10. 07.
kedd
Dömötör Csaba kíméletlenül szembesítette az EP képviselőit: bármilyen tettes mellett hajlandóak kiállni, ameddig hatalmi érdekeik ezt diktálják

2025. október 07. 10:41

Az EP-képviselő szerint Ilaria Salis mentelmi jogának fenntartása nem a demokráciát védi.

2025. október 07. 10:41
„2023-ban az Antifa csoport tagjai súlyosan megverték a járókelőket Budapest utcáin” – emlékeztetett Dömötör Csaba Európai Parlamenti képviselő.

Volt, akinek a csontja tört, volt akinek 25 öltéssel kellett összevarrni a fejét. A terrorcsoport egyik tagja pedig Ilaria Salis volt”

– részletezte a két éve történt eseményeket a politikus.

Dömötör Csaba az Európai Parlamentben (EP) tartott beszédében elmondta, hogy Salist le is tartóztatták és vádat is emeltek ellene. 

Az egyetlen ok, amiért a terrorszervezet tagja nincs börtönben, az az, hogy az olasz kommunisták felvették őt az EP listájukra, amivel Salis mentelmi jogot kapott”

– árulta el a képviselő. Dömötör Csaba kiemelte, hogy a parlamenti szakbizottság most azt javasolta, hogy szavazáson keresztül tartsák is fenn ezt a mentelmi jogot.

„Ebben benne van az egész baloldal és az Európai Néppárt is” – fejtette ki aggodalmait hazánk képviselője.

Mindezt azért teszik, mert alkut kötöttek. A baloldal védi a telefontolvaj Magyar Pétert, a Néppárt cserébe védi a magyarokat verő Salist”

– mutatott rá a lényegre Dömötör Csaba.

A képviselő szerint ha ennek az ellentéte a szavazáson nem bizonyosodik be, az azt bizonyítja, hogy az EP-képviselők bármilyen tettes mellett hajlandóak kiállni, ameddig hatalmi érdekeik ezt diktálják.

Ezt figyelembe véve legalább ne oktassanak ki minket demokráciáról és elvekről”

– zárta felszólalását a képviselő.

Nyitókép: Katona Tibor / MTI

***

Proxima Centauri
2025. október 07. 13:22
Ha Nyúl Béla focihuligán túltolja a balhézást, 7 nap elatt gyorsított eljárásban bíróságilag elnesxelik. Ha Ilaria huligánkodik, 16 hónapot ül vizsgálati fogságban, hogy az olykor gyors reagálású pintérség kinyomozhasson - mit is?
gyzoltan-2
2025. október 07. 13:09
"Az EP-képviselő szerint Ilaria Salis mentelmi jogának fenntartása nem a demokráciát védi." Dömötör Csaba azt a látszatot kelti, hogy nincs tisztában a világot átfogó zsidó maffia működésével..! -pedig tudván tudhatná, hogy a zsidósággal minden kérdésben számolni kell... Demokratikusan ők lettek a többség..!
nogradi
2025. október 07. 11:45
Látod Csabi, mint a fidesz.
kbexxx
2025. október 07. 11:00
A széthullani készülő ,Liberális tulerőnek Minden fogott képviselője szükségük van . Nem számít, hogy mit követett el ,csak erősítse a táborukat. El legyen ,nekik kötelezve,ne is lehessen ,neki más választása.
