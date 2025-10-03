Veszélyben a cseh választások tisztasága? – most épp TikTok-fiókokat töröltek

Már remegnek Brüsszelben: Legnagyobb győzelme küszöbén áll Orbán Viktor szoros szövetségese
Mutatjuk a cseh belpolitika elmúlt 15 évét.
A hétvégi megmérettetés sztárja is az „orosz propaganda” lesz? Megismétlődik a román példa?
Az október 4-én és 5-én zajló cseh parlamenti választások kampányát eddig is álhírek és propaganda árnyékolta be a Politico szerint, ám most konkrét lépésekre is sor került a közösségi médiában.
A TikTok több tucat fiókot törölt, amelyeket rendellenes magatartás és manipulációs kísérletek miatt jelentettek A Cseh Távközlési Hivatal szerint százával azonosítottak gyanús profilokat, amelyek közül több tucatot azonnal deaktiváltak.
A helyi Online Risk Labs kutatóhálózat 286 olyan TikTok-profilt talált, amelyek hetente 5–9 millió megtekintést generáltak, meghaladva számos pártvezető elérését.
Ezek a fiókok a cikk szerint szélsőséges pártokat támogattak, köztük
A szakértők szerint a tartalmak között gyakran szerepelt
A kampányban emellett több olyan honlap is szerephez jutott, amelyek Európában letiltott orosz források anyagait fordították le cseh nyelvre.
A mostani szavazás tétje valóban nagy, ám közel sem azért, amit a Politico összeállítása sugall. A brüsszeli lap ugyanis amiatt aggódik, hogy az SPD vagy az Elég! kormányzati szerephez jut, azonban
a valódi tét Andrej Babiš Akce nespokojených občanů (ANO) elnevezésű, patrióta pártjának jó szereplése lesz.
A jobboldali formáció a közvélemény-kutatások szerint vezeti a népszerűségi listát, az MNS szeptember 24. és 28. között készült kutatása értelmében
29,5 százalékkal áll az élen.
A TikTok közlése szerint augusztus 1-je óta megelőző jelleggel eltávolította
98,5 százalékát, valamint 46 olyan fiókot, amelyek különféle tisztviselőket próbáltak megszemélyesíteni.
A cég emellett választási központot is létrehozott az alkalmazáson belül, hogy a felhasználók megbízható információhoz juthassanak.
A csehországi TikTok-használók száma mintegy 2,5 millió, jóval kevesebb, mint például Romániában, ahol
2024 decemberében a platformon folyó „orosz hibrid tevékenységek” miatt a Legfelső Alkotmánybíróság érvénytelenítette az elnökválasztás eredményét.
A jelölt támogatói a bíróság előtt ikonokkal és feszületekkel tüntettek a döntés ellen.
Az Európai Bizottság 2025. augusztus 29-én
képviselőivel közösen vett részt egy egyeztetésen Prágában.
A közösségi platformok ekkor jelezték:
készek reagálni a választási incidensekre.
Ugyanakkor a cseh hatóságok szerint a rendszerszintű kockázatok kezeléséért az Európai Bizottság viseli a fő felelősséget.
Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP