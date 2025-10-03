Egy temetőben volt a robbanószer – NATO-területen akart robbantani az oroszoknak dolgozó ukrán férfi

A következő napokban viszont három csomag kigyulladt szállítás közben: az egyik egy teherautóban Varsó közelében, a másik az Egyesült Királyságban, a harmadik pedig a lipcsei repülőtéren. A negyedik csomagot lefoglalta a lengyel rendőrség, amiből kiderül, hogy a párnában robbanószerkezet, a mellé pakolt kozmetikumokban pedig gyúlékony anyagok voltak.

A lengyel és litván hatóságok visszavezették a nyomokat az ukrán férfiig, akit aztán elfogtak a katowicei lakásán.

A megjelent információk szerint az orosz katonai hírszerző szolgálat, a GRU hírszerző tisztjei állhattak az akció mögött.

A drónos akció 2024 júliusában, a Németországban zajló futball-Európa-bajnokság idején történt. A Gazeta Wyborcza hírszerzési informátorai szerint az Eb-vel is összefüggésben lehetett ez az akció.

Az ukrán férfinek külföldi hírszerzés nevében elkövetett szabotázsért kell majd felelnie a varsói bíróság előtt, és akár életfogytiglant is kaphat.