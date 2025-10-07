Dömötör Csaba kíméletlenül szembesítette az EP képviselőit: bármilyen tettes mellett hajlandóak kiállni, ameddig hatalmi érdekeik ezt diktálják

Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt egy mondatban, ráadásul Azerbajdzsánban – foghatja a fejét Magyar Péter
„Ha brüsszeli kormány jön, az ukrán maffia átjáróháza lesz Magyarország” – kemény üzenet a választások előtt.
Az EP-képviselő szerint Ilaria Salis mentelmi jogának fenntartása nem a demokráciát védi.
„2023-ban az Antifa csoport tagjai súlyosan megverték a járókelőket Budapest utcáin” – emlékeztetett Dömötör Csaba Európai Parlamenti képviselő.
Volt, akinek a csontja tört, volt akinek 25 öltéssel kellett összevarrni a fejét. A terrorcsoport egyik tagja pedig Ilaria Salis volt”
– részletezte a két éve történt eseményeket a politikus.
Dömötör Csaba az Európai Parlamentben (EP) tartott beszédében elmondta, hogy Salist le is tartóztatták és vádat is emeltek ellene.
Az egyetlen ok, amiért a terrorszervezet tagja nincs börtönben, az az, hogy az olasz kommunisták felvették őt az EP listájukra, amivel Salis mentelmi jogot kapott”
– árulta el a képviselő. Dömötör Csaba kiemelte, hogy a parlamenti szakbizottság most azt javasolta, hogy szavazáson keresztül tartsák is fenn ezt a mentelmi jogot.
„Ebben benne van az egész baloldal és az Európai Néppárt is” – fejtette ki aggodalmait hazánk képviselője.
Mindezt azért teszik, mert alkut kötöttek. A baloldal védi a telefontolvaj Magyar Pétert, a Néppárt cserébe védi a magyarokat verő Salist”
– mutatott rá a lényegre Dömötör Csaba.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ha brüsszeli kormány jön, az ukrán maffia átjáróháza lesz Magyarország” – kemény üzenet a választások előtt.
A képviselő szerint ha ennek az ellentéte a szavazáson nem bizonyosodik be, az azt bizonyítja, hogy az EP-képviselők bármilyen tettes mellett hajlandóak kiállni, ameddig hatalmi érdekeik ezt diktálják.
Ezt figyelembe véve legalább ne oktassanak ki minket demokráciáról és elvekről”
– zárta felszólalását a képviselő.
Nyitókép: Katona Tibor / MTI
***