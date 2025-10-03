Veszélyben a cseh választások tisztasága? – most épp TikTok-fiókokat töröltek

Az október 4-én és 5-én zajló cseh parlamenti választások kampányát eddig is álhírek és propaganda árnyékolta be a Politico szerint, ám most konkrét lépésekre is sor került a közösségi médiában.

Az MNS cseh választások előtt készült közvélemény-kutatása

Forrás: Facebook

A TikTok több tucat fiókot törölt, amelyeket rendellenes magatartás és manipulációs kísérletek miatt jelentettek A Cseh Távközlési Hivatal szerint százával azonosítottak gyanús profilokat, amelyek közül több tucatot azonnal deaktiváltak.

Álhírek és orosz propaganda

A helyi Online Risk Labs kutatóhálózat 286 olyan TikTok-profilt talált, amelyek hetente 5–9 millió megtekintést generáltak, meghaladva számos pártvezető elérését.