Először választottak nőt az anglikán egyház élére

Sarah Mullallyt nevezték ki az anglikán egyház új canterburyi érsekké, ezzel ő lett a világ 85 millió anglikán hívőjének lelki vezetője – számolt be a CNN.

Ezzel ő lett az első nő, aki valaha betöltötte ezt a tisztséget az anglikán egyház 1534-es megalakulása óta.

A canterburyi érsekséget ugyan az 500-as évek végén alapították (első érseke Canterburyi Szent Ágoston volt), aztán majd' ezer évig a katolikus egyházhoz tartozott, az angliai egyházszakadás idején az anglikán egyház ragadta magához. A katolikus I. Mária angol királynő visszaállíttatta egy időre a katolikus érsekséget, de 1558-as halálával végleg az anglikán egyházhoz került. Canterburyi érseke ma az anglikán egyház prímása.

A 63 éves Mullally 2018 óta London püspöke, amely az egyház harmadik legmagasabb pozíciója. Egyházi szolgálata előtt a brit egészségügyben dolgozott: ápolónőként kezdte, majd Anglia országos főápolójaként és a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat betegélményért felelős igazgatójaként tevékenykedett.

Mullally kinevezése olyan fejlemény, amely csak a közelmúltban vált lehetségessé: