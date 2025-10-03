Először választottak nőt az anglikán egyház élére

Egy Dzsihád nevű szír férfi követte el a manchesteri zsinagóga elleni merényletet
A Scotland Yard szerint többen is részt vettek a támadás előkészítésében.
Az egyház történetében még sosem volt erre példa.
Sarah Mullallyt nevezték ki az anglikán egyház új canterburyi érsekké, ezzel ő lett a világ 85 millió anglikán hívőjének lelki vezetője – számolt be a CNN.
Ezzel ő lett az első nő, aki valaha betöltötte ezt a tisztséget az anglikán egyház 1534-es megalakulása óta.
A canterburyi érsekséget ugyan az 500-as évek végén alapították (első érseke Canterburyi Szent Ágoston volt), aztán majd' ezer évig a katolikus egyházhoz tartozott, az angliai egyházszakadás idején az anglikán egyház ragadta magához. A katolikus I. Mária angol királynő visszaállíttatta egy időre a katolikus érsekséget, de 1558-as halálával végleg az anglikán egyházhoz került. Canterburyi érseke ma az anglikán egyház prímása.
A 63 éves Mullally 2018 óta London püspöke, amely az egyház harmadik legmagasabb pozíciója. Egyházi szolgálata előtt a brit egészségügyben dolgozott: ápolónőként kezdte, majd Anglia országos főápolójaként és a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat betegélményért felelős igazgatójaként tevékenykedett.
Mullally kinevezése olyan fejlemény, amely csak a közelmúltban vált lehetségessé:
az anglikán egyházban csak egy évtizede nyílt meg a lehetőség a nők püspökké szentelésére,
Justin Welby, a korábbi érsek reformjai nyomán.
Ezt is ajánljuk a témában
A Scotland Yard szerint többen is részt vettek a támadás előkészítésében.
Ez a konzervatív körökben vitákat váltott ki: sokan attól tartanak, hogy a tradíciók folyamatos felülírása gyengíti az egyház erkölcsi és lelki tartóoszlopait.
A canterburyi érseki szék több mint egy éve betöltetlen volt, miután Justin Welby 2024 novemberében lemondott.
Jonathan Evans, a Korona Jelölőbizottságának elnöke úgy fogalmazott, hogy „szükség van valakire, aki hiteles lelki vezetést tud adni az egyháznak, és keresztény hangon tud megszólalni a nemzet ügyeiben – méltósággal és tekintéllyel”.
Nyitókép: PAUL CHILDS / POOL / AFP
***