkor hiábavaló pártjuk, mozgalmuk, kormányuk teljes addigi munkája.
Fontos a nagyhatalmi szorítás is: megalapozott vagy képzelt félelem a brit megszállástól, az amerikaiaktól, a NATO-tól, a nukleáris fenyegetéstől, a gazdasági bojkottól, és az ezek nyomában járó elszegényedéstől, anarchiától.
A háborúzó félnek továbbá szembe kell néznie a belső pártütéssel: mindig akadnak náluk radikálisabbak
(Arafatnak a Hamász, Gerry Adamsnek az IRA szakadár csoportjai, Putyinnak Prigozsin stb.), akik megpróbálják módosítani a hivatalos irányt, megosztást, torzsalkodást okozva a hatalmi csoportosulásban.”
