Döntő időszak előtt állunk: eldől, meg tudja-e tartani Magyarország az óriási uniós forrásokat

A magyar uniós források helyzete egyre inkább egy bürokratikus útvesztőre hasonlít, ahol a szabályok, határidők és feltételek újabb és újabb akadályokat gördítenek a kormány elé – írta elemzésében a Portfolio. Az Európai Bizottság közel 10 milliárd eurót tart befagyasztva, miközben az N+3 szabály időnyomása fenyeget:

ha a lekötött összegeket három éven belül nem költik el és számolják el, azok visszakerülnek az uniós költségvetésbe.

Mindeközben az év végéig akár 1500 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezhet, és a félidős felülvizsgálat is enyhíthet a költségvetési nyomáson.

N+3 szabály: Ez a kohéziós programokra vonatkozó általános szabály minden tagállamra érvényes. A lekötött, de fel nem használt forrásokat három éven belül el kell költeni és elszámolni, különben az összegek végleg elvesznek. Magyarországon ez különösen kockázatos, mert a befagyasztott források feloldása után kevés idő marad a kifizetésekre. A 2022-es partnerségi megállapodás forrásainál az első határidő 2025 decembere.

A jogállamisági eljárások és a migrációs bírságok miatt a 21,7 milliárd eurós kohéziós keretből jelentős összegek vannak veszélyben. Az N+2 szabály évente körülbelül 1 milliárd eurót von le a befagyasztott forrásokból, a migrációs bírság pedig további 650 millió eurós veszteséget okozott. A félidős felülvizsgálat során a kormány megpróbált forrásokat átcsoportosítani a szabadon felhasználható keretekbe, de ez részben újabb korlátokat hozott, bár a kiszabadítás folyamata egyszerűbbé vált.