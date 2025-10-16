Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kohéziós politika Magyarország uniós támogatás Európai Bizottság

Döntő időszak előtt állunk: eldől, meg tudja-e tartani Magyarország az óriási uniós forrásokat

2025. október 16. 06:43

Az uniós források elszámolása hamarosan felgyorsulhat, de ha a projektek nem zárulnak le időben, százmilliárdok veszhetnek el .

2025. október 16. 06:43
null

A magyar uniós források helyzete egyre inkább egy bürokratikus útvesztőre hasonlít, ahol a szabályok, határidők és feltételek újabb és újabb akadályokat gördítenek a kormány elé – írta elemzésében a Portfolio. Az Európai Bizottság közel 10 milliárd eurót tart befagyasztva, miközben az N+3 szabály időnyomása fenyeget:

ha a lekötött összegeket három éven belül nem költik el és számolják el, azok visszakerülnek az uniós költségvetésbe.

Mindeközben az év végéig akár 1500 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezhet, és a félidős felülvizsgálat is enyhíthet a költségvetési nyomáson.

N+3 szabály: Ez a kohéziós programokra vonatkozó általános szabály minden tagállamra érvényes. A lekötött, de fel nem használt forrásokat három éven belül el kell költeni és elszámolni, különben az összegek végleg elvesznek. Magyarországon ez különösen kockázatos, mert a befagyasztott források feloldása után kevés idő marad a kifizetésekre. A 2022-es partnerségi megállapodás forrásainál az első határidő 2025 decembere.

A jogállamisági eljárások és a migrációs bírságok miatt a 21,7 milliárd eurós kohéziós keretből jelentős összegek vannak veszélyben. Az N+2 szabály évente körülbelül 1 milliárd eurót von le a befagyasztott forrásokból, a migrációs bírság pedig további 650 millió eurós veszteséget okozott. A félidős felülvizsgálat során a kormány megpróbált forrásokat átcsoportosítani a szabadon felhasználható keretekbe, de ez részben újabb korlátokat hozott, bár a kiszabadítás folyamata egyszerűbbé vált.

N+2 szabály: Az Európai Bizottság évente felülvizsgálja, hogy a jogállamisági feltételek teljesülnek-e a befagyasztott uniós forrásoknál. Ha egy tagállam két éven belül nem orvosolja a problémákat, a felfüggesztett összeg egyhatodát minden év végén elveszíti, így a pénz fokozatosan visszakerül az uniós költségvetésbe, amíg a feltételek nem teljesülnek.

A magyar közigazgatásnak az idővel is versenyeznie kell, mivel a 2021–2027-es ciklus programjai jelentős csúszásban vannak. A Bizottság adatai szerint eddig a keret csupán 14,3 százalékát hívta le Magyarország, ami jóval elmarad az uniós átlagtól. Az augusztusi adatok alapján az uniós programokból a tervezett 2235,9 milliárd forintnak csak 22,4 százaléka, 500,1 milliárd forint érkezett meg, így a kormány kénytelen saját forrásból előfinanszírozni a projekteket.

Félidős felülvizsgálat: A 2021–2027-es ciklus közepén zajló folyamat, amely során a tagállamok és a Bizottság áttekintik az operatív programokat. Célja, hogy a lassabb programok forrásait a gyorsabban teljesítő vagy fontosabb fejlesztésekre csoportosítsák át, ezzel elősegítve a hatékonyabb felhasználást. 

A félidős felülvizsgálat lehetőséget adott a programok átszervezésére és a források átcsoportosítására, hogy a késések és az N+3 szabály miatti veszteségek csökkenjenek. Ez 160 millió eurós (62,5 milliárd forintos) előleget és 545 millió eurós (212 milliárd forintos) feltétel nélküli kifizetést hozott. 

Az uniós források elszámolása október-novemberben felgyorsulhat, a kormány akár 1500 milliárd forint kifizetését is kérheti, ami enyhítheti a költségvetési feszültséget.

Az N+3 szabály azonban továbbra is komoly kockázatot jelent: ha a projektek nem zárulnak le időben, százmilliárdok veszhetnek el végleg.

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jinx
2025. október 16. 08:02
Felsőbbrendű bezzegeurópának maradt a piti zsarolás, de csak lassítani tudnak, megroppantani nem. Remélem komoly jogállami aggodalmaink lesznek a következő EU költségvetés megszavazásával kapcsolatban.
Válasz erre
0
0
tajoska
2025. október 16. 07:58
Ukrajnának és a fegyvergyáraknak nagyobb szüksége van a pénzre. Nem?
Válasz erre
0
0
rezeda-kazmer
2025. október 16. 07:55
Remélem, nem szeretnénk újra belépni, ha ma kellene szavazni róla.
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
•••
2025. október 16. 06:53 Szerkesztve
Unios források nélkül is többet épült ez az ország mint anno minden elhozott uniós forrással. A kulcsa a piacról finanszírozás. Hiába erőltetik a lopás baromságaikat a lipcsik, kiderül ők loptak el mindent. Minden forrást megkaptak és elvettek a lakosságtól mindent brutális adkat és árakat emeltek. és csődbevitték az országot. No akkor ki is lop?
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!