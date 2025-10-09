Ft
háború Kína Tajvan

Fokozódnak a háborús indulatok: kiszámíthatatlan támadásokra készül, rémisztő katonai fejlesztésekbe kezdett Kína

2025. október 09. 07:10

Fel akarják mérni az erőviszonyokat.

2025. október 09. 07:10
null

Kína olyan új technológiákat fejleszt, amelyekkel hatékonyabban tud meglepetésszerű támadásokat végrehajtani, fokozva katonai tevékenységét Tajvan körül – közölte a tajpeji védelmi minisztérium csütörtökön.

Tajvant Kína saját területének tekinti, és 2022 óta legalább hat nagyobb hadgyakorlatot tartott a sziget körül a katonai nyomás fokozása érdekében.

A tajvani védelmi minisztérium kétévente kiadott és csütörtökön publikált jelentése szerint

Kína a mesterséges intelligenciát használja Tajvan kiberbiztonságának gyengítésére, illetve a kritikus infrastruktúra gyenge pontjainak felkutatására.

A dokumentum szerint Kína „hibrid hadviselést” is alkalmaz, hogy gyengítse az emberek kormányba vetett bizalmát és a védelmi kiadások támogatottságát.

A hagyományos és a nem hagyományos kínai katonai akcióknak az a célja, hogy tesztelje Tajvan megtámadásával és a külföldi erőkkel való szembeszállással kapcsolatos képességeit”

– közölte a minisztérium.

(MTI)

Nyitókép: GREG BAKER / AFP

