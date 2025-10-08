Elsírta magát a záróbeszéd alatt, életfogytiglani büntetést kaphat Robert Fico merénylője

Exkluzív fotók: ő a Fico elleni merénylet elkövetője
A szlovák kormányfőt a besztercebányai kórházban ápolják.
Juraj Cintula 2024. május 15-én Nyitrabányán öt lövést adott le Robert Ficóra, amelyből négyszer találta el a szlovák miniszterelnököt.
Szerdán a besztercebányai Speciális Büntetőbíróságon folytatódott Juraj Cintula pere a záróbeszédekkel. Mint ismert, Cintula 2024. május 15-én Nyitrabányán öt lövést adott le Robert Ficóra, amelyből négyszer találta el a szlovák miniszterelnököt. A politikust életveszélyes sérülésekkel szállították a besztercebányai kórházba, és több műtétet követően tavaly júliusban tért vissza hivatalába. Cintula védőügyvédje indítványában azt kérte, hogy a bíróság a vádlott tettét ne terrorcselekményként, hanem hivatalos személy elleni támadásként minősítse – írja az Index.
A miniszterelnök jogi képviselője, David Lindtner a záróbeszédben hangsúlyozta, hogy a jogi minősítés – akár előre kitervelt gyilkossági kísérlet, akár terrorcselekmény – lényegtelen, mert önmagában nem fogja visszaszorítani az erőszakot, és nem szolgál elrettentésként. Lindtner szerint Cintula
politikai indíttatásból elkövetett terrorcselekményt hajtott végre,
amelyet a 2023-as választásokat követő gyűlöletkampány szított. A vádlott védője, Namir Alyasry szerint Cintula nem a miniszterelnök életére tört, csupán meg akarta akadályozni, hogy
Fico továbbra is tisztségét betöltse.
„A védencem alig több mint egy méterre állt a kormányfőtől, lett volna lehetősége halálos lövést leadni, ám ezt szándékosan nem tette meg” – hangsúlyozta Alyasry. Hozzátette, hogy Cintula 72 éves, büntetlen előéletű, és saját bevallása szerint hasonló cselekedetre többé nem vetemedne.
A záróbeszédben Juraj Cintula visszaemlékezett munkásságára, arra, hogy negyven éve ír verseket a társadalmi igazságtalanságokról, majd elsírta magát. Kijelentette:
nem érez szorongást vagy lelkiismeret-furdalást, nem kér kegyelmet, és nem hajlamos a visszaesésre.
A bíróság október 21-én hirdet ítéletet.
