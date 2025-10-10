Hatalmas támadás érte Kijevet: sötétségbe borult a város (VIDEÓ)

Oroszország újabb nagyszabású drón- és rakétatámadást hajtott végre Kijev ellen, a város jelentős részén áramkimaradások tapasztalhatók – írta a The Independent. A támadás elsődleges célpontjai az ukrán energetikai infrastruktúra részei voltak. Vitalij Klicsko, a város polgármestere elmondta, hogy

áramkimaradások és vízellátási zavarok sújtják a Dnyeper folyó keleti partján fekvő városrészeket.

A közösségi médiában megosztott fotók és videók azt mutatják, hogy a város nagy területei sötétségbe borultak.

🇷🇺 More footage of the fire due to the drone strike in Brovary, Kiev region. pic.twitter.com/G9bKI78I4J — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 9, 2025

Az orosz erők az elmúlt hetekben Ukrajna energetikai infrastruktúrájára koncentráltak, miközben közeledik a tél. A múlt héten több hatalmas támadás érte Ukrajna gázinfrastruktúráját is, többek között Odesszában.