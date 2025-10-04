Betelt a pohár Zelenszkijnél: közzétett egy videót a legutóbbi, jelentős károkat okozó orosz dróncsapásról

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

Oleh Hruhorov, a regionális katonai közigazgatás vezetője szerint az orosz katonaság „szándékosan” támadta meg a Sosztkából Kijevbe tartó személyvonatot.

Az ukrán lap emlékeztet: október 2-án Oroszország csapást mért az Odessza megyei vasúti infrastruktúrára. A Kyiv Independent szerint a csapások jól mutatják Oroszország folyamatos stratégiáját, amelynek célja az ukrán civil infrastruktúra megcélzása, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára, miközben Moszkva továbbra is elutasítja a feltétel nélküli tűzszünetre irányuló felhívásokat.

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP