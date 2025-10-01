Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Klub
légtér orosz-ukrán háború drón Norvégia

Riadóztattak a NATO-tagállamban: azonosítatlan drónok sértették meg a légterüket, nagy erőkkel nyomoznak

2025. október 01. 06:25

A drón az ország létfontosságú repülőtere környékén bukkant fel.

2025. október 01. 06:25
null

Egy azonosítatlan drónt észleltek, amint 2024. szeptember 30-án késő este a norvégiai Brønnøysund repülőtere felett repült – közölte a helyi rendőrség a norvég NRK hírportál szerint.

Az eset akkor történt, amikor egész Európában egyre nagyobb aggodalom övezi az engedély nélküli drónok megjelenését a létfontosságú infrastruktúrák közelében. A félelmeket csak fokozzák a növekvő geopolitikai feszültségek és az Oroszországhoz köthető rendszeres légtérsértések.

A rendőrséget este 8 óra körül riasztották, miután a repülőtér irányítótornyából jelezték, hogy alacsonyan repülő drónt láttak a környéken.

„A rendelkezésünkre álló erőkkel befejeztük a kutatást. A drónt sikerült megfigyelni a levegőben, de a pilótáját nem találtuk” – nyilatkozta a Nordland rendőrség szóvivője az NRK-nak.

A hatóságok vizsgálatot indítottak a drón típusának és származásának kiderítésére. A rendőrség egyelőre nem erősítette meg, hogy lenne gyanúsított az ügyben.

Ezt is ajánljuk a témában

Az elmúlt hetekben több hasonló drónészlelés okozott fennakadást fontos közlekedési csomópontokon, köztük az oslói és a koppenhágai repülőtéren is, amelyeket emiatt átmenetileg le kellett zárni.

Egy nappal korábban, szeptember 29-én szintén egy azonosítatlan drónt figyeltek meg az Északi-tengeren, a norvég Equinor által üzemeltetett Sleipner-gázmező felett.

Szeptember 28-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolta Oroszországot, hogy Moszkva az úgynevezett „árnyékflottájának” olajszállító hajóit felhasználva indít drónokat európai városok ellen.

Szeptember elején a lengyel haderő több orosz drónt is lelőtt, amelyek beléptek az ország légterébe, néhány nappal később pedig Románia felett is feltűnt egy, de Bukarest úgy döntött, nem avatkozik közbe.

Szeptember 19-én három orosz MiG–31-es vadászgép rövid időre Észtország légterébe hatolt be, ahol 12 percet töltöttek, mielőtt a NATO gépei feltartóztatták volna őket.

Nyitókép: NRK/Facebook

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pemahe
2025. október 01. 07:32
nagy erőkkel nyomoznak...--- hogyan? idomított verebekre szerelnek fel drónkövető kamerákat? (vagy bottal ütik a légvonalukat?)
Válasz erre
0
0
tomekjosef
2025. október 01. 07:08
Neonáci provokáció annak érdekében, hogy belerángassa a NATO-t a mocskos háborújukba.
Válasz erre
1
0
EvaR
2025. október 01. 07:00
Javítani kellene a cikket, a dátum nem stimmel: "Egy azonosítatlan drónt észleltek, amint 2024. szeptember 30-án " ez egy évvel ezelőtt volt...
Válasz erre
3
0
kbs-real
2025. október 01. 06:54
Hülyegyerek röptet, az állam pánikol.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!