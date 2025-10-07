Elképesztő: rekord számú migránst ápolnak a spanyol korházakban, miközben a helyeik alig kapnak ellátást

Madridban egy év alatt 44 százalékkal emelkedett a kórházi kezelésben részesülő, dokumentumokkal nem rendelkező migránsok száma. Miközben a Kanári-szigeteken például gázai gyerekek fogadására készülnek, a spanyolok számára egyre hosszabb az egészségügyi várólista – számolt be a Remix News.

spanyol egészségügy válsága ellenére évről érve egyre több hivatalos dokumentumokkal nem rendelkező migránst ápolnak a kórházakban

Forrás: Clara Margais / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Az egészségügyi minisztérium által megosztott adatok szerint csak a fővárosban 44 százalékkal nőtt az elmúlt évben azoknak a kórházi ellátásban részesülő személyeknek a száma, akik nem rendelkeznek spanyolországi tartózkodási engedéllyel, a Kanári szigeteken pedig átlagosan 122 napot kell várni egy műtéti időpontra, a helyi hatóságok mégis magukra vállalták beteg vagy sérült gázai fiatalok ápolását. Az egészségügyi dolgozók szerint, ha a kormány nem tesz valamit a tendencia visszaszorítása érdekében, annak a spanyol állampolgárok fogják meginni a levét.

Madridban az elmúlt egy évben 190 ezer – hivatalos tartózkodási engedéllyel nem rendelkező – bevándorlót láttak el kórházban, ami közel 60 ezer fős emelkedést jelent az előző évi 134 ezer emberhez képest.

A fegyverkezés növelése miatt a kormány az egészségügytől von el forrásokat