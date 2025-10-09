Fokozódnak a háborús indulatok: kiszámíthatatlan támadásokra készül, rémisztő katonai fejlesztésekbe kezdett Kína

Valami készül: kínai hadihajók tűntek fel Tajvan partjainál
Tajvan védelmi minisztériuma szerint az elmúlt 24 órában 19 kínai hadihajót észleltek a sziget körül
Fel akarják mérni az erőviszonyokat.
Kína olyan új technológiákat fejleszt, amelyekkel hatékonyabban tud meglepetésszerű támadásokat végrehajtani, fokozva katonai tevékenységét Tajvan körül – közölte a tajpeji védelmi minisztérium csütörtökön.
Tajvant Kína saját területének tekinti, és 2022 óta legalább hat nagyobb hadgyakorlatot tartott a sziget körül a katonai nyomás fokozása érdekében.
A tajvani védelmi minisztérium kétévente kiadott és csütörtökön publikált jelentése szerint
Kína a mesterséges intelligenciát használja Tajvan kiberbiztonságának gyengítésére, illetve a kritikus infrastruktúra gyenge pontjainak felkutatására.
A dokumentum szerint Kína „hibrid hadviselést” is alkalmaz, hogy gyengítse az emberek kormányba vetett bizalmát és a védelmi kiadások támogatottságát.
A hagyományos és a nem hagyományos kínai katonai akcióknak az a célja, hogy tesztelje Tajvan megtámadásával és a külföldi erőkkel való szembeszállással kapcsolatos képességeit”
– közölte a minisztérium.
(MTI)
Nyitókép: GREG BAKER / AFP