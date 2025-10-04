Ft
Ft
14°C
1°C
Ft
Ft
14°C
1°C
10. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna dróntámadás orosz-ukrán háború Oroszország vasútállomás stratégia Volodimir Zelenszkij infrastruktúra

Betelt a pohár Zelenszkijnél: közzétett egy videót a legutóbbi, jelentős károkat okozó orosz dróncsapásról

2025. október 04. 13:14

„Ez olyan terror, amelyet a világ nem hagyhat figyelmen kívül” – írta az ukrán elnök az X-en.

2025. október 04. 13:14
null

Október 4-én egy orosz dróntámadás legalább 30 embert megsebesített egy szumi vasútállomáson – közölte Volodimir Zelenszkij elnök a Kyiv Independent szerint. A drón a szumi régióban található Sostka város vasútállomását találta el. A helyszínen készült videófelvételeken látható, hogy egy személyvonat több kocsija lángokban áll.

Ezt is ajánljuk a témában

„Az oroszok nem lehettek tudatában annak, hogy civileket támadnak.

Ez pedig olyan terror, amelyet a világ nem hagyhat figyelmen kívül”

– írta Zelenszkij az X-en.

Oleh Hruhorov, a regionális katonai közigazgatás vezetője szerint az orosz katonaság „szándékosan” támadta meg a Sosztkából Kijevbe tartó személyvonatot.

Az ukrán lap emlékeztet: október 2-án Oroszország csapást mért az Odessza megyei vasúti infrastruktúrára. A Kyiv Independent szerint a csapások jól mutatják Oroszország folyamatos stratégiáját, amelynek célja az ukrán civil infrastruktúra megcélzása, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára, miközben Moszkva továbbra is elutasítja a feltétel nélküli tűzszünetre irányuló felhívásokat.

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2025. október 04. 13:44
A háborús bűnös Putler aljassága határtalan… A csüngőhasú támogatója…🤨
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. október 04. 13:36
Az ukránok magyarországi ügynökei természetesen támogatják a nácikat.
Válasz erre
2
1
Mich99
•••
2025. október 04. 13:36 Szerkesztve
Megint egy hülye cím... Zselé jól tudja, hogy az oroszok megtorolják az Oroszország elleni támadásokat. De azt szeretné, hogy ebbe a játékba az egész "világ" bekapcsolódna, természetesen a nácik oldalán...
Válasz erre
0
0
obakapimaki
2025. október 04. 13:28
A takonyszínű drogos tömeggyilkos náci szardarab ismét túltolja a biciklit..
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!