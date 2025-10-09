Fokozódnak a háborús indulatok: kiszámíthatatlan támadásokra készül, rémisztő katonai fejlesztésekbe kezdett Kína

Kína olyan új technológiákat fejleszt, amelyekkel hatékonyabban tud meglepetésszerű támadásokat végrehajtani, fokozva katonai tevékenységét Tajvan körül – közölte a tajpeji védelmi minisztérium csütörtökön.

Tajvant Kína saját területének tekinti, és 2022 óta legalább hat nagyobb hadgyakorlatot tartott a sziget körül a katonai nyomás fokozása érdekében.