Foghatja a fejét Putyin: stratégiai jelentőségű orosz vadászgép zuhant le

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint egy MiG–31-es vadászgép zuhant le leszállás közben az oroszországi Lipecki területen – írta mega Kyiv Independent.

A személyzet mindkét tagja katapultált, és nincsenek életveszélyben. A tárca közleménye szerint a repülőgép rutin kiképzőrepülést hajtott végre, fegyverzet nélkül. A baleset okát azonban nem közölte a minisztérium.

A The Kyiv Independent információi alapján a gép egy lakatlan területen csapódott a földbe, és tüzet okozott.

A mostani baleset nem sokkal azelőtt történt, hogy Oroszország október 10-én éjszaka nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen. Az ilyen támadásokban pedig a MiG–31-esek kiemelt szerepet játszanak.