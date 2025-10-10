Ft
balkáni oroszországi Kurszki Belgrádnak Szerbia

Ezt nem láttuk jönni: Magyarország szomszédja százmilliókat küldött Oroszországba – Moszkva rögtön reagált

2025. október 10. 13:54

Az EU-s tagjelölt ország a kurszki régió károsultjait szeretné megsegíteni.

2025. október 10. 13:54
null

Szerbia 472 millió rubel értékű humanitárius támogatást adott az oroszországi Kurszki területnek – tájékoztatott az orosz külügyminésztirum közléséről a TASZSZ alapján a Portfólió.

Moszkva köszönetét fejezte ki Belgrádnak, hangsúlyozva, hogy a gesztus a két ország között fennálló, több évszázados baráti és testvéri kapcsolatok újabb bizonyítéka.

Az orosz fél közleménye szerint a szerb kormány október 8-án döntött a támogatásról, amelyet a Kurszki Terület Fejlesztési Alapja kapott meg.

Az alap olyan programokat finanszíroz, amelyek a térség leginkább rászoruló lakosait segítik, különösen azokat, akik az orosz-ukrán háború miatt kerültek nehéz helyzetbe.

Moszkva kiemelte: a szerb segítség nemcsak anyagi támogatás, hanem szimbolikus üzenet is – a közös történelmi gyökereket, a kulturális közelséget és a két nép közötti kölcsönös lojalitást fejezi ki.

Nyitókép: TATYANA MAKEYEVA / AFP

