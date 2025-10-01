Riadóztattak a NATO-tagállamban: azonosítatlan drónok sértették meg a légterüket, nagy erőkkel nyomoznak

Fokozódik a skandináv dróntéboly: újabb dán reptereket állítottak le a drónészlelések miatt
A miniszterelnök szerint az esettel kapcsolatban nem zárható ki az orosz szál sem.
A drón az ország létfontosságú repülőtere környékén bukkant fel.
Egy azonosítatlan drónt észleltek, amint 2024. szeptember 30-án késő este a norvégiai Brønnøysund repülőtere felett repült – közölte a helyi rendőrség a norvég NRK hírportál szerint.
Az eset akkor történt, amikor egész Európában egyre nagyobb aggodalom övezi az engedély nélküli drónok megjelenését a létfontosságú infrastruktúrák közelében. A félelmeket csak fokozzák a növekvő geopolitikai feszültségek és az Oroszországhoz köthető rendszeres légtérsértések.
A rendőrséget este 8 óra körül riasztották, miután a repülőtér irányítótornyából jelezték, hogy alacsonyan repülő drónt láttak a környéken.
„A rendelkezésünkre álló erőkkel befejeztük a kutatást. A drónt sikerült megfigyelni a levegőben, de a pilótáját nem találtuk” – nyilatkozta a Nordland rendőrség szóvivője az NRK-nak.
A hatóságok vizsgálatot indítottak a drón típusának és származásának kiderítésére. A rendőrség egyelőre nem erősítette meg, hogy lenne gyanúsított az ügyben.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök szerint az esettel kapcsolatban nem zárható ki az orosz szál sem.
Az elmúlt hetekben több hasonló drónészlelés okozott fennakadást fontos közlekedési csomópontokon, köztük az oslói és a koppenhágai repülőtéren is, amelyeket emiatt átmenetileg le kellett zárni.
Egy nappal korábban, szeptember 29-én szintén egy azonosítatlan drónt figyeltek meg az Északi-tengeren, a norvég Equinor által üzemeltetett Sleipner-gázmező felett.
Szeptember 28-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolta Oroszországot, hogy Moszkva az úgynevezett „árnyékflottájának” olajszállító hajóit felhasználva indít drónokat európai városok ellen.
Szeptember elején a lengyel haderő több orosz drónt is lelőtt, amelyek beléptek az ország légterébe, néhány nappal később pedig Románia felett is feltűnt egy, de Bukarest úgy döntött, nem avatkozik közbe.
Szeptember 19-én három orosz MiG–31-es vadászgép rövid időre Észtország légterébe hatolt be, ahol 12 percet töltöttek, mielőtt a NATO gépei feltartóztatták volna őket.
Nyitókép: NRK/Facebook