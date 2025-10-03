Ft
Először választottak nőt az anglikán egyház élére

2025. október 03. 11:47

Az egyház történetében még sosem volt erre példa.

2025. október 03. 11:47
null

Sarah Mullallyt nevezték ki az anglikán egyház új canterburyi érsekké, ezzel ő lett a világ 85 millió anglikán hívőjének lelki vezetője – számolt be a CNN.

Ezzel ő lett az első nő, aki valaha betöltötte ezt a tisztséget az anglikán egyház 1534-es megalakulása óta.

A canterburyi érsekséget ugyan az 500-as évek végén alapították (első érseke Canterburyi Szent Ágoston volt), aztán majd' ezer évig a katolikus egyházhoz tartozott, az angliai egyházszakadás idején az anglikán egyház ragadta magához. A katolikus I. Mária angol királynő visszaállíttatta egy időre a katolikus érsekséget, de 1558-as halálával végleg az anglikán egyházhoz került. Canterburyi érseke ma az anglikán egyház prímása.

A 63 éves Mullally 2018 óta London püspöke, amely az egyház harmadik legmagasabb pozíciója. Egyházi szolgálata előtt a brit egészségügyben dolgozott: ápolónőként kezdte, majd Anglia országos főápolójaként és a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat betegélményért felelős igazgatójaként tevékenykedett.

Mullally kinevezése olyan fejlemény, amely csak a közelmúltban vált lehetségessé: 

az anglikán egyházban csak egy évtizede nyílt meg a lehetőség a nők püspökké szentelésére, 

Justin Welby, a korábbi érsek reformjai nyomán.

Ez a konzervatív körökben vitákat váltott ki: sokan attól tartanak, hogy a tradíciók folyamatos felülírása gyengíti az egyház erkölcsi és lelki tartóoszlopait.

A canterburyi érseki szék több mint egy éve betöltetlen volt, miután Justin Welby 2024 novemberében lemondott. 

Jonathan Evans, a Korona Jelölőbizottságának elnöke úgy fogalmazott, hogy „szükség van valakire, aki hiteles lelki vezetést tud adni az egyháznak, és keresztény hangon tud megszólalni a nemzet ügyeiben – méltósággal és tekintéllyel”.

Nyitókép: PAUL CHILDS / POOL / AFP

