Komolyra fordultak a dolgok: Vlagyimir Putyin Szocsiból üzent az Európai Uniónak, Orbán Viktor is szóba került
Nem mindennapi kérdést kapott az orosz elnök a Valdaj Klub idei ülésén.
Az orosz elnök szerint új minőségű eszkalációt jelentene a nagy hatótávolságú rákéták szállítása.
Ha az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat szállít Ukrajnának hosszú hatótávolságú csapásokhoz mélyen Oroszország területén, az Moszkva és Washington kapcsolatának megsemmisüléséhez vezetne – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök.
Nemrég Donald Trump amerikai elnök nemrég kijelentette, hogy csalódott Putyinban, amiért nem törekszik békére, és Oroszországot „papírtigrisnek” nevezte, amiért nem tudta legyőzni Ukrajnát. Putyin a múlt héten visszavágott, megkérdőjelezve, hogy nem a NATO-e a „papírtigris”, amiért nem tudta megállítani Oroszország előrenyomulását.
JD Vance amerikai alelnök a múlt hónapban azt mondta, hogy Washington fontolóra veszi Ukrajna kérését hosszú hatótávolságú Tomahawk rakéták beszerzésére, amelyekkel mélyen Oroszország területén, akár Moszkvában is csapást lehetne mérni.
Ez kapcsolataink megsemmisüléséhez vezet, vagy legalábbis azokhoz a pozitív trendekhez, amelyek ezekben a kapcsolatokban megjelentek”
– mondta Putyin.
Egy amerikai tisztviselő és három másik forrás a Reutersnek azt mondta, hogy a Trump-adminisztráció azon szándéka, hogy
nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldjön Ukrajnának, nem feltétlenül megvalósítható, mert a jelenlegi készletek az amerikai haditengerészet részére és más célokra vannak lekötve.
A Tomahawk cirkálórakéták hatótávolsága 2500 kilométer, ami azt jelenti, hogy ha Ukrajna megkapná a rakétákat, akkor a Kreml és Oroszország egész európai része célponttá válna.
Putyin csütörtökön kijelentette, hogy a Tomahawk rakéták használata az amerikai katonai személyzet közvetlen részvétele nélkül lehetetlen, így az ilyen rakéták Ukrajnának történő szállítása egy „minőségileg új eszkalációs szakaszt” váltana ki.
Ez egy teljesen új, minőségileg új eszkalációs szakaszt jelentene, beleértve Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat is”
– mondta Putyin. Hozzátette, hogy a Tomahawk rakéták árthatnak Oroszországnak, de egyszerűen lelőnék őket, és továbbfejlesztenék saját légvédelmi rendszerüket.
