Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vadászgépek MiG – 31 orosz-ukrán háború Oroszország

Foghatja a fejét Putyin: stratégiai jelentőségű orosz vadászgép zuhant le

2025. október 10. 10:35

A Kijev elleni nagyszabású támadás előtt történt a baleset.

2025. október 10. 10:35
null

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint egy MiG–31-es vadászgép zuhant le leszállás közben az oroszországi Lipecki területen – írta mega Kyiv Independent.

A személyzet mindkét tagja katapultált, és nincsenek életveszélyben. A tárca közleménye szerint a repülőgép rutin kiképzőrepülést hajtott végre, fegyverzet nélkül. A baleset okát azonban nem közölte a minisztérium.

A The Kyiv Independent információi alapján a gép egy lakatlan területen csapódott a földbe, és tüzet okozott.

A mostani baleset nem sokkal azelőtt történt, hogy Oroszország október 10-én éjszaka nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen. Az ilyen támadásokban pedig a MiG–31-esek kiemelt szerepet játszanak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: X / Connected Worlds News

***

 

 

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2025. október 10. 12:37
Van masik!
Válasz erre
0
0
soltee-2
2025. október 10. 12:26
Micsoda ócska cím …bulvár szint
Válasz erre
1
0
Dermedve
2025. október 10. 11:50
Ezt még Látó János sem látta jönni.
Válasz erre
3
0
A_FIDESZRE_SZAVAZOK_MERT_NEKEM_AZ_A_JO_HA_MINDENBEN_UTOLSOK_A_MAGYAROK
2025. október 10. 11:42
Micsoda őrületes veszteség ez pedókáim!! Lezuhant egy 55 éves rozsdabogja....Putyin véresre vakarja a fejét...ugye ti agyatlan barmok ott a mandinerszar központban... A forintmilliárdos és biszexuális Szijjártó Péter reagált már? PEDOFidesz🍊 2026 Orbán Viktor szerint: Ada, adadada, ad adad, Ada, adadada, ad adad,Ada.....
Válasz erre
0
9
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!