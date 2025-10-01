Riadóztattak a NATO-tagállamban: azonosítatlan drónok sértették meg a légterüket, nagy erőkkel nyomoznak

Egy azonosítatlan drónt észleltek, amint 2024. szeptember 30-án késő este a norvégiai Brønnøysund repülőtere felett repült – közölte a helyi rendőrség a norvég NRK hírportál szerint.

Az eset akkor történt, amikor egész Európában egyre nagyobb aggodalom övezi az engedély nélküli drónok megjelenését a létfontosságú infrastruktúrák közelében. A félelmeket csak fokozzák a növekvő geopolitikai feszültségek és az Oroszországhoz köthető rendszeres légtérsértések.

A rendőrséget este 8 óra körül riasztották, miután a repülőtér irányítótornyából jelezték, hogy alacsonyan repülő drónt láttak a környéken.

„A rendelkezésünkre álló erőkkel befejeztük a kutatást. A drónt sikerült megfigyelni a levegőben, de a pilótáját nem találtuk” – nyilatkozta a Nordland rendőrség szóvivője az NRK-nak.

A hatóságok vizsgálatot indítottak a drón típusának és származásának kiderítésére. A rendőrség egyelőre nem erősítette meg, hogy lenne gyanúsított az ügyben.