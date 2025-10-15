Ft
Ilaria Salis mentelmi jog kettős mérce Magyar Péter Európai Parlament Dobrev Klára

Bűnszervezet és mentelmi mosoda Brüsszelben

2025. október 15. 07:16

Brüsszelben csak annak jár mentelmi jog, akit a baloldal támogat, pénzel vagy éppenséggel zsarol.

2025. október 15. 07:16
Sümeghi Lóránt
Sümeghi Lóránt
Magyar Nemzet

„Nemrég az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén a képviselők három olyan EP-képviselő, név szerint Magyar Péter, Ilaria Salis, illetve Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavaztak egymás után, akik ellen a magyar hatóságok különböző ügyekben eljárást indítottak. Az esemény jelentőségét elsősorban az adta, hogy mindhárom politikus a magyarellenes európai fősodor prominens tagjaiként olyan különböző vádakkal állt szemben, mint a becsületsértés, erőszakos bűncselekmény elkövetése, valamint a magántulajdon jogosulatlan eltulajdonlása.

Fontos leszögezni, ezeket a vádakat nem politikai aktivisták vagy különböző nagytőkés hálózatok által pénzelt álcivilszervezetek fogalmazták meg, hanem a valamennyi jogszabályt és formai követelést betartó magyar hatóságok.

Ennek ellenére már a szavazás napján sejteni lehetett, hogy a jogállamiság és a demokrácia megóvása iránt oly elkötelezett bürokraták mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a tetten ért szövetségeseiket kimenekítsék a felelősségre vonás alól. A Brüsszelben csak »cinikusnak« bélyegzett jóslatok hamar be is igazolódtak. A korábban még a mentelmi jogot feleslegesnek nevező Magyar Péter mögött szinte gyorsabban összezárt a teljes nyugati establishment, mint az Antifa-terrorista Ilaria Salis és a nemzeti érdeket hírből sem ismerő Dobrev mögött. A nemzetközi baloldalnak tehát izgulni sem kellett, mindhárom EP-képviselőjük mentelmi joga sértetlen maradt, ezáltal pedig a politikai értelemben vett zsarolhatóságuk is. (…)

Ha van olyan, aki figyelemmel kíséri az európai ügyeket, és úgy véli, hogy Brüsszelben önmagáért beszélt az EP-elnök hallgatása a kettős mérce vádjainak felmerülésekor, vagy aki szerint a »politikailag független« jelző használata az Európai Parlament esetében a liberális-progresszív média egyik legnagyobb ferdítései közé tartozik, az nem téved nagyot.

Ugyanis a közelmúltban, szintén egyes politikusok mentelmi jogainak a felfüggesztéséről tartott korábbi szavazások kimenetelei azt mutatják, hogy Brüsszel egy elfogult, baloldali bűnszervezetté züllött.”

Ezt is ajánljuk a témában

Csubszi
2025. október 15. 08:31
Mért nem vetítik le az EP előtt, mit is tettek azok, akiknek most megszavazták a menedékjoguk megtartását? Mért nem mindig anonim a szavazás? Mert vicc az egész EP és EB!
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2025. október 15. 08:05
Pártos igazság - ismerjük ezt a bolsi frazeológiából. Egy tőről fakadnak, ezek is képesek akár ölni az egyedüli igaz eszméjükért, és klánnak megfelelően szerveződnek.
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. október 15. 07:52
Ilaria Salis antifa terrorista. Magyar Pinokkió telefonrabló. Nem telefonlopó, hanem -rabló, mert erőszakkal vette el.
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2025. október 15. 07:25
Maffiahálózat. Egyértelműen. Majd egyszer kérünk tőled vmit.... Keresztapa IV
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!