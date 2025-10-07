Dömötör Csaba kíméletlenül szembesítette az EP képviselőit: bármilyen tettes mellett hajlandóak kiállni, ameddig hatalmi érdekeik ezt diktálják

– árulta el a képviselő. Dömötör Csaba kiemelte, hogy a parlamenti szakbizottság most azt javasolta, hogy szavazáson keresztül tartsák is fenn ezt a mentelmi jogot.

„Ebben benne van az egész baloldal és az Európai Néppárt is” – fejtette ki aggodalmait hazánk képviselője.

Mindezt azért teszik, mert alkut kötöttek. A baloldal védi a telefontolvaj Magyar Pétert, a Néppárt cserébe védi a magyarokat verő Salist”

– mutatott rá a lényegre Dömötör Csaba.