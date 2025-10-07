Ft
Gázai-övezet kanári-szigetek Spanyolország egészségügy Madrid

Elképesztő: rekord számú migránst ápolnak a spanyol korházakban, miközben a helyeik alig kapnak ellátást

2025. október 07. 20:02

Miközben egyre hosszabbak a kórházi várólisták, a Kanári-szigetek vezetése önként jelentkezett gázai betegek befogadására. Ráadásul a kormány egyre több pénzt von el az egészségügytől, hogy finanszírozni tudja a NATO által elvárt katonai célok megvalósítását.

2025. október 07. 20:02
Madridban egy év alatt 44 százalékkal emelkedett a kórházi kezelésben részesülő, dokumentumokkal nem rendelkező migránsok száma. Miközben a Kanári-szigeteken például gázai gyerekek fogadására készülnek, a spanyolok számára egyre hosszabb az egészségügyi várólista – számolt be a Remix News.

egészségügy
spanyol egészségügy válsága ellenére évről érve egyre több hivatalos dokumentumokkal nem rendelkező migránst ápolnak a kórházakban
Forrás: Clara Margais / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Az egészségügyi minisztérium által megosztott adatok szerint csak a fővárosban 44 százalékkal nőtt az elmúlt évben azoknak a kórházi ellátásban részesülő személyeknek a száma, akik nem rendelkeznek spanyolországi tartózkodási engedéllyel, a Kanári szigeteken pedig átlagosan 122 napot kell várni egy műtéti időpontra, a helyi hatóságok mégis magukra vállalták beteg vagy sérült gázai fiatalok ápolását. Az egészségügyi dolgozók szerint, ha a kormány nem tesz valamit a tendencia visszaszorítása érdekében, annak a spanyol állampolgárok fogják meginni a levét.

Madridban az elmúlt egy évben 190 ezer – hivatalos tartózkodási engedéllyel nem rendelkező – bevándorlót láttak el kórházban, ami közel 60 ezer fős emelkedést jelent az előző évi 134 ezer emberhez képest.

A fegyverkezés növelése miatt a kormány az egészségügytől von el forrásokat

Fátima Matute regionális egészségügyi miniszter újságíróknak elmondta, hogy az önkormányzat 140 ezer új egészségügyi kártyát állított ki és 360 ezer alkalommal látott el menekülteket.

 „Senki sem maradt ellátás nélkül, és senkivel sem fizettették ki az ellátást” – nyilatkozta Matute, és egyúttal kritikával illette a kormányt, amely szerinte nem fordít elegendő pénzt az egészségügy finanszírozására. A regionális egészségügyi miniszter elmondása szerint

 a spanyol kormány 1,5 milliárd euróval csökkentette az egészségügynek jutó finanszírozást, és további megszorítások várhatók, mivel rengeteg pénzt fordítanak védelmi kiadásokra, hogy az ország eleget tegyen NATO-kötelezettségének.

Ezt is ajánljuk a témában

„Már 40 millió euróval csökkentették a III. Károly Egészségügyi Intézet költségvetését. Több minisztériumot is meg tudnék nevezni, amelyeket nyugodtan meg lehetne szüntetni, hogy forrásokat biztosítsanak a védelem számára ahelyett, hogy az egészségügytől vonnák el a pénzt” – mondta kétségbeesetten.

A Kanári-szigetek vezetése meglepően reagált az egészségügy nehézségeire

Mindeközben a Kanári-szigetek kormánya – amelyet a Kanári Koalíció (CC) és a Néppárt (PP) vezet – bejelentette, hogy Madrid kérésére azonnal orvosi ellátást biztosít a gázai beteg és sérült gyermekeknek. Alfonso Cabello szóvivő elmondta, hogy 

a regionális hatóságok az elsők között jelentkeztek önkéntes segítségnyújtásra. 

A betegek szállítását a Védelmi Minisztérium repülőgépeivel szervezik majd meg, a gyermekek elszállásolásáért és szociális támogatásáért pedig a Befogadásért Felelős Minisztérium felel majd.

A spanyol La Gaceta jelentése szerint a külföldi páciensek érkezésének híre heves felháborodást váltott ki a helyiek körében, mivel a szigeteken már így nehéz helyzetben vannak az egészségügyi intézmények, a kórházi várólisták nem rövidülnek, és a helyi hatóságok már többször kérték, hogy a Madridi kormány küldjön több támogatást és erőforrást a sziget saját illegális bevándorlási válságának leküzdésére.

Nyitókép: MIGUEL RIOPA / AFP

 

