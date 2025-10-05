Ez aztán a szólásszabadság: az ausztrálok adójából cenzúrázzák az európai influenszereket, akik az Amerikában meggyilkolt ukrán nőről posztoltak

„Magyarország az utolsó biztonságos bástya Európában” – külföldi vezetők álltak ki Orbán Viktor mellett
Nemzetközi konzervatív véleményformálók szerint a migrációpárti politika széteséshez, erőszakhoz és identitásvesztéshez vezetett.
Az ausztrál cenzorokat zavarja az X-en megjelenő tartalmak.
Új szintre lépett az internetes cenzúra: ausztrál hatóságok fenyegetnek európai influenszereket „nem megfelelő” bejegyzések miatt.
Eva Vlaardingerbroek holland jobboldali politikai aktivista – aki nemrég Magyarországon is járt – megdöbbentő esetről számolt be X-oldalán.
Az aktivistának el kellett távolítania egy bejegyzést, amelyben Iryna Zarutska ukrán menekült Egyesült Államokban történt, egy fekete elkövető által elkövetett gyilkosságával foglalkozott. Az ausztrál eSafety Commissioner, Julie Inman Grant irodája egy 20 oldalas levélben fenyegette meg Vlaardingerbroeket, hogy napi 825 ezer ausztrál dolláros (mintegy 180 millió forint) bírsággal sújtják, amíg a bejegyzés elérhető marad Ausztráliában.
Az X eleget tett a blokkolási kérésnek, így a poszt már nem látható Ausztráliában. Vlaardingerbroek élesen bírálta a döntést:
Összefoglalva: az ausztrál adófizetők pénzéből finanszírozzák azokat a bürokratákat, akik cenzúrázzák az európai aktivisták posztjait egy amerikai gyilkosság ügyében.”
Nem Vlaardingerbroek az egyetlen érintett. Dries Van Langenhove flamand nacionalista aktivista több, Iryna gyilkosságáról szóló bejegyzését is eltávolíttatta az ausztrál hatóság az X-szel.
Az eSafety Commissioner korábban is konfliktusba keveredett az X-szel, a közösségi oldalon található „kifogásolható” tartalmak miatt. Elon Musk, az X tulajdonosa ezért „cenzúrakomisszárnak” nevezte az ausztrál hivatalnokot.
