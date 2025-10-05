Figyelmeztetett Putyin: ez történik, ha Tomahawk rakétákat ad Ukrajnának az Egyesült Államok

Egy amerikai tisztviselő és három másik forrás a Reutersnek azt mondta, hogy a Trump-adminisztráció azon szándéka, hogy

nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldjön Ukrajnának, nem feltétlenül megvalósítható, mert a jelenlegi készletek az amerikai haditengerészet részére és más célokra vannak lekötve.

A Tomahawk cirkálórakéták hatótávolsága 2500 kilométer, ami azt jelenti, hogy ha Ukrajna megkapná a rakétákat, akkor a Kreml és Oroszország egész európai része célponttá válna.

Putyin csütörtökön kijelentette, hogy a Tomahawk rakéták használata az amerikai katonai személyzet közvetlen részvétele nélkül lehetetlen, így az ilyen rakéták Ukrajnának történő szállítása egy „minőségileg új eszkalációs szakaszt” váltana ki.