energetikai infrastruktúra Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború Oroszország

Hatalmas támadás érte Kijevet: sötétségbe borult a város (VIDEÓ)

2025. október 10. 07:48

Magasabb sebességbe kapcsoltak az orosz rakétatámadások.

2025. október 10. 07:48
null

Oroszország újabb nagyszabású drón- és rakétatámadást hajtott végre Kijev ellen, a város jelentős részén áramkimaradások tapasztalhatók – írta a The Independent. A támadás elsődleges célpontjai az ukrán energetikai infrastruktúra részei voltak. Vitalij Klicsko, a város polgármestere elmondta, hogy 

áramkimaradások és vízellátási zavarok sújtják a Dnyeper folyó keleti partján fekvő városrészeket.

A közösségi médiában megosztott fotók és videók azt mutatják, hogy a város nagy területei sötétségbe borultak.

Az orosz erők az elmúlt hetekben Ukrajna energetikai infrastruktúrájára koncentráltak, miközben közeledik a tél. A múlt héten több hatalmas támadás érte Ukrajna gázinfrastruktúráját is, többek között Odesszában.

Ukrajnának azonban nemcsak az energetikai infrastruktúra elleni támadások okoznak gondot mostanában, ugyanis Oroszország fokozta támadásait az ország vasúti infrastruktúrája ellen is. Az Ukrán Vasutak, más néven Ukrzaliznytsia elleni támadások elsődleges célja a katonai logisztika megzavarása – írta a Kyiv Independent. A vasúttársaság jelentései szerint

Oroszország szeptemberben kétszer annyi támadást hajtott végre Ukrajna vasúti infrastruktúrája ellen, mint augusztusban.

A támadások, amelyeket elsősorban drónokkal hajtottak végre, az orosz határhoz közeli és az aktív frontvonalakon fekvő megyékre irányultak, beleértve Doneck, Szumi, Poltava, Csernyihiv és Kirovohrad megyéket, valamint a déli területeket, például Mikolajiv és Odessza megyéket. A támadások nemcsak a vonatokat célozzák, hanem az állomásokat, mozdonydepókat, alállomásokat és az ukrán vasúti infrastruktúra egyéb kulcsfontosságú elemeit is. Oroszország fő célpontjai azonban a vasúti csomópontok, ahol több vonal találkozik, és a vonatokat irányítják. Ezeknek a csomópontoknak a helyreállítása komplexitásuk és a speciális berendezések szükségessége miatt hosszabb időt vehet igénybe, mint általában.

Nyitókép forrása: Sergei SUPINSKY

