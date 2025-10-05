Ft
Ft
16°C
2°C
Ft
Ft
16°C
2°C
10. 05.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Eva Vlaardingerbroek cenzúra Ausztrália Elon Musk

Ez aztán a szólásszabadság: az ausztrálok adójából cenzúrázzák az európai influenszereket, akik az Amerikában meggyilkolt ukrán nőről posztoltak

2025. október 05. 17:44

Az ausztrál cenzorokat zavarja az X-en megjelenő tartalmak.

2025. október 05. 17:44
null

Új szintre lépett az internetes cenzúra: ausztrál hatóságok fenyegetnek európai influenszereket „nem megfelelő” bejegyzések miatt.

Eva Vlaardingerbroek holland jobboldali politikai aktivista – aki nemrég Magyarországon is járt – megdöbbentő esetről számolt be X-oldalán.

Az aktivistának el kellett távolítania egy bejegyzést, amelyben Iryna Zarutska ukrán menekült Egyesült Államokban történt, egy fekete elkövető által elkövetett gyilkosságával foglalkozott. Az ausztrál eSafety Commissioner, Julie Inman Grant irodája egy 20 oldalas levélben fenyegette meg Vlaardingerbroeket, hogy napi 825 ezer ausztrál dolláros (mintegy 180 millió forint) bírsággal sújtják, amíg a bejegyzés elérhető marad Ausztráliában.

Az X eleget tett a blokkolási kérésnek, így a poszt már nem látható Ausztráliában. Vlaardingerbroek élesen bírálta a döntést:

Összefoglalva: az ausztrál adófizetők pénzéből finanszírozzák azokat a bürokratákat, akik cenzúrázzák az európai aktivisták posztjait egy amerikai gyilkosság ügyében.”

Nem Vlaardingerbroek az egyetlen érintett. Dries Van Langenhove flamand nacionalista aktivista több, Iryna gyilkosságáról szóló bejegyzését is eltávolíttatta az ausztrál hatóság az X-szel.

Az eSafety Commissioner korábban is konfliktusba keveredett az X-szel, a közösségi oldalon található „kifogásolható” tartalmak miatt. Elon Musk, az X tulajdonosa ezért „cenzúrakomisszárnak” nevezte az ausztrál hivatalnokot. 

Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
•••
2025. október 05. 19:13 Szerkesztve
És ha nem az ausztrál állam kéri, hanem a barbadoszi, akkor is eleget tesznek a kérésnek? Joghatósága van európai állampolgárok fölött az ausztrál államnak, hogy bírságolgathatja őket? Az X pedig meghajlik a cenzúrának? Mi van itt?! Csináljanak az ausztrálok maguknak egy észak-koreai tipusú tűzfalat és bújjank el mögé, hogy meg ne láthasság, hogy mik vannak a világban!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!