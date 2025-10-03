Ft
Lengyelország szabotázs Oroszország

Egy temetőben volt a robbanószer – NATO-területen akart robbantani az oroszoknak dolgozó ukrán férfi

2025. október 03. 12:49

Akár életfogytiglant is kaphat a Katowicében élő ukrán férfi.

2025. október 03. 12:49
null

Szabotázsakciókra használható tárgyakat csempészett egy a lengyelországi Katowicében élő, munkanélküli ukrán férfi a GRU orosz katonai hírszerző ügynökség megbízásából – írja a Gazeta Wyborcza lengyel lap.

Az elfogott férfit egy Spanyolországban élő ukrán barátja kapcsolt össze egy a Telegramon Warrior néven fent lévő felhasználóval, 

aki speciális munkát ajánlott számára.

A lap beszámolója szerint a férfi parancsot kapott, hogy egy litvániai temetőben ásson ki konzervdobozokat, és azokat vigye át a határon. A konzervdobozok a lap értesülései szerint kukorica helyett robbanóanyagot tartalmaztak, és egy lengyelországi autópálya feljárójánál kellett őket elhelyeznie.

Ezután szintén temetőből drónalkatrészeket kellett kiásnia, amiket a németországi Düsseldorfba kellett elvinnie. Ezt követően a litván fővárosba, Vilniusba ment, masszázspárnákat állított össze, majd csomagokba rakta őket.

A következő napokban viszont három csomag kigyulladt szállítás közben: az egyik egy teherautóban Varsó közelében, a másik az Egyesült Királyságban, a harmadik pedig a lipcsei repülőtéren. A negyedik csomagot lefoglalta a lengyel rendőrség, amiből kiderül, hogy a párnában robbanószerkezet, a mellé pakolt kozmetikumokban pedig gyúlékony anyagok voltak.

A lengyel és litván hatóságok visszavezették a nyomokat az ukrán férfiig, akit aztán elfogtak a katowicei lakásán. 

A megjelent információk szerint az orosz katonai hírszerző szolgálat, a GRU hírszerző tisztjei állhattak az akció mögött.

A drónos akció 2024 júliusában, a Németországban zajló futball-Európa-bajnokság idején történt. A Gazeta Wyborcza hírszerzési informátorai szerint az Eb-vel is összefüggésben lehetett ez az akció.

Az ukrán férfinek külföldi hírszerzés nevében elkövetett szabotázsért kell majd felelnie a varsói bíróság előtt, és akár életfogytiglant is kaphat.

KÉP: illusztráció (Wojtek RADWANSKI / AFP)
 

 

