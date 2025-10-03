Egy temetőben volt a robbanószer – NATO-területen akart robbantani az oroszoknak dolgozó ukrán férfi

Brüsszel nagyon megsértődött, hogy az oroszok visszavágnának
Moszkvának is eszébe jutott lefoglalni ezt-azt, ha már a Nyugat százmilliárd eurós tételben fagyasztotta be a vagyonukat.
Akár életfogytiglant is kaphat a Katowicében élő ukrán férfi.
Szabotázsakciókra használható tárgyakat csempészett egy a lengyelországi Katowicében élő, munkanélküli ukrán férfi a GRU orosz katonai hírszerző ügynökség megbízásából – írja a Gazeta Wyborcza lengyel lap.
Az elfogott férfit egy Spanyolországban élő ukrán barátja kapcsolt össze egy a Telegramon Warrior néven fent lévő felhasználóval,
aki speciális munkát ajánlott számára.
A lap beszámolója szerint a férfi parancsot kapott, hogy egy litvániai temetőben ásson ki konzervdobozokat, és azokat vigye át a határon. A konzervdobozok a lap értesülései szerint kukorica helyett robbanóanyagot tartalmaztak, és egy lengyelországi autópálya feljárójánál kellett őket elhelyeznie.
Ezután szintén temetőből drónalkatrészeket kellett kiásnia, amiket a németországi Düsseldorfba kellett elvinnie. Ezt követően a litván fővárosba, Vilniusba ment, masszázspárnákat állított össze, majd csomagokba rakta őket.
A következő napokban viszont három csomag kigyulladt szállítás közben: az egyik egy teherautóban Varsó közelében, a másik az Egyesült Királyságban, a harmadik pedig a lipcsei repülőtéren. A negyedik csomagot lefoglalta a lengyel rendőrség, amiből kiderül, hogy a párnában robbanószerkezet, a mellé pakolt kozmetikumokban pedig gyúlékony anyagok voltak.
A lengyel és litván hatóságok visszavezették a nyomokat az ukrán férfiig, akit aztán elfogtak a katowicei lakásán.
A megjelent információk szerint az orosz katonai hírszerző szolgálat, a GRU hírszerző tisztjei állhattak az akció mögött.
A drónos akció 2024 júliusában, a Németországban zajló futball-Európa-bajnokság idején történt. A Gazeta Wyborcza hírszerzési informátorai szerint az Eb-vel is összefüggésben lehetett ez az akció.
Az ukrán férfinek külföldi hírszerzés nevében elkövetett szabotázsért kell majd felelnie a varsói bíróság előtt, és akár életfogytiglant is kaphat.
KÉP: illusztráció (Wojtek RADWANSKI / AFP)