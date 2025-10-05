Ft
10. 05.
vasárnap
orosz-ukrán Ukrajna rakéta Vlagyimir Putyin Egyesült Államok Tomahawk

Figyelmeztetett Putyin: ez történik, ha Tomahawk rakétákat ad Ukrajnának az Egyesült Államok

2025. október 05. 16:17

Az orosz elnök szerint új minőségű eszkalációt jelentene a nagy hatótávolságú rákéták szállítása.

2025. október 05. 16:17
null

Ha az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat szállít Ukrajnának hosszú hatótávolságú csapásokhoz mélyen Oroszország területén, az Moszkva és Washington kapcsolatának megsemmisüléséhez vezetne – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. 

Nemrég Donald Trump amerikai elnök nemrég kijelentette, hogy csalódott Putyinban, amiért nem törekszik békére, és Oroszországot „papírtigrisnek” nevezte, amiért nem tudta legyőzni Ukrajnát. Putyin a múlt héten visszavágott, megkérdőjelezve, hogy nem a NATO-e a „papírtigris”, amiért nem tudta megállítani Oroszország előrenyomulását.

JD Vance amerikai alelnök a múlt hónapban azt mondta, hogy Washington fontolóra veszi Ukrajna kérését hosszú hatótávolságú Tomahawk rakéták beszerzésére, amelyekkel mélyen Oroszország területén, akár Moszkvában is csapást lehetne mérni.

Ez kapcsolataink megsemmisüléséhez vezet, vagy legalábbis azokhoz a pozitív trendekhez, amelyek ezekben a kapcsolatokban megjelentek”

– mondta Putyin.

Egy amerikai tisztviselő és három másik forrás a Reutersnek azt mondta, hogy a Trump-adminisztráció azon szándéka, hogy

nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldjön Ukrajnának, nem feltétlenül megvalósítható, mert a jelenlegi készletek az amerikai haditengerészet részére és más célokra vannak lekötve.

A Tomahawk cirkálórakéták hatótávolsága 2500 kilométer, ami azt jelenti, hogy ha Ukrajna megkapná a rakétákat, akkor a Kreml és Oroszország egész európai része célponttá válna.

Putyin csütörtökön kijelentette, hogy a Tomahawk rakéták használata az amerikai katonai személyzet közvetlen részvétele nélkül lehetetlen, így az ilyen rakéták Ukrajnának történő szállítása egy „minőségileg új eszkalációs szakaszt” váltana ki.

Ez egy teljesen új, minőségileg új eszkalációs szakaszt jelentene, beleértve Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat is”

– mondta Putyin. Hozzátette, hogy a Tomahawk rakéták árthatnak Oroszországnak, de egyszerűen lelőnék őket, és továbbfejlesztenék saját légvédelmi rendszerüket.

Nyitókép forrása: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Összesen 14 komment

masikhozzaszolo
•••
2025. október 05. 16:55
A mocsadék háborús bűnös az az Unió és Zelenszkij. Ha az ukrajnában élő orosz kisebbség önrendelkezési jogát, kultúráját, nyelvét tiszteletben tartották volna, és betartották volna a minszki 1,2 egyezményeket, nevezetesen nem fegyferezem fel az oroszok ellen Ukrajnát, akkor mékében élne a Donbasz, Luhanszk orosz népe. És a Krím is.
4
0
belbuda
2025. október 05. 16:44
Mocsadék háborús bűnös…a csüngőhasú tartótisztje…🤮🤮🤮
0
10
Burg_kastL71-C
•••
2025. október 05. 16:44
Éles kísérleti terep Ukrajna / Oroszország, ezért majd csak oda [email protected] egyet, hogy Muszkaföldön miként is működik. Végül is nem kerül semmibe, mert a tengerentúl eddig is megúszta. Megússza ?
3
0
Oldalkosár
2025. október 05. 16:40
Azt nem tette hozzá, hogy a Tomahawk-ok-at Ukrajnán verik le? Oroszországnak nincs csicskaállama, ami keresztül az Egyesült Államokat támadhatná - de még ha lenne is, nem használná e célból. Amerikának viszont ott van Ukrajna és russzofóbiája, szuperhatalmi beképzeltsége miatt kurzustól függetlenül használja is.
3
0
