Ez aztán a szólásszabadság: az ausztrálok adójából cenzúrázzák az európai influenszereket, akik az Amerikában meggyilkolt ukrán nőről posztoltak

Új szintre lépett az internetes cenzúra: ausztrál hatóságok fenyegetnek európai influenszereket „nem megfelelő” bejegyzések miatt.

Eva Vlaardingerbroek holland jobboldali politikai aktivista – aki nemrég Magyarországon is járt – megdöbbentő esetről számolt be X-oldalán.

Az aktivistának el kellett távolítania egy bejegyzést, amelyben Iryna Zarutska ukrán menekült Egyesült Államokban történt, egy fekete elkövető által elkövetett gyilkosságával foglalkozott. Az ausztrál eSafety Commissioner, Julie Inman Grant irodája egy 20 oldalas levélben fenyegette meg Vlaardingerbroeket, hogy napi 825 ezer ausztrál dolláros (mintegy 180 millió forint) bírsággal sújtják, amíg a bejegyzés elérhető marad Ausztráliában.

Az X eleget tett a blokkolási kérésnek, így a poszt már nem látható Ausztráliában. Vlaardingerbroek élesen bírálta a döntést: