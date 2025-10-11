Európa hallgat, miközben háromszázmillió keresztényt üldöznek – figyelmeztet Szlovákia korábbi miniszterelnök-helyettese

„Az értékek nélküli demokrácia előbb-utóbb a többség zsarnokságához vagy anarchiához vezet” – figyelmeztet Ján Figeľ, Szlovákia korábbi miniszterelnök-helyettese, volt európai biztos, aki nemrégiben elfogadta a Vallásszabadság Európai Fóruma elnöki felkérését – írja az országút.com.

Figeľ emlékeztetett arra, hogy 2016-ban ő lett az Európai Unió első különmegbízottja, akinek feladata a vallásszabadság előmozdítása volt az EU-n kívüli térségekben. Mint mondta, számára nem meglepőek azok a statisztikai adatok, amelyek a keresztények világszintű üldözésének növekedéséről tanúskodnak.

Egyre több olyan autokratikus vagy totalitárius rezsim létezik, amely a vallási meggyőződést és a vallási közösségeket problémának, ellenfélnek vagy egyenesen ellenségnek tekinti

– mondta. „Észak-Korea és Kína mellett így gondolkodnak a militáns politikai iszlámot követő rezsimek is, például Afganisztánban, Szíriában vagy Iránban” – tette hozzá.

A politikus szerint a második kiváltó okot a vallási vagy politikai ideológián alapuló terrorista szervezetek jelentik. „Ezek a csoportok a keresztényeket a Nyugat ügynökeinek tekintik, és gyűlöletet, valamint brutális erőszakot hirdetnek ellenük” – fogalmazott Figeľ. „Nigériában, Egyiptomban vagy Szomáliában mindennaposak az ilyen támadások” – jegyezte meg.