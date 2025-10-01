„A fegyveres szembenállás befejezését rendszerint ugyanazok a körülmények nehezítik meg, az alább felsorolt körülményeket Michael Collins, Szlobodan Milosevics, az izraeli kormány vagy éppen a mai ukrán vagy orosz vezetés nyilvánvalóan egyaránt átélte, megtapasztalta.

Mindenekelőtt a már elszenvedett veszteségek, bajtársaik, honfitársaik áldozata rettenti vissza őket a megállapodástól, úgy érzik, nem köthetnek békét rossz feltételekkel, mert akkor hiábavaló pártjuk, mozgalmuk, kormányuk teljes addigi munkája.

Fontos a nagyhatalmi szorítás is: megalapozott vagy képzelt félelem a brit megszállástól, az amerikaiaktól, a NATO-tól, a nukleáris fenyegetéstől, a gazdasági bojkottól, és az ezek nyomában járó elszegényedéstől, anarchiától.