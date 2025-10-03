Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Választások TikTok választási csalás Andrej Babis Andrej Babiš orosz propaganda Csehország ANO Európai Bizottság közösségi média

Veszélyben a cseh választások tisztasága? – most épp TikTok-fiókokat töröltek

2025. október 03. 22:35

A hétvégi megmérettetés sztárja is az „orosz propaganda” lesz? Megismétlődik a román példa?

2025. október 03. 22:35
null

Az október 4-én és 5-én zajló cseh parlamenti választások kampányát eddig is álhírek és propaganda árnyékolta be a Politico szerint, ám most konkrét lépésekre is sor került a közösségi médiában.

Az MNS cseh választások előtt készült közvélemény-kutatása
Forrás: Facebook

A TikTok több tucat fiókot törölt, amelyeket rendellenes magatartás és manipulációs kísérletek miatt jelentettek A Cseh Távközlési Hivatal szerint százával azonosítottak gyanús profilokat, amelyek közül több tucatot azonnal deaktiváltak.

Álhírek és orosz propaganda

A helyi Online Risk Labs kutatóhálózat 286 olyan TikTok-profilt talált, amelyek hetente 5–9 millió megtekintést generáltak, meghaladva számos pártvezető elérését.

Ezek a fiókok a cikk szerint szélsőséges pártokat támogattak, köztük

  • a radikális jobboldali Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és
  • a szélsőbaloldali Elég! (Stačilo!) mozgalmat.

A szakértők szerint a tartalmak között gyakran szerepelt

  • Vlagyimir Putyin dicsőítése,
  • az orosz agresszió legitimálása, valamint
  • az orosz hadsereg erejének bemutatása.

A kampányban emellett több olyan honlap is szerephez jutott, amelyek Európában letiltott orosz források anyagait fordították le cseh nyelvre.

A választás úgynevezett tisztasága

A mostani szavazás tétje valóban nagy, ám közel sem azért, amit a Politico összeállítása sugall. A brüsszeli lap ugyanis amiatt aggódik, hogy az SPD vagy az Elég! kormányzati szerephez jut, azonban

a valódi tét Andrej Babiš Akce nespokojených občanů (ANO) elnevezésű, patrióta pártjának jó szereplése lesz.

Ezt is ajánljuk a témában

A jobboldali formáció a közvélemény-kutatások szerint vezeti a népszerűségi listát, az MNS szeptember 24. és 28. között készült kutatása értelmében

29,5 százalékkal áll az élen.

A TikTok közlése szerint augusztus 1-je óta megelőző jelleggel eltávolította

  • a választás tisztaságát sértő,
  • a félretájékoztatást elősegítő és
  • mesterséges intelligencia által generált tartalmakat propagáló bejegyzések

98,5 százalékát, valamint 46 olyan fiókot, amelyek különféle tisztviselőket próbáltak megszemélyesíteni.

A cég emellett választási központot is létrehozott az alkalmazáson belül, hogy a felhasználók megbízható információhoz juthassanak.

Európai aggodalmak

A csehországi TikTok-használók száma mintegy 2,5 millió, jóval kevesebb, mint például Romániában, ahol

2024 decemberében a platformon folyó „orosz hibrid tevékenységek” miatt a Legfelső Alkotmánybíróság érvénytelenítette az elnökválasztás eredményét.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Európai Bizottság 2025. augusztus 29-én

  • a Google,
  • a Meta,
  • a Microsoft,
  • a TikTok és
  • az X

képviselőivel közösen vett részt egy egyeztetésen Prágában.

A közösségi platformok ekkor jelezték:

készek reagálni a választási incidensekre.

Ugyanakkor a cseh hatóságok szerint a rendszerszintű kockázatok kezeléséért az Európai Bizottság viseli a fő felelősséget.

***

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
moliere-0
2025. október 03. 23:10
Én megmondtam 21-ben... A 22-es választásokat kell megnyerni, mert több nem lesz. Lám, máshol már nincs is.
Válasz erre
0
0
Gintonic68
2025. október 03. 23:06
"A csehországi TikTok-használók száma mintegy 2,5 millió, jóval kevesebb, mint például Romániában, ahol!2024 decemberében a platformon folyó „orosz hibrid tevékenységek” miatt a Legfelső Alkotmánybíróság érvénytelenítette az elnökválasztás eredményét." Erre eddig semmilyen releváns bizonyítékot eddig nem mutattak be...🙄
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!