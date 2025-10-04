Betelt a pohár Zelenszkijnél: közzétett egy videót a legutóbbi, jelentős károkat okozó orosz dróncsapásról

Zelenszkij kiadta a parancsot: az ukránok megtámadták Szentpétervárt
Az orosz légvédelem sem maradt rest, azonnal reagált az akcióra.
„Ez olyan terror, amelyet a világ nem hagyhat figyelmen kívül” – írta az ukrán elnök az X-en.
Október 4-én egy orosz dróntámadás legalább 30 embert megsebesített egy szumi vasútállomáson – közölte Volodimir Zelenszkij elnök a Kyiv Independent szerint. A drón a szumi régióban található Sostka város vasútállomását találta el. A helyszínen készült videófelvételeken látható, hogy egy személyvonat több kocsija lángokban áll.
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz légvédelem sem maradt rest, azonnal reagált az akcióra.
„Az oroszok nem lehettek tudatában annak, hogy civileket támadnak.
Ez pedig olyan terror, amelyet a világ nem hagyhat figyelmen kívül”
– írta Zelenszkij az X-en.
Oleh Hruhorov, a regionális katonai közigazgatás vezetője szerint az orosz katonaság „szándékosan” támadta meg a Sosztkából Kijevbe tartó személyvonatot.
Az ukrán lap emlékeztet: október 2-án Oroszország csapást mért az Odessza megyei vasúti infrastruktúrára. A Kyiv Independent szerint a csapások jól mutatják Oroszország folyamatos stratégiáját, amelynek célja az ukrán civil infrastruktúra megcélzása, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára, miközben Moszkva továbbra is elutasítja a feltétel nélküli tűzszünetre irányuló felhívásokat.
Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP